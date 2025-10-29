6 hangulatos iglu Budapesten, ahol didergés nélkül élvezhetjük a hidegebb hónapok varázsát

Ősz végén sem muszáj lemondanunk a szabadtéri élményekről – Budapesten ugyanis egyre több helyen bukkannak fel hangulatos igluk, ahol nyugodtan élvezhetjük a hidegebb hónapok varázsát anélkül, hogy dideregnünk kellene.

360 Bar

Nem véletlen a név: a 360 Bar lélegzetelállító körpanorámája egész évben fantasztikus élményt kínál a vendégeknek – a hűvösebb idő beköszöntével pedig nem kevesebb mint kilenc iglut húztak fel a tetőteraszon. Az alpesi hütték világát megidéző, hangulatos kis buborékokban mindennél jobban esik egy kis fondü, főleg egy pohár jó bor kíséretében.

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Facebook

The Rusty Coffee – Buda

A Gábor Áron utca és a Pasaréti út sarkán, a Széll Kálmán tértől csupán néhány villamosmegállóra találjuk Buda egyik leghangulatosabb teraszát, ahol az újonnan kihelyezett iglunak köszönhetően marcona idő esetén sem lesz hűvösebb a hangulat. Igaz, a Rusty specialty kávéi és brunchkölteményei mellett erre amúgy sem lenne sok esély.

1026 Budapest, Pasaréti út 51. | Facebook

Bereg Embassy Bar & Cafe

A Hattyúház titkos kis kertje napközben háborítatlan nyugalmat, esténként pedig varázslatos hangulatot kínál az I. kerületben – a csodálatos kávé- és italkínálatot pedig ősz végén és télen is vacogásmentesen élvezhetjük az asztalok köré épített takaros kis igluknak köszönhetően. A rendelést is itt veszik fel, így csak végszükség esetén kell elhagyni választott helyünket.

1015 Budapest, Batthyány utca 49/B | Facebook

Pántlika

A Városliget gasztrofellegvárában a kockás abroszok azt a benyomást keltik, mintha megállt volna az idő – ám mindeközben nagyon is figyelnek az aktuális igényekre, hiszen például hőtartó iglukkal gondoskodnak a vendégek kényelméről. És persze akinek volt már szerencséje a Pántlika étel- és italkínálatához, az pontosan tudja, hogy egyébként is haladnak itt a korral.

1146 Budapest, Hermina út 47. | Facebook

Kilenc Kert

A Kilenc Kert afféle nyugalom szigete a belváros forgatagában, a hűvös időszakban pedig egy kellemesen meleg sziget a fagyos szelek közepette – legalábbis ha a napokban felhúzott iglu védelmébe húzódva fogyasztunk. Választékból nincsen hiány: prémium gyömbérsöröket, őrületes burgereket és más nagyszerű street foodokat kóstolhatunk.

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 58. | Facebook

BOATanic Terrace & Bar (novembertől)

Novembertől felkerülnek az igluk a BOATanic Terrace & Bar hajójának tetőteraszára is, ahonnan a Budai Várnegyedre nyíló varázslatos kilátásban lehet részünk. Mindezt a fedélzeten ringatózva csodálhatjuk meg, miközben alattunk békésen hömpölyög a Duna, az asztalunkhoz pedig kitűnő italok és prémium fogások érkeznek.

1051 Budapest, Vigadó tér 4. sz. kikötő | Facebook

