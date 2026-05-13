Nosztalgiajáratok csempésznek múltidéző hangulatot a hétvégékbe Budapesten

Az évről évre népszerű program idén sem maradhat el: 2026 májusától októberig minden hétvégén hangulatos nosztalgiajáratok szelik keresztül a főváros utcáit.

Nemcsak a természet, a nosztalgiajáratok is felébredtek pihentető álmukból és májustól egészen októberig bezárólag ismét a főváros utcáit járják. A város egyik legszebb vonalán, a pesti Duna-parton hétvégente közlekedő N2-es nosztalgiavillamos például turistáknak és helyieknek éppoly remek kikapcsolódást nyújt.

A klasszikus fa- és acélvázas villamosok mellett ezúttal is szerepelnek a lehetőségek között az ikonikus Ikarus autóbuszok, nosztalgiatrolik, de a tervek szerint idén még a fogaskerekű régi kocsijai is ismét útjukra indulnak. Júniustól például az N109-es kabrió Ikarusszal közlekedő belvárosi körjárat igazi nyári városnéző élményt kínál. Izgalmas újdonságként az Ikarus 60-as autóbusz mellett pedig annak trolibuszos változatát, az Ikarus 60T-t is kipróbálhatjátok.

A különleges járatokat 600 Ft-os nosztalgiajeggyel tudjátok majd igényben venni, jó hír, hogy az utazás 14 éves korig diákigazolvány felmutatás mellett ingyenes. A nosztalgiajáratok menetrendjéről és a jegyvásárlásról bővebb információt ide kattintva a BKK weboldalán találtok.

