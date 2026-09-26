Fővárosi sörtúrával és Oktoberfest-hangulattal vár Budapest méltán kedvelt sörözője

Korsókat fel, indulhat a sörtúra! Októberben Budapest is rákapcsol, és az Oktoberfest hangulata beköltözik a városba. Jönnek a fesztiválsörök, a bajor klasszikusok és persze a „csak még egy korsót” esték. Ha szeretitek a sörös kalandokat, ebben a hónapban bőven lesz mit felfedeznetek, legyen szó új kedvencekről vagy jól ismert tételekről. (x)

A sörtúra egyik kihagyhatatlan állomása a Stifler Beerhouse & Kitchen, ahol közel 20 sörcsap, cseh és bajor klasszikusok, hazai craft sörök és frissen csapolt Pilsner Urquell tanksör vár benneteket. Ráadásul, október 5-én új menü is debütál.

A változatos kínálat mellé természetesen tartalmas sörházi fogások is dukálnak: sörös sertéscsülök bajor káposztával, ropogós malaccsászár és a cseh sörözők egyik ikonikus fogása, a pácolt hermelin sajt is szerepel a kínálatban. Ezek után nem is kérdés, hogy minden adott egy hamisítatlan, tartalmas sörözős estéhez Budapest szívében!

A részletes programot és az asztalfoglalást ide kattintva, a Stifler weboldalán találjátok.

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