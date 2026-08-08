Doromboló időutazás: A múlt század legbájosabb macskás pillanatai Fortepan-fotókon

A Nemzetközi Macskanap alkalmából olyan válogatást készítettünk a múlt század fotóiból, melyek egytől egyig bizonyítják, hogy a doromboló szőrgombócok mindig is meghatározó szerepet kaptak a mindennapokban.
Nyári időutazás: Fotóválogatás a szocializmus budapesti utcáiról a legnagyobb kánikulábanGyörgy Mária
Fortepan-fotókon elevenedik meg a szocializmus nyári Budapestje, a kánikula pillanataival.
Nosztalgiajáratok csempésznek múltidéző hangulatot a hétvégékbe Budapesten
Májustól ismét múltidéző nosztalgiajáratok járják az utcákat Budapesten.
Nosztalgiautazás a Balaton körül: 7 hely, ahol a mennyei ízek mellett tombol a retró hangulatBakó Bettina
Tartsatok velünk, és fedezzétek fel a Balaton retró hangulatú romkocsmáit, éttermeit és bisztróit!
Időutazás képekkel: Így teltek a nyarak a szocializmusban a BalatonnálGyörgy Mária
Repüljetek velünk vissza a 20. század második felébe, amikor az üdülőket elárasztották a nyaralók.
6 imádnivaló macskás kávézó szerte az országban, ahol a kávé mellé dorombolás is jár
Dorombolással és puha mancsokkal megtoldott kávézás nem csak cicarajongóknak.