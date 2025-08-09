Nosztalgiautazás a Balaton körül: 7 hely, ahol a mennyei ízek mellett tombol a retró hangulat

Bár a Balatonon évről évre nyílnak meg az új helyek, a magyar tenger vidéke aligha mossa le magáról múltidéző, retró hangulatát: mutatjuk is a régmúlt idők hangulatát megidéző éttermeket, bisztrókat és romkocsmákat. Tartsatok velünk egy ínycsiklandó nosztalgiautazásra!

401 Romkocsma és Kemence Kert

A Balatoni Bringakörúttól 3 kilométerre nem csupán a megfáradt bringások kánaánjára lelhetünk rá. A balatonfenyvesi 401 Romkocsma a frissítőre vágyók, gasztronómiai élvezetek után kutatók és még a családi, baráti összeröffenésekre igyekvők oázisaként is szolgálhat. Bár a romkocsma 2006-ban létesült, a retró hangulatot vágni lehet a levegőben, mindezt tovább fokozzák az épület 50-es évekbeli szocreál, eklektikus építészeti jegyei, amelyeket a mai napig megőriztek. A kivételes hangulaton túl pedig a térség borai, kézműves sörök, egytálételek, kemencés fogások, valamint a bőséges svédasztal is garantált a déli part romkocsmájában.

8646 Balatonfenyves, 058/C 1 hrsz. | Facebook | Weboldal

Bánya Kert

Anno a salföldi homokbánya szélén, egy elhagyatott ipari környezetben élesztették újjá az egykori őrlőépületet, amely vendéglátóhelyként tért vissza a balatoni vérkirengésbe. A Bánya Kert mára már túlmutat a romkocsmák profilján, ámde hamisíthatatlanul hozza azok hangulatát, amely komplex, kulturális helyszínként fűszerezi meg a salföldi mindennapokat és az éjszakákat egyaránt. Konyhája a gasztroturisták számára felejthetelen pizzákkal, mediterrán tálakkal és egyéb finomságokkal kecsegtet. De a család-, kutya-, és bringabarát hely családi programokkal, workshopokkal, kiállításokkal, kertmozis estekkel, kocsmakvízekkel, koncertekkel is belopja magát a szívünkbe.

8256 Salföld, Szent István völgyi út | Weboldal | Facebook

Káli-Kapocs

Egyszerű, de nagyszerű a Káli-medence kultikus helyévé avanzsált romkocsma, ahol a művészek, borászok, bringások, helyiek és a nyaralók együtt kapcsolódhatnak ki az esti koncertekkel színesített, különleges hipsztervilágban. Egy olyan világban, ami nincs túlgondolva, lazasága pedig a Hubba-Bubba rágónál is ragadósabb. És az irigylésre méltó hangulaton túl természetesen a szörpöket, fröccsöket, különféle finom falatokat sem kell hiányolnunk, ha betérünk ide.

8282 Mindszentkálla, Rákóczi utca 17. | Facebook

Pavilon

A balatoni retró életérzés és az olasz gasztronómia legszebb szimbiózisa él együtt a balatonboglári Pavilonban, ahol a hangulatról a 70-es éveket megidéző enteriőr, míg maradandó élményekről Olaszország ízei gondoskodnak. A régi kocsmából lett bisztrót Dorisz és Robi álmodta meg, akik több évnyi olasz vendéglátós tapasztalat után nyitották meg a sokunk gyerekkorát megidéző helyet. Így hát nem csupán a mozaikos padló eredeti, hanem a pizza is hamisítatlanul autentikus a Pavilonban.

8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán utca 45-49. | Facebook

Mozi Étterem

A legendás, nagymamánknál eltöltött vasárnapi ebédek elevenednek meg a kővágóörsi Mozi Étteremben, ahol nemcsak Olga konyhája idézi meg gyermekkorunk velejét, hanem a múlt századi berendezés is. A név nem véletlen, hiszen az étterem a 80-as évekig moziként üzemelt, ezt a funkcióját pedig a mai napig őrzi. A pincében kialakított gasztromozi még napjainkban is várja a filmrajongókat, akik előtt a térségban alkotó művészek filmkockái peregnek le egy-két jó falat társaságában.

8254 Kővágóörs, Jókai Mór utca 63. | Weboldal | Facebook

Peron Pizzéria és Pub

Bármely keserédes, vasutas élményünket megédesítheti a Peron Pizzéria és Pub, ahová betérve egy komplett vasúti szerelvény eleveníti fel a hajdani zakatolásainkat a Balatonra. Egy igazi, mi szem szájnak ingere hely ez, ahol a magyaros ételek, illetve a hamburgerek mellett az olasz gasztronómia is bekacsint. Ennélfogva Balatonfüreden pizzák sora és szaftos tészták hada vár arra, hogy levegyen minket a lábunkról.

8230 Balatonfüred, Castricum tér 1. | Facebook

Kilátó Presszó

1958 óta, hogy lélegzetelállító panorámájával minden arra járót lenyűgöz a Kilátó Presszó, amely ma már a gyönyörű látképet retró hangulatával teszi megismételhetetlenné. A lemenő nap fényébe burkolózó magyar tenger látványában pedig kiváló falatok, helyi borok, koktélok társaságában merülhet el szemünk világa a löszfal tetején álló presszóban.

8623 Balatonföldvár, Kilátó köz 5. | Facebook