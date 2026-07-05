Ingyenes jazzkoncertek színesítik meg a nyárestéket Budapest hangulatos sétálóutcáján

Az idei nyár nem tud megálljt parancsolni az estéket megszínesítő zenés rendezvényeknek. Szerencsére nem is kell, ezúttal pedig a XIII. kerületbe csalogatnak titeket az ingyenesen látogatható koncertek.

A Ferenc tér, a Bakáts tér, a Kossuth tér és Budapest legszebb történelmi helyszínei után Újlipótváros kapuja is díjmentesen látogatható jazzkoncertekkel telik meg idén júliusban.

A Budapest Jazz Club és a KULT13 együttműködésének köszönhetően a hónap során a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjainak fellépéseit hallgathatjátok meg a hangulatos Hollán Ernő sétálóutcán andalogva. A két órán át tartó koncertek péntekenként, 18 órakor kezdődnek.

Mutatjuk a Hollán Jazz Street idei programját:

2026. július 10. – Yu Grace & Scheller Ákos Duo

– 2026. július 17. – Dely Viktória & Négyessy Barnabás Duo

– 2026. július 24. – Szobota Anna & Botos Norbert Duo

– 2026. július 31. – Földi Natália & Korbeli Ferenc Duo

További információt az eseményekről a KULT13 weboldalán vagy a Facebook-eseményeknél találtok.

Még több ingyenes programot ajánlunk júliusra: