40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. szeptember 30. – október 4.

Íme a legjobb programok október első hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Hungexpo (2026. október 1-4.)

Október 1. és 4. között ismét összegyűlik a kortárs irodalom krémje, ezúttal a Hungexponál. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a német irodalmat helyezi a fókuszba, világhírű szerzőket lát vendégül, és több mint ötvenezer kötettel, ingyenes programokkal készül az olvasóknak.

További infók >>

Étterem Hét (2026. október 1-18.)

Az október első fele nem is telhetne jobban a gasztrokalandorok számára, hiszen egészen 18-ig várja őket az ország legjobb éttermeinek szuper akciókkal párosuló ünnepe. A 30. alkalommal megrendezett eseményen számos Michelin-ikonnal megjelölt résztvevővel is találkozhattok.

További részletek >>

XII. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál // több helyszínen (2026. október 2-4.)

A müncheni Theresienwiese ikonikus hangulata, ahol a frissen csapolt korsók koccanása, az élő bajor dallamok és a közös ünneplés együtt teremtenek felejthetetlen sörkert élményt. Ingyenes koncertek, Paulaner és Hacker-Pschorr fesztiválsörök, bajor ételkülönlegességek, fesztiválajándékok várnak benneteket

További infók >>

Budapest Contemporary // Bálna Budapest (2026. október 2-4.)

Október 2. és 4. között a Bálna Budapest ad otthont a kortárs művészet nagyszabású ünnepének, a Budapest Contemporary kiállításnak és vásárnak. A negyedik alkalommal megrendezett esemény több ezer négyzetméteren kínál inspiráló találkozási pontot tehetséges művészek, gyűjtők és művészetkedvelők számára. Több mint 30 neves galéria mellett egy vadonatúj design- és ékszer szekció is bemutatkozik 40 alkotóval, valamint egy különleges divatprogram is várja az érdeklődőket, amely a legfrissebb művészeti és designtrendekből kínál ízelítőt.

További infók >>

Októberfeszt a Majorkában (egész héten)

Egészen október 8-ig vár titeket a Városmajor szeretett gasztrokocsmájának fergeteges sörünnepe. A Majorka Pilsner Urquell tanksörrel, omlós pereccel, káposztával és mustárral megbolondított kolbásszal, valamint hamisítatlan Oktoberfest-hangulattal készül a bajor konyha és a komlós ital rajongóinak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

World Press Photo 2026 // Biodóm (egész héten)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

További infók >>

44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (egész héten)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

További infók >>

Szerdai programok Budapesten (2026. szeptember 30.)

Mester Csaba és az Éjszakai Műszak // Hunnia

Mester Csaba a 90-es évek közepe óta írja dalait. A utazós-balladás, közéleti szarkasztikus vagy éppen édesbús privát szívügyeket boncolgató szerzemények leginkább az amerikai történetmesélős rock, blues, country vonalon születtek, ám a magyar dalszövegek miatt köthetők a hazai dalköltőkhőz is. Korábban a Nonszensz, illetve a Zöldhullám együttes keretein belül, most Éjszakai műszak fedőnéven szólnak a régi és újabb dalok, alkalomadtán műfordítások zenekari felállásban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

In Memoriam Tim Curry: The Rocky Horror Picture Show // Bem Mozi

Az 1975-ös musicalfilm Barry Bostwick-kel, Meat Loaffal, Susan Sarandonnal és Tim Curryvel a Bem Mozi műsorán. Angol nyelven magyar felirattal.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. október 1.)

Égi gyűrűk estéje: Szaturnusztól a Gyűrűs-ködig // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A csillagvizsgáló távcsőóriása segítségével megcsodálhatjátok a Szaturnusz fenséges gyűrűrendszerét, amit az égbolt egyetlen kettős nyílthalmazának színpompás csillagai követnek. Majd a kozmikus füstkarikára emlékeztető Gyűrűs-köd felé irányíthatjátok a távcsöveket. Végül Pegazus hatalmas gömbhalmazának több száz csillagát kaphatjátok távcsővégre.

További infók >>

Metrum Trio+: Zene és Felvilágosodás // Zene Háza

A Metrum Trio+ az Artisjus- és Culture Crane-díjas Metrum Ensemble egyik formációja. Specialitásuk, hogy – a kamarazenészek közül egyedülálló módon – fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények között is szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadásra: ezúttal Koppán Kata brácsaművésszel kiegészülve, valamint Fleck Zoltán jogász, szociológus közreműködésével hozzák közelebb a felvilágosodás-kori Európa világát, reflektálva zene és hétköznapi élet viszonyára a megidézett korszak (vagy akár napjaink) társadalmának tükrében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csaknekedkétsrác // KOBUCI

A Csaknekedkétsrác Csepella Olivér (ének) és Konsiczky Dávid (gitár) egyszálgitáros előadása. A Csaknekedkislány dalok még kedvesebb atmoszférában csendülnek fel a CSNK alapító tagjainak előadásában. Az este különlegessége, hogy a fiúk közelebb lesznek hozzátok mint eddig bármikor, mert ezúttal és szokatlanul a Kobuci sokat megélt fái alatt lesz a színpaduk.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sisi – vendégek: girlhood, Lenkke_ // Budapest Park

2026-ban Sisi már másodszor foglalja el a Budapest Park színpadát, és ezúttal sem készül a szokásosnál kevesebb meglepetéssel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. október 2.)

Könyvbemutató Pion Istvánnal és slam poetry est // Kaleidoszkóp Ház, Esztergom

Pion István költő, író, slammer érkezik a Kaleidoszkóp Házba, hogy bemutassa A Búbánat-völgyön át címre keresztelt, tavasszal megjelent első kisregényét. A beszélgetés után 19 órától kezdetét veszi a Slam Poetry Esztergom 26. estje.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az élet nélkülem is ment tovább – könyvbemutató és kiállításmegnyitó // Dante

Kilián Sanna mutatja be Az élet nélülem is ment tovább című könyvét. Az esemény egyben kiállításmegnyitó is, ugyanis ettől a naptól a szerző festményei a falakra kerülnek a budai közösségi alkotótérben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az ötödik lépés // Centrál Színház

Lehet-e humorral beszélni függőségről, veszteségről, apákról és fiúkról? David Ireland sikerdarabja bebizonyítja, hogy igen. James és Mike egy Anonim Alkoholisták-gyűlésen találkozik, beszélgetéseik során pedig két generáció, két sérülékeny ember és egy különös kapcsolat története tárul fel. Ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, úgy mosódik el a határ segítő és függő, apa és fiú közt. A pengeéles humor mögött mély érzések húzódnak, egyre személyesebb lesz a történet – melyet Puskás Dávid rendezésében, Vecsei H. Miklós és Marton Róbert játékával október 2-án mutatnak be a Centrál Színházban.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Puskin 100 – Hyppolit, a lakáj // Puskin Artmozi

A magyar filmtörténet egyik legismertebb vígjátéka ma is friss humorral mutatja meg, mi történik, amikor egy nagyravágyó család életébe beköltözik a kifinomultság látszata. A filmet a megnyitásának 100. évfordulóját ünneplő Puskin moziban nézhetitek meg.

További infók >>

Fool Connection trió // Margaux

A Fool Connection trió külföldi és magyar közönségkedvenceket szólaltat meg a saját ízlésvilágára formálva.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Eichinger Trió – vendég: Szapudi István // Füles

Az Eichinger Tibor gitáros által vezetett trió 14 éve alakult. Megyaszay István basszusgitáros és Madai Zsolt dobos, Eichinger partnerei a trióban. Saját kompozíciókat játszanak, de ezen az estén a vendégművész, Szapudi István gitáros szerzeményei is megszólalnak. Mindez a modern jazz jegyében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bambi // Hunnia

Őz Zsolt énekes-gitáros-szövegíró-költő, csepeli lokálpatrióta 2013-as halála után zenésztársai alapították meg a Bambi zenekart. Az Aszkéta Zenei Testvériség, az Ugatha Christie és a Vidámpark zenekar egykori tagjai évről évre, január elején a Hunnia Bisztróban megidézik Zsolt szellemét, újabban pedig állandó tagokból álló zenekarrá válva turnéznak az országban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Deep Purple // Papp László Budapest Sportaréna

Kevés zenekar bír olyan erőteljes és maradandó örökséggel a rock történelmében, mint a Deep Purple. Több mint öt évtizednyi listavezető album, telt házas turnék és a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás után továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb és legnagyobbra tartott zenekara. Páratlan életművük – a Smoke On The Watertől a Highway Starig – zenészek generációit inspirálja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. október 3.)

DOGZ – A Nagy Falkaséta // Városliget

Októberben visszatér A Nagy Falkaséta, ahol több száz kutyával és gazdival együtt élheted át az igazi falkaélményt. A séta végén a Városligetben számos meglepetés program, izgalmas játék várja a résztvevőket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Családi nap az Európa-élményközpontban

A tavaly nyáron megnyitott, mára több mint 34 ezer látogatóval büszkélkedő budapesti Európa-élményközpont izgalmas családi nappal kedveskedik ősszel a gyerekekkel érkezőknek. Az október 3-án megrendezésre kerülő, ingyenes eseményen az Európai Unióhoz kapcsolódó tájékoztató programokon és játékokon keresztül tudhattok meg többet Európáról.

További infók >>

Józsefvárosi Cicafeszt a Kesztyűgyárban

Október 3-án a Kesztyűgyár Közösségi Házban megismerhetitek és örökbe is fogadhatjátok a cicákat. Előadássokkal, bemutatókkal, kézműves vásárral várnak és cirkuszi kellékekkel is kísérletezhettek a helyszínen.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Óbudai Őszi Piknik a Budapest Gardenben

A Budapest Garden ezen a napon igazi őszi találkozóhellyé alakul, ahol jó hangulat várja a látogatókat a Duna-part közelében. A rendezvény középpontjában a gasztronómia, a kézműves kultúra és a közösségi élmények állnak, így minden korosztály találhat magának programot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Interaktív séta Tápai Dórával a Zene Házában

Tekintsétek meg a Zene Háza belső tereit egy szakavatott zenepedagógus vezetésével! Az épületséta sajátossága, hogy nem csupán az építészetről szól, hanem a térbe álmodott és itt elhangzó zenékről is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Állatok világnapja a Rex Állatszigeten

Október 3-án ingyenes családi nappal hívja fel a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára a Rex Állatsziget. A programok között kutyás bemutatók, gyerekkoncertek és kézműves foglalkozások is szerepelnek, emellett több civil szervezet szakmai munkájával is megismerkedhettek.

További infók >>

Pál utcai fiúk – családi nap a Füvészkertben

Október 3-án, szombaton tematikus nap során kel élere a Pál utcai fiúk a Füvészkertben, ahol a résztvevők maguk is bejárhatják a történet fontos pillanataihoz kapcsolódó helyszíneket. A családi nap keretében gyerekek és felnőttek együtt merülhetnek el a Füvészkert regényhez kapcsolódó titkaiban, de lesznek izgalmas feladványok, játékos kihívások is minden korosztálynak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Árnyak Tánca // Gólya

Egy igazán különleges este vár rátok októberben. Hűvös szintik, EBM és sötét elektronika költözik a Gólya falai közé. Fellépők: Transkepler, Synthetic Destiny, Crow Black Dream, Lvcretia.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bëlga // Barlang, Szentendre

A Bëlga 1998-ban alakult, azóta folyamatosan koncertezik, ezidáig 14 nagylemezt, egy koncertlemezt, két remixalbumot, egy karaoke DVD-t és megannyi klipet készített. Most a Barlang kerti színpadán mutatják meg magukat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Másik Bolygó // Pótkulcs

