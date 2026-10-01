Szezonális ízekkel és közösségi élményekkel vár Budapest hangulatos termelői piaca

Ha szombat reggel friss termékekre, finom falatokra és egy kis közösségi életre vágytok, irány a Czakó Piacz!

A Gellérthegy szomszédságában, a Tigris utcában minden szombat reggel megelevenedik egy világ, ahol kicsit lassabban telik az idő, és a személyes kapcsolatok legalább olyan fontosak, mint maga a vásárlás.

A visszatérőket ismerősként köszöntik, a termelők pontosan tudják, ki milyen sajtot szeret, a pultok között pedig barátságok szövődnek. A kínálat az állandó és vendégtermelőknek köszönhetően hétről hétre változik, a minőségből azonban sosem engednek. A bevásárlás után akár ebédre is maradhattok: a KIOSZK-ban minden héten ínycsiklandó fogásokkal készülnek, de akár elvitelre is kérhettek a finomságokból.

A Czakó Piacz így nem csupán piac, hanem a magyar gasztrokultúra különleges találkozóhelye, ahol a minőségi ételek mögött mindig ott áll maga az ember is.

Bővebb információt ide kattintva, a Czakó Piacz weboldalán találtok.

Ha szezonális falatokat kóstolnátok: