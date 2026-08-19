Ingyenes gasztrofesztiválnak ad otthont augusztus 20-án Szentendre bájos néprajzi múzeuma

2026. augusztus 20-án tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Kenyérlelke Fesztivált, a kézműves pékszakma egyik legrangosabb hazai eseményét.

A fesztivál idén is autentikus helyszínen, megújult és kibővített programkínálattal várja a kézműves kenyerek és a minőségi, tiszta élelmiszerek rajongóit a szentendrei skanzenben.

A természetközeli helyszínen több mint 60 kiállító mutatja be legkiválóbb kézműves termékeit. A látogatókat 9 és 17 óra között a legjobb hazai pékségek, izgalmas workshopok, szakmai beszélgetések, versenyek és változatos családi programok várják.

Az ingyenes fesztiválon ráadásul nemcsak a kovászos kenyerek világába lehet betekinteni: megismerhetitek a malmok működését, felfedezhetitek a különféle lisztek és kézműves élelmiszerek sokszínű kínálatát, és közelebbről is szemügyre vehetitek a sütőipari eszközöket.

A helyszín megközelítését díjmentes Kenyérlelke-autóbuszjáratok is segítik: a szentendrei HÉV-végállomástól 8:45 és 17:30 között, 15 percenként indulnak járatok a skanzenhez.

Ha kíváncsiak vagytok a kovászos kenyér titkaira, szívesen kóstolnátok a legjobb hazai pékek finomságaiból, vagy egyszerűen csak elmerülnétek a frissen sült kenyér illatában, ezt a gasztrofesztivált érdemes felírni a bakancslistára!

A kiállítók teljes listáját és a részletes programot ide kattintva, a fesztivál weboldalán találjátok.

Ingyenes programok augusztus 20-án Budapesten:

Borítókép: Kenyérlelke Fesztivál