A Másik Bolygó a világegyetem egyetlen szocioironikus funkypunk zenekara. Bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó. Extatikus hangversenyeikkel és sokféle zenei hagyományból (pl. magyar népzenéből, francia dalműfajokból, bluesból, hardrockból és latin tánczenékből) merítő, mégis egyedien bolygós muzsikájukkal és poétikus, helyenként nyers szövegekkel ragadják meg a publikum figyelmét. Erre a bulira a slágerek mellett vadiúj dalokkal és egy Iggy Pop-feldolgozással is készülnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tudósok 40! // A38

Minden idők legnagyobb összművészeti Tudósok ünnepe Eurovízióval, rave diszkóval, Tövisházi-drMáriás festmény-zajjal, megannyi vendéggel és őrületes gigakoncerttel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Balaton // Gödör Klub

A Balatont 1979-ben alapította a Tarr Béla filmek zenéjét is jegyző Víg Mihály és Hunyadi Károly. A zenekar első koncertjét az URH zenekarral közösen adta 1980-ban, a Kulich Gyula téri pszichiátriai intézet udvarán. Ez után a Balaton a magyar underground színtér fontos szereplőjévé vált, egy időben szorosan együttműködött az Európa Kiadó zenekarral, illetve a Trabanttal, s hosszabb-rövidebb szünetek és tagcserék után ma is működik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gently Da Spittah’ – vendégek: ÉlőHal, Berlin Hotel Collective// Akvárium

Gently Da Spittah’ neve nem ismeretlen azok körében, akik csak egy kicsit is beleásták már magukat a magyar hiphop felfedezésébe. Ezúttal nem csak elválaszthatatlan DJ tettestársával lép színpadra, hanem teljes zenekarával érkezik. Itt, élőben ölt végre testet Gently sokszínűsége. Az est vendégei a magyar hiphop legfrissebb hangjai: az Élőhal és a Berlin Hotel Collective két név, akik nélkül nem lehet komolyan beszélni a műfaj jövőjéről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten (2026. október 4.)

Cifra palota – interaktív családi programok // Müpa

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kráter Market: Vintage vásár x MOME Fair x Franc // Hengermalom

A Hengermalom udvarán és a silóban is rengeteg árus vár benneteket dizájn és vintage cuccokkal. Tudtok enni-inni és lesz zene is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Steampunk Design Market // Dürer Kert

Egy különleges steampunk vásárra invitálunk, ahol nemcsak egyedi termékekkel (ékszerekkel, ruhákkal és design kiegészítőkkel), hanem autentikus steampunk alkotókkal és a stílus képviselőivel is találkozhattok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bejárás a megújult Corvin Áruházban

Mi történik akkor, amikor egy jól ismert, történeti épületet újra meg kell tölteni élettel? Hogyan lehet egyszerre megőrizni egy épület karakterét és új funkciókat létrehozni benne? A KÉK Városi Séták október 4-i eseményén kívül-belül bejárhatjátok a hosszú évekig bádogburkolat mögött rejtőző Corvin Áruházat, és megismerhetitek a 2025-ös Budapest Építészeti Nívódíj zsűrije által is dicséretben részesített megújulás történetét.

További részletek >>

Különcök és csodabogarak a Városligetben – vezetett séta

Októberben és novemberben is két-két alkalommal az Imagine Millennium130 programsorozatának keretében a Hősök tere, a Vajdahunyad vára és az egykori mutatványos negyed árnyoldala kerül terítékre. A sétán résztvevők eltűnt szórakozóhelyek nyomaira bukkanhatnak és megismerhetik egyúttal a századfordulós Budapest kevésbé ünnepélyes oldalát, ahol valaha olyan embereket is látványosságként mutattak be, akiknek a teste vagy megjelenése eltért a megszokottól.

További részletek >>

A vörös teknős // Bem Mozi

Michael Dudok de Wit szöveg nélküli filozofikus animációs filmje a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>