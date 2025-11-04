7 hangulatos budapesti kocsma, ahol parádés sörök adják meg az este hangulatát

A kézműves sörök szerelmesei aligha szorulnak külön biztatásra, hogy látogassanak el a főváros legjobb választékkal kecsegtető kocsmáiba és szaküzleteibe – mi azért összeállítottunk egy listát a legizgalmasabb helyekből, ahová élmény betérni egy jó italra.

Henri Belga Söröző

Budapest egyik első belga sörözőjeként nyitottak meg még a ‘90-es évek végén, mára pedig több száz (!) belga sör szerepel a kínálatukban – az alapítókat a kinti kézműves sörfőzdékbe elkalauzoló Henri Fortról elnevezett vendéglátóhely autentikus élményt és fantasztikus ízeket kínál. A terasz dunai, a Parlamentre néző panorámája egészen gyönyörű, de a belső tér dizájnja is megérdemel minden dicséretet.

1011 Budapest, Bem rakpart 12. | Facebook

Mosselen – a sörétterem

A nem sokkal a Vígszínház mögött, egy hatemeletes lakóház aljában megbúvó Mosselen szintén a belga gasztro- és sörkultúrából merített inspirációt. Érdemes megkóstolni a húsos és vegetáriánus finomságokat is, az igazi kuriózum azonban kétségkívül a sörválaszték: nyolcfajta belga sört tartanak itt csapon, és további negyven palackozott finomság vár ránk – ráadásul mindegyiket saját poharában, saját söralátéttel szolgálják fel.

1136 Budapest, Pannónia utca 14. | Weboldal

Beer People

Ritka az olyan hely Budapesten, amely egyszerre törzshelygyanús lehetőség a belvárosban élő, nyugodt kikapcsolódásra vágyó magyar közönségnek, mégis képes kiszolgálni a környékbeli turistákat is. A három jó barát által alapított Beer People igényes magyar, amerikai és európai kézművessör-választékkal rendelkezik, ráadásul rendszeresen szerveznek zenés esteket és egyéb közösségi eseményeket is.

1065 Budapest, Lázár utca 7. | Facebook

Élesztőház

A Tűzoltó utca üvegfúvóműhelyként működő, majd Tündérgyárként ismert ikonikus épülete, a mai Élesztőház a budapesti gasztronómiai élet egyik legizgalmasabb központja, egyben a hazai sörforradalom szíve és szimbóluma: több mint harminc csapjával a magyar kézműves sörkultúra legjavát kínálja. Egyszerre romkocsma, kulturális olvasztótégely és végtelenül gazdag ízvilágokkal csábító kulináris játszótér.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22. | Facebook

HOPS Beer Bar

A belváros eldugott találkozóhelye, ahol a kézműves sörök szerelmesei könnyedén rátalálnak kedvenceikre, és új ízeket fedezhetnek fel – hazai és külföldi különlegességek sora kínálkozik kipróbálásra. A HOPS Beer Bar élő, kísérletező szelleme az általuk szervezett eseményekben is tükröződik: rendszeresen sörkóstolóknak, sörbemutatóknak és szakmai beszélgetéseknek is helyet ad a létesítmény.

1077 Budapest, Wesselényi utca 13. | Facebook

Beerselection Craft Beer Store & Bar

Némileg kakukktojás a listában, hiszen az eredetileg online shopként induló, József körúti Beerselection elsősorban szaküzletként működik, ahol több száz dobozos és üveges sör vár arra, hogy alaposan bevásároljunk belőlük – a törzsvásárlókra ráadásul rendszeres kedvezmények várnak. De akár be is ülhetünk egy italra – nem fogunk rosszul járni, mert a személyzet rendkívül barátságos, profi, és szívesen segít tájékozódni a sörök világában.

1085 Budapest, József körút 22–24. | Facebook

Hetedik Lépcső

Listánk hetedik, egyben utolsó szereplője nem is lehet más, mint a szintén sörszaküzletként is működő Hetedik Lépcső – igaz, a Rákóczi úti egység elsősorban kocsmaként ismert. (Érdemes is asztalt foglalni, mert gyakran van telt ház.) A dekoráció és a kínálat erősen Csehország-fókuszú, méghozzá különleges és gazdag választékkal. A helyet egyébként a közeli Hrabal tulajdonosai nyitották, ahová szintén érdemes betérni.

1088 Budapest, Rákóczi út 13. | Facebook

