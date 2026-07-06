6 vadonatúj gasztrohely Budapest agglomerációjában, ami bármikor megéri a kiruccanást

Újra bebizonyosodott, hogy időről időre érdemes körülnézni, milyen újdonságokkal rukkoltak elő Budapest agglomerációjában. Ezúttal sem csalódtunk: a főváros környéke számos remek gasztrohellyel gazdagott, ideje hát útnak indulni!

Kupak és Dugó, Budakalász

Három év után visszatért a nyári esték nagy kedvence, új helyszínen, de a Duna-partot továbbra sem hagyta el. A Kupak és Dugó Budakalászon telepedett le, a főszerepet pedig rendületlenül a jó borok, sörök, na meg a közösségi élmények játsszák a szabadtéri gasztrohelyen. Az itallap még izgalmasabb, mint valaha: prémium belga meggysört, balatoni habzóbort, sőt még gluténmentes IPÁ-t is találtok rajta. Nem mehetünk el szó nélkül a nápolyi pizzák mellett sem, melyek a frissítőkkel karöltve tökéletes keretet adnak az estének!

2011 Budakalász, Duna sétány | Facebook

Weigl Brew, Budakeszi

Jó esély van rá, hogy megvan a Budakeszin élők új törzshelye, hiszen július elején új reggeliző-kávézóval gazdagodott a Zsámbéki-medence gasztrotérképe. A Weigl Brew a budai hegyek ölelésében kínál minőségi kávét, brunchfogásokat, pazar péksüteményeket, és egy olyan helyet, amely nagybetűs találkozóponttá válhat a környéken. Náluk a luxus egyet jelent a minőségi idővel, a nagy nevetésekkel és a közös étkezésekkel – utóbbiakat a nyár folyamán napvitorlák oltalmában, teraszon is élvezhetitek.

2092 Budakeszi, hrsz. 0200/108. | Facebook

Kovásztanya, Budakeszi

Tiszta alapanyagok, idő és szorgalom – a Kovásztanyánál tudják, hogyan kell mesteri szintre emelni a kenyérsütés műfaját. A három összetevő mindegyikének nagy figyelmet szentelnek, így napról napra remekművek születnek Budakeszi legújabb pékségében, a Fő úttól csupán néhány méterre. Nemcsak ropogós héjú, légbuborékos belsejű kenyereik miatt érdemes betérni hozzájuk: egyebek mellett házi tiramisut, browniet is készítenek, és rendszeresen töltenek meg foszlós tésztát szezonális gyümölcsökkel. Termékeiket a Weigl Brew-nál is meglelitek!

2092 Budapest, Erkel utca 16. | Facebook

Meteor Vendéglő, Szigetmonostor

Testvére született a budapesti Gólya Presszónak, az új fióka ráadásul rögtön új vizekre is evezett. Szigetmonostoron, a horányi szabadstrand szomszédságában, Meteor Vendéglő névvel nyitotta meg kapuit, és várja szeretettel leendő törzsvendégeit, akik két csobbanás között harapnának valamit. Kínálata hetente változik, de az biztos, hogy mindig tartogat izgalmakat – és még csak meg sem terheli a pénztárcátokat. Az aktuális menüt megtaláljátok Facebook-oldalukon, desszertként pedig az Anjuna jégkrémei és süteményei közül csemegézhettek, kockás terítős asztaloknál ücsörögve.

2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 83. | Instagram

Bamboo, Szigetszentmiklós

Legyen szó pizzáról, burgerről, vagy brunchról, Szigetszentmiklós újdonsült gasztrocsillagánál megtaláljátok! A Bamboo – nevéhez hűen – mindezt valóságos zöld oázisban, egy letisztult, növényekkel teli belső térben tárja elétek. A villás reggelire vágyókat például Eggs Benedicttel, pisztáciás palacsintával, az olasz ízek szerelmeseit nápolyi pizzával, míg a mentesen étkezőket alternatív, ám házias ízvilágú süteményekkel ejtik ámulatba. Ami pedig az említett burgereket illeti, crispy csirkét vagy marhahúst is kérhettek a buciba – utóbbit smash-formában.

2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. | Facebook

Briós, Fót

Július elseje óta péksüteményektől illatozik a fóti Dózsa György út, hiszen megnyitotta kapuit a Briós. A pultban a Lipóti Pékség termékei közül szemezgethettek, természetesen megtaláljátok a jól ismert sós és édes péksüteményeket: tönkölyös kockát, szalagos fánkot, füstölt sajtos croissant-t, erdélyi pityókás kenyeret és még sok más finomságot. Akkor is megtaláljátok náluk a számításaitokat, ha csak felkapnátok egy kávét vagy hazavinnétek egy szelet süteményt.

2151 Fót, Dózsa György út 13. | Facebook

A fővárosban is akad felfedezésre váró hely: