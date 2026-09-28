Egészen Csodaországig repíti a látogatókat a Margitsziget mesés fénybirodalma

Hatodjára is fénybe öltözik a Palatinus, hiszen október 20-án, megújult, még varázslatosabb tematikával nyitja meg kapuit a Lumina Park.

Idén ősszel teljesen megújulva veszi birtokba a jól megszokott Palatinus Stardot a Lumina Park, és egyenesen Csodaországba repíti a látogatókat. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően!

Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni.

A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában.

Késő délutánonként, előreláthatólag márciusig gyúlnak fel a fények a Palatinus területén, hogy aztán 21, bizonyos napokon akár 22 óráig is részt vehessetek ezen a varázslatos utazáson a Lumina Parkban. Irány a tükör túloldala!

Elérhetőség: Lumina Park 1003 Budapest, Soó Rezső stny. 1. Weboldal

Csillagfényes élmények őszre: