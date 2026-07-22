7 szenzációs matcha-lelőhely Budapesten, ahol zöld aranyat csempésznek a csészékbe

Vibrálóan zöld, selymes és szuperegészséges – mi másról lenne szó, mint 2026 legkapósabb italáról, a matcháról! Amellett, hogy tökéletesen mutat a fotókon, telis-tele van jótékony antioxidánsokkal, és egy leheletnyi koffeint is tartalmaz, így remek alternatívája a kávénak. Akár jegesen, akár melegen isszátok a japán teakülönlegességet, mutatunk 7 helyszínt, ahol idén nyáron minőségi matcha-élményben lehet részetek. (x)

Madal Cafe

A Madalnál immár négy helyszínen, évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött készítenek jobbnál jobb, koffeines frissítőket. Matcha lattéjuk pontosan úgy készül, ahogy az a nagykönyvben meg van írva: 70°C fokos meleg vizzel elkevert matcha alapot öntenek fel gőzölt vagy hideg tejjel. Előbbi esetében latte art, utóbbinál pedig jég teszi teljessé a zöld teacsodát – a hőségben a gyümölcsös verziókat ajánljuk figyelmetekbe! Idén nyáron ráadásul egy elképesztő, mangós különlegességgel is előrukkoltak, hiszen a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetnek az innovációra: szezonális ajánlatként Matchango Cloud-ot kínálnak, mangós zöldteával, csábító matchahabbal megkoronázva.

1053 Budapest, Ferenciek tere 3. | 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. | 1075 Budapest, Király utca 7. | 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3. | Weboldal

Jade Matcha a Leon Caféban

A Lánchíd utcában, a Leon Hotel & Lounge földszintjén lévő Leon Café az egyetlen hely Budapesten, ahol megtaláljátok az ikonikus madridi Jade Matchát. A kínálatban ceremoniális japán matchából készülő italok kaptak helyet, a klasszikus kedvencektől egészen a szezonális újdonságokig. A bestseller, vagyis a Raspberry Ice mellett érdemes megkóstolni a nyári Matcha Spritzet és a Golden Rooibost is, a nyár egyik legizgalmasabb újdonsága pedig nem más, mint a krémes matcha soft serve fagyi. A Leon Café napsütötte teraszánál jobb helyet elképzelni sem tudnánk, ha felfedeznétek a Jade matcha világát!

1013 Budapest, Lánchíd utca 19. | Instagram

Electric Toast

A brunchrajongók legújabb törzshelye, az Electric Toast nemcsak a melegszendvicset, de a matchát is egészen új szintre emelte. A jeges verzió itt egyet jelent a felhőszerű, foam matchával, és akár kókuszvízzel is kérhetitek, amennyiben valami igazán frissítőre vágytok a kánikulában. Ha nem áll távol tőletek a kísérletezés, bizonyára a matcha tonic foam lesz a befutó – a jéghideg, kesernyés üdítő és a lágy matchahab együttese különleges ízkavalkádot eredményez a pohárban. Bármelyiket is válasszátok, az Electric Toast VII. kerületi, bakelitlemezekkel teli üzlethelyiségében vagy teraszán kortyolgathatjátok.

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 1. | Weboldal

Maison Matcha

Új csillag tündököl Buda matcha-térképén, hiszen megnyílt a Maison Matcha, egy valóságos ékszerdoboz a Margit körút szomszédságában. A kis üzlet itallapja Európa-szerte is párját ritkítja – legmagasabb, azaz ceremoniális minőségű matchákat kínálnak, a klasszikus lattékat számos ízben, valódi gyümölcspürével készítik, a vegánok örömére pedig teljesen felármentesek a növényi tejek. Minőségben nem ismernek kompromisszumot: minden csészébe szigorúan 4 gramm matcha kerül, melyet tradicionális bambuszecsettel varázsolnak selymessé. A nagy melegben tonikos és kókuszvizes matchát is kortyolgathattok náluk!

1023 Budapest, Török utca 3. | Instagram

BonZsúr Kávézó

A XVIII. kerületben is fantasztikus matcha-élményben lehet részetek, ehhez csupán útba kell ejtenetek a BonZsúr Kávézót. A jól ismert latte mellett jéghideg, gyümölcsös verziókat is találtok az itallapon, melyeket egytől egyig kiváló minőségű alapanyagokból készítenek el. Érdemes szétnézni a menün is, hiszen a matcha mellé brunchfogásokat és mennyei, francia péksüteményeket is kínálnak: ropogós croissant-t, habos gofrit, palacsintát és megannyi sós és édes finomságot. Hangulatos, hűs beltérben vagy kinti asztaloknál egyaránt kortyolgathatjátok az imádott zöld teát – nézzetek be hozzájuk, ha a környéken jártok!

1182 Budapest, Királyhágó utca 73. | Facebook

Tokyo Matcha

A tradicionális japán teakultúra és kortárs ízek kéz a kézben járnak a Tokyo Matcha teabárjánál, mely a Westend Bevásárlóközpontban vár benneteket, klasszikus és egyedi variációkkal. Itt a ceremoniális, organikus japán matcha játssza a főszerepet, és olyan izgalmas kreációkat álmodtak meg belőle, mint a lila színű ube, a felhőszerű pisztáciás, vagy akár a fehér csokis matcha latte. A jeges verziók is tartogatnak meglepetéseket: matcha jégkását és shake-et, sőt, matchás limonádét is kérhettek! Mindezt otthon is élvezhetitek, hiszen prémium matcha port és az ital elkészítéséhez szükséges eszközöket is beszerezhetitek náluk.

1068 Budapest, Váci út 1-3. (Nyugati téri főbejárat, a földszinten a vízesés mellett) | Weboldal

Nolita Matcha & Coffee

Idén nyáron egy csepp New York költözött az V. kerületi Irányi utcába, hiszen megnyitotta kapuit a Nolita, az extravagáns kávék és matchák fellegvára. Nem csoda, hogy már a nyitás napján megrohamozták a matcharajongók: a már-már klasszikus mangós és epres mellett meggyes, ananászos-kardamomos, és még narancslével kísért signature matchával is ámulatba ejtik őket. Náluk a vibe és az összetevőlista is makulátlan, hiszen a teákba valóban jó minőségű, hozzáadott cukortól mentes gyümölcspüré kerül – és akkor még nem is beszéltünk a kávékölteményekről, melyek közt cseresznyés-kólásat is találtok!

1056 Budapest, Irányi utca 18. | Weboldal

A kávérajongók új kedvencei: