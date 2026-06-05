Budapest 5 legjobb hekkezője, ahol ropogósra sült halak idézik meg a nyár hangulatát

Mi sem jelzi jobban a nyár beköszöntét, mint hogy egyre gyakrabban ácsingózunk a vízpart ízei után. Ugyan a tengert nem tudjuk elhozni nektek, cserébe viszont csokorba gyűjtöttük a főváros legjobb hekkezőit, melyek egy étkezés erejéig megidézik a strand hangulatát.

Evezős Sörkert

Kevés étel kapcsolódik annyira a Római-part hangulatához, mint a frissen sült hekk illata a Duna mellett. Az Evezős Sörkertben a klasszikus Duna-parti élmény a ropogós bundával, a minőségi alapanyagokkal és a terasz különleges hangulatával válik igazán teljessé. Az Evezősben a hekk mellé tálalt sült krumpli, a kovászos uborka és a hűsítő italok együtt hozzák azt a nyugodt vacsoraélményt, ami egyszerű, mégis kihagyhatatlan része a budapesti nyárnak. Az ételek mellé jól illik egy frissen csapolt sör vagy annak egy gyümölcsös, ízesített változata, amely tökéletesen passzol a könnyed nyári estékhez.

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal | Facebook

Wasser Budapest

A Duna másik oldalán, Újpest határában is ropogósra sülnek a hekkek, méghozzá a Wasser Budapest jóvoltából. A speciális rántásban készült halhoz természetesen a házi parasztkenyér és a roppanós kovászos uborka egyaránt dukál, melyeket egyébként szintén az étterem konyháján készítenek nektek frissen. Az ételeket ráadásul gyönyörű környezetben fogyaszthatjátok el, hiszen a vízparti teraszt a nyugodtan hullámzó Duna és a Népsziget vadregényes vidéke szegélyezi. Ha valamire, hát erre a látványra egyszerűen muszáj koccintani a ház hűsítő fröccseivel és koktéljaival!

1138 Budapest, Népsziget út 727. | Weboldal | Facebook

Kopaszi Kert

Ha inkább a Duna déli részén szeretnétek kötetlen, laza vízparti hangulatban hekkezni, a Kopaszi Kertnél keresve sem találtok jobb helyet erre. A Kopaszi-gát szívében található szabadtéri helyszínen az igen kedvező árú halétel mellett a nyár további kedvenceit, a tényleg mindennel megpakolt lángosokat és hamburgereket, valamint a hely kreatív rántott hús-variációit szintén megtaláljátok. A Kertben ráadásul mindig történik valami, így ha szerencsétek van, nemcsak a remek ételekkel, de akár egy izgalmas kvízesttel vagy egy szuper zenés élménnyel is távoztok majd.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 6-8. | Weboldal | Facebook

Halas Guszti

Egyszerű, de nagyszerű szlogennel hívogat a Csepel határában lévő halas: Gusztinál a legjobb a hekk! Ezzel igazság szerint nem nagyon tudunk – és nem is akarunk – vitatkozni, hiszen a hely garanciáját a több ezer elégedett vendég és a széles törzsközönség adja. A Duna mellékágának mentén hamisítatlan strandbüfé-életérzésben lehet részetek, ahol az árnyas fák és a napernyők alatt megpihenve magatok mögött hagyhatjátok a főváros nyüzsgését. A kínálatban a hekk mellett más halakból készült főételeket és a tenger gyümölcseiből készült fogásokat szintén megtaláljátok, de palacsintát is kérhettek.

1237 Budapest, Vízisport utca 34. | Facebook

Lángos Land

Nem csalás, nem ámítás: kevesen tudják, de a Fény utcai piac legjobb lángosozójában bizony a nyár másik kedvencét, a tökéletesen átsült, omlós hekket is megtaláljátok, így akár piacozás közben, a hely teraszán megpihenve is átélhetitek a strandolás hangulatát. A halételek természetesen minden rendelés esetében frissen készülnek, aminek eredményei a kívülről ropogós, belül puha falatok. A teljes ízélményhez nagyban hozzájárul a hely által használt, különleges fűszerkeverék, valamint a hekk mellé tálalt, elmaradhatatlan kovászos uborka és savanyúság.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. | Facebook

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