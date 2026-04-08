A nyugalom oázisai: 10 gasztrohely Budapesten és környékén, ahol finom ízekre és békére lelhettek

Néha semmi másra nem vágyunk, mint egy zöldellő menedékre, ahol végre-valahára megpihenhetünk néhány finom falat és hűsítő ital társaságában. Az alábbi 10 hangulatos gasztrohely a nyugalom oázisaként hív idilli ízutazásra – hol a fővárosban, hol pedig Budapesttől egy karnyújtásnyira.

Cafe Calmo

A XVI. kerületben, Rákosszentmihályon bújik meg a Cafe Calmo – egy apró specialty kávézó, ahol tényleg minden a kávé körül forog. A pult mögött profi baristák dolgoznak, akik nagy odafigyeléssel készítik el az italokat, hogy minden csésze kávé egy újabb élményt jelenthessen. Itt cukrot nem találtok, hiszen a cél, hogy az adott kávéra jellemző ízjegyek érvényesüljenek! Reggelente bagel szendvicsek és friss croissant-ok is kerülnek a pultra, de akár házi sajttortát vagy kekszet is kérhettek. A hely kicsi, barátságos és nyugodt – pont olyan, ahová mindig jólesik beülni egy kicsit lelassulni.

1161 Budapest, Rákosi út 98. | Weboldal

Epres72 Bistro

Történelmi épületben, a vecsési Eprespark Hotelben lelt otthonra az Epres72 Bistro – a hely, ahol a modern bisztróhangulat hagyományos vendéglátással találkozik. Árnyas terasz és kertre néző ablakok nyújtanak kikapcsolódást, az étlap pedig olyan ínyencségeket rejt, mint a vecsési tyúkhúsleves sült májgombóccal és az Epres72 túrógombóc. A kínálatot minőségi alapanyagokból készült, újragondolt ételek és válogatott hazai borok teszik teljessé. Az Epres72 egy családias hangulatú, zöld oázis Budapest közelében – nyáron pedig még hangulatos, zenés esték és koktélok is várják a vendégeket.

2220 Vecsés, Fő út 72. | Weboldal

VakVarjú Csónakház

A város zajától néhány lépésre valódi nyugalomszigetként vár a VakVarjú Csónakház Pesterzsébeten. A múlt század hangulatát idéző éttermet különleges atmoszféra lengi körül, hála a folyónak, mely szinte karnyújtásnyira hullámzik tőle. A természet állandóan változó arca nap mint nap inspirálja a konyhát – ez a tányérokon izgalmas halételekben és friss szemléletű nemzetközi fogásokban köszön vissza. Jó időben a terasz is megnyílik, így a víz közelsége még erősebben érezhető, szelesebb napokon pedig a zártabb térből élvezhető ugyanaz a természetközeli hangulat – minden évszakban, minden időben.

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal

Café Ponyvaregény

A Kopaszi-gátnál, a folyótól egy karnyújtásnyira lelt otthonra a Café Ponyvaregény, ahol pont úgy érezhetitek magatokat, mintha csak a nappalitokban üldögélnétek. A bájos, Duna-parti étteremnél finom borok társaságában, mennyei fogásokat kóstolva tölthetitek az estét, ha pedig inkább a természetben ücsörögnétek, piknikkosarat is bérelhettek. Ponyvanagyi piknikkosarait mindenféle földi jóval töltik meg: kérhettek bele kencevariációkat, szendvicset, brownie-t, házi szörpöt, akár még málnabort is magatokkal vihettek – plédeket, napernyőt, és sporteszközöket is biztosítanak számotokra a piknikhez!

1117 Budapest, Kopaszi-gát, 12-es épület | Weboldal

Nádas Étterem

A Nádas Pihenőpark étterme Budapesttől mindössze 30 kilométerre, Vasadon nyújt menedéket a feltöltődésre vágyó ínyenceknek. Amint beléptek, azonnal ámulatba ejt benneteket a panoráma, melyet az asztalok mellől élvezhettek – a mesés tópartnál nincs is ideálisabb látvány étkezés közben! A zöldellő növényzetnél talán már csak az impozáns étel- és italkínálat esik jobban testnek és léleknek: az étlapon hazai és nemzetközi ételköltemények egyaránt szerepelnek, melyeket a legmodernebb konyhai megoldásokkal készítenek el a vendégeknek. Itt az ízek és a természet páratlan harmóniáját élhetitek át!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Etyeki Kúria Pezsgőbirtok

Csendes, festői környezetben, pinot noir ültetvények ölelésében fekszik Etyek mesebeli édenkertje, ahol remek gasztroélményekben fürdőzhettek. Az Etyeki Kúria Pezsgőbirtokának borbárja igazi kuriózumokat rejt: tágas teraszán ücsörögve többszörösen díjazott tételeket élvezhettek, sőt, még borkóstolón is részt vehettek. Konyhájukban kizárólag természetes alapanyagok kaptak helyet, melyek többségét a környékbeli termelőktől szerzik be. Az ételeket boraik és pezsgőik ízvilága inspirálta, így igazi különlegességek szerepelnek a kínálatban – idén tavasszal mindenképp ejtsétek útba az Öreghegyet!

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Nosztalgia Étterem

Mintha csak Kistarcsára költözött volna a nagymama konyhája – a Nosztalgia Étteremnek hála házias ízek garmadáját élvezhetitek az agglomerációs városkában. Az étterem több mint két évtizedes története során rengetegen fordultak meg kockás abroszos asztalainál. Nem csoda, hiszen itt a hagyomány új értelmet nyer, és a kedvenceitekből csemegézve, múltidéző miliőben töltődhettek fel. Minden fogás szívvel-lélekkel, felesleges cifraság nélkül születik, úgy, ahogyan kell: a levesek hosszú órákon át gyöngyöznek, a rántás kézzel készül el. A FUNZINE10 bemondása pedig 10% kedvezményre jogosít fel!

2143 Kistarcsa, Szabadság út 46. | Weboldal

Schieszl Vendéglő és Borház

A Schieszl Vendéglő és Borház portájánál sváb hagyományok kelnek életre, a tányérról pedig 100 éves receptek köszönnek vissza rátok. A családi vendéglő Budakalászon, patinás épületben, a pincészet szomszédságában invitál gasztronómiai utazásra – finomságaik 1896 óta, az ükapa elképzelései mentén készülnek, immár a modern technológia adta lehetőségek segítségével. Hurka, kolbász, mangalicasonka… csak néhány nagy kedvenc, melyet a Schieszl Vendéglő teraszán helyet foglalva élvezhettek. A kamratálon kívül tafelspitzet, borjúbécsit és húsmentes falatokat is kérhettek a hagyományhű étteremben.

2011 Budakalász, Budai út 83. | Weboldal

Hemingway Étterem

A Feneketlen-tó partján nemcsak a napsugarakat, de egy legendás étterem kínálatát is élvezhetitek: a Hemingway páratlan miliőjével immár 27 éve varázsolja el napról napra a vendégeket. Étlapján magyaros és nemzetközi, klasszikus és modern fogások egyaránt szerepelnek, de itt akkor is jó helyen jártok, ha éppen egy finom kávéra, egy pohár proseccóra vagy egy frissítő koktélra vágytok. Ami pedig a teraszt illeti, nála különlegesebbet keresve sem találtok a környéken: a tóra nyíló panoráma, a tágas tér, a kellemes hangulat és a tavaszi napsugarak egyvelege biztosan belopja magát a szívetekbe.

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2. | Weboldal

Riso Ristorante & Terrace

Hol máshol lehetne belekóstolni a hamisítatlan mediterrán hangulatba, mint egy napsütötte teraszon, ahol az olasz konyha kedvenc fogásai sorakoznak! A Risonál minden adott a dolce vitához: festői környezetben, a budai Vár lábánál vehettek részt az ízutazáson. A pizzák mindig ropogósak, a desszertek lágyan olvadoznak, az étlap pedig mindig tartogat újdonságokat – itt az idő, hogy helyet foglaljatok az étterem buja növényzettel körülölelt teraszán, és megkóstoljátok a mennyei specialitásokat. A barátságos kiszolgálás és a kellemes hangulat már csak hab a tortán a Riso Ristorante & Terrace-nál.

1012 Budapest, Lovas út 41. | Weboldal

