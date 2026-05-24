7+1 szédítő kilátóhely a Balatonnál, ahonnan káprázatos látvány tárul a szemetek elé

Az északi part tanúhegyei, a tó háborítatlan felszínén hullámzó vitorlások és a déli part lankái: a balatoni látképet egyszerűen nem lehet megunni. Megmutatjuk, melyek a legszebb kilátók a környéken, ahonnan garantáltan más szemmel néztek majd a magyar tengerre.

Soós-hegyi kilátó, Balatonkenese

A Balatont inkább hosszában szoktuk megcsodálni, azonban ha rendhagyó látószöget kerestek, utazzatok el a balatonkenesei kilátóhoz! A magasparton található Soós-hegyi kilátóról káprázatosan szép, egyedülálló panoráma tárul elétek a Balaton keleti medencéjére. Az autóval és vonattal is könnyedén megközelíthető, ingyenesen látogatható egyszintes torony még talán a bevállalósabb tériszonyosoknak sem jelent majd kizáró okot, hiszen csak pár méterrel emelkedtek a pusztán 75 méter magas Soós-hegy fölé. A körbenézés után keressétek fel a névadó, Soós Lajos költő előtt tisztelgő emlékoszlopot is!

8174 Balatonkenese

Xantus János Gömbkilátó, Balatonboglár

Balatonboglár ikonikus jelképe a Xantus János Gömbkilátó, ami jellegzetes külseje és az onnan megtapasztalható panoráma miatt is kitűnik a sorból. A 165 méter magas kilátóban körbejárva egyszerre csodálhatjátok meg a Balatont, a Badacsonyt, valamint az alattatok elterülő városok látványát. Érkezéskor érdemes a kombinált belépőjegyet választanotok, hiszen így a kilátó megmászása után tovább tudtok haladni a mellette lévő Magasösvényen, ami szintúgy lélegzetelállító fotópontokkal és egy érdekes tanösvénnyel nyújt felejthetetlen élményt.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8.

Sipos-hegyi kilátó, Fonyód

A déli partot általában nem az itt tornyosuló hegyekkel azonosítjuk, azonban akkor sem kell lemondanotok a szédítő magasságokról, ha a Balaton ezen felén töltitek a vakációtokat. Itt járva feltétlenül érdemes felkeresni a fonyódi Sipos-hegy tetején magasodó kilátót, ahonnan meseszép körpanoráma tárul a környékre. A toronyba egy elég hosszú csigalépcső vezet fel, felérve azonban a Tihanyi-félsziget, a Keszthelyi-öböl, az északi parton magasodó tanúhegyek és a kikötőkben sorakozó vitorlások látványa biztosan kárpótol majd titeket minden fáradságért.

8640 Fonyód, Hóvirág utca 17. | Weboldal

Kisfaludy-kilátó, Badacsonytomaj

Nemcsak az északi part, de az egész Balaton egyik legszebb panorámáját ígéri a 438 méteres Badacsony tetején álló Kisfaludy-kilátó. Bár a túra után igazi kegyelemdöfésnek tűnik a 18 méter magas torony megmászása, megéri összeszedni a maradék erőtöket, hiszen a tetejére érve jutalmatok a Tihanytól egészen a Keszthelyi-öbölig tartó, elképesztő látvány lesz. A tornyot 2025-ben felújítás miatt lezárták, azonban a Google nyújtotta információkkal ellentétben ismét szabadon látogatható a népszerű, immár még biztonságosabb kilátó.

8258 Badacsonytomaj

Folly-kilátó, Badacsonytomaj

A Folly Arborétumot természetesen nem csak a területén található, csodálatos fotópont miatt érdemes felkeresni, hiszen a kert hatalmas, árnyas fái között sétálva egy egész délutánt el tudnánk itt tölteni. Erről persze a Folly Étterem és Borászat is gondoskodik, hiszen elképesztő ételkülönlegességekkel kóstolhatunk bele a Balaton-felvidék gazdag, helyi ízeibe. Itt járva feltétlenül tekintsétek meg a pincében található állandó jellegű tobozkiállítást is, amivel még alaposabban megismerkedhettek a kertben található 22 növényfajjal, melyek között fenyőket és cédrusokat egyaránt megtalálhattok.

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó, Révfülöp

Révfülöp egyik legszebb természeti látnivalóját ígéri a Fülöp-hegyen található Millenniumi kilátó, ami már 25 éve várja a kíváncsi kirándulókat. A torony akár autóval is megközelíthető, azonban mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy inkább gyalogosan közelítsétek meg a látványosságot, hiszen így nemcsak a gyönyörű kilátást, de az ahhoz vezető feltöltő kirándulást is élvezhetitek. Azt ugyan nem ígérjük, hogy a látványért nem kell megküzdenetek, hiszen igen-igen meredek részeken kell túllendülnötök a túra során, azonban az innen megtapasztalható körpanoráma minden nehézséget megszépít majd.

8253 Révfülöp | Weboldal

Őrtorony-kilátó, Tihany

Tihany városa önmagában is csodálatos panorámát nyújt a hosszan elterülő Balatonra és a félszigetre, azonban ha a lehető legteljesebb élményt szeretnétek átélni, ejtsétek útba az Apáti-hegyek fái között megbúvó Őrtorony-kilátót! A 16,5 méteres, háromszintes torony káprázatos körpanorámájával a Balaton mesés kékje mellett a tihanyi Belső-tóra, a Bakonyra és a Kőröshegyi völgyhídra is rálátást enged, de természetesen a Tihanyi Bencés Apátságot és Balatonfüred partját is megszemlélhetitek, amit nem fogtok egyhamar elfelejteni.

8237 Tihany, Apáti-hegy

+1 Siófoki Víztorony és óriáskerék

Bár nem tartoznak a hagyományos kilátók közé, feltétlenül meg kell említenünk Siófok két szédítő panorámapontját. A Fő téren található, több mint 40 méter magas Víztorony tetejére üveglifttel juthattok fel, ahonnan teljes pompájában láthatjátok a Tihanyi-félszigetet, de a Somogyi-dombságot és a Hegyhát dombjait is megcsodálhatjátok. A háromszintes torony további izgalmakat tartogat, hiszen még két kiállítást is megtekinthettek az épületben. Az óriáskerék szintén képeslapra illő látvánnyal kecsegtet az Aranyparton – ha ránk hallgattok, ezt a helyszínt napnyugtakor keressétek fel!

8600 Siófok, Fő tér 11.

Látogassátok meg a Balaton-felvidék lenyűgöző templomromját is: