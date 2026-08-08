Doromboló időutazás: A múlt század legbájosabb macskás pillanatai Fortepan-fotókon

György Mária

A Nemzetközi Macskanap alkalmából olyan válogatást készítettünk a múlt század fotóiból, melyek egytől egyig bizonyítják, hogy a doromboló szőrgombócok mindig is meghatározó szerepet kaptak a mindennapokban.

Fotó: Fortepan / Kurutz Márton
Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal
Fotó: Fortepan / GGAABBOO
Fotó: Fortepan / Bettina Fabos
Fotó: Fortepan / Karabélyos Péter
Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar
Fotó: Fortepan / Győző József
Fotó: Fortepan / Bauer Sándor
Fotó: Fortepan / Album009
Fotó: Fortepan / Szabó Csaba
Fotó: Fortepan / Péterffy István
Fotó: Fortepan / Müller család
Fotó: Fortepan / Petőfi Sándor Városi Könyvtár Kiskőrös – Szász Lajos hagyatéka
Fotó: Fortepan / Boda Balázs
Fotó: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Fotó: Fortepan / Breuer Pál
Fotó: Fortepan / Somlói Miklós dr.
Fotó: Fortepan / Adelhardt Márta
Fotó: Fortepan / Garamvölgyi Lajos
Fotó: Fortepan / N. Kósa Judit
Fotó: Fortepan / Szentkuthy Ibolya
Fotó: Fortepan / Csaba László örökösei
Fotó: Fortepan / Urbánné dr. Lux Judit / Lux Gyula
Fotó: Fortepan / Ódon Antikvárium

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