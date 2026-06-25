5 panorámás étterem Budapesten, ahonnan a legszebb kilátás nyílik a fővárosra

Ha lokálpatriótaként már kipipáltad az összes érdekes gasztrohelyet Budapesten, és a kedvenc helyeidet is kezded megunni, akkor ideje turistaüzemmódba kapcsolni, és felfedezni néhány pazar panorámával kecsegtető újdonságot. A főváros ikonikus panorámapontjainak szépsége bárkinek a szívét megdobbanthatja egy-két pillanatra, a finom falatokról nem is beszélve.

Spoon the Boat

Budapest legikonikusabb, képeslapra illő panorámáját csodálhatjuk meg a Spoon the Boat fedélzetéről, ahol a vacsora mellé a díszletet a kivilágított Lánchíd és a budai Vár adja. A magyar és nemzetközi ízekből inspirálódó bisztrókonyha Budapest ihlette desszertekkel vesz le a lábunkról, míg a hűsítő felfrissülést az izgalmas koktélok, jeges matchák és latték hozzák el. És míg a hangulatot a pazar panoráma és a különleges helyszín alapozza meg, addig a koronát az élő zenés esték teszik fel rá, hogy biztos legyen, aki a fedélzetre lép, az Budapesttel szerelembe essen.

1052 Budapest, Vigadó tér 3. | Weboldal | Facebook

SOLID Rooftop Brunch Restaurant

A város egyik legszebb dizájnhotelének legfelső emelete rejti a reggeli luxust tökélyre fejlesztő SOLID skybart, ahol elképesztő panoráma nyílik a történelmi belváros és a Gellért-hegy irányába egyaránt. A kilátás mellett pedig a brunchfogásokra is aligha lehet panaszunk a Michelin Guide által ajánlott étteremben, melyre a SALT kistestvéreként is hivatkozhatnánk. Az á la carte reggelit kínáló SOLID-ban klasszikus fogások között is válogathatunk, de megéri bátornak lenni, hisz a fine dining szintű élményt nyújtó small plate-ek között olyan különlegességeket is kóstolhatunk, mint például a homoktövises-yuzus répa.

1053 Budapest, Királyi Pál utca 4. | Weboldal | Facebook

The Sky Garden Rooftop Terrace

Természetközeli érzést hoz el a főváros betonrengetegébe a The Sky Garden, ahol már csupán a névből adódóan is körülöttünk megannyi zöld növény burjánzik, a különleges hangulatra pedig a magasba nyúló dór oszlopok teszik fel a koronát. A Mystery Hotel tetején lévő bárban az italkínálat aligha lehetne szélesebb, azonban az étlapra is igencsak büszkék lehetnek: latin street foodtól kezdve az olasz tésztákon át az angus hátszínig megannyi fogással várnak ránk. Azt pedig talán nem is kell mondanunk, hogy koktélunkat a budai hegyek hullámzó lankáinak látványába belefeledkezve szürcsölhetjük a különleges teraszon.

1064 Budapest, Podmaniczky utca 45. | Weboldal | Facebook

Bálna Bázis

A Bálna Bázis tökéletes példa arra, hogy a budai csodákra nyíló panorámát nem csak a magasból élvezhetjük. Ha pedig a skybarok elegáns enteriőrje helyett lazább hangulatra vágyunk, akkor még egy érv amellett, hogy a Fővám téri terasz lesz a mi helyünk. A street food Kánaánba betérve megannyiféle hamburger, illetve sörkorcsolya között válogathatunk, de a tésztaételek, valamint húsos fogások mellett is letehetjük a voksunkat. A kreatív koktélok, minőségi borok, kézműves sörök pedig itt alapnak számítanak, akárcsak a pezsgő hangulat és a kellemes zene.

1096 Budapest, Fővám tér 11-12. | Weboldal | Facebook

Búsuló Juhász

Már több évtizede, hogy a Búsuló Juhász a Gellért-hegy tetején áll, várva arra, hogy vendégül láthassa a minőségi falatok után áhítozó lelkeket. Bár hosszú időn keresztül leginkább a turistáknak szólt az étterem, a kétezres évek elején egy vérfrissítésen esett át, és már jó pár éve, hogy mindenekelőtt a hazai közönséget szeretnék megszólítani. Az elegáns étteremben szezonális étlappal, a magyar konyha klasszikusaival, a séf kreációival, valamint gondosan válogatott borkínálattal várnak minket. A lokációból adódóan pedig a mennyei gasztroélményeknek káprázatos, az egész városra nyíló panoráma kíséretében hódolhatunk.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 58. | Weboldal | Facebook