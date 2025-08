Újdonságok a Balatonnál: 8 hely, ahova érdemes ellátogatni 2025 nyarán

Ne maradjatok le a régió legújabb kincseiről! Összegyűjtöttünk néhány nemrég nyílt balatoni helyet, ahol garantált feltöltődésben lehet részetek. Mutatjuk, hová érdemes ellátogatni még az idén.

Mámor Bar and More

A Badacsony lábánál megbújó Mámor Bar and More friss színt hoz a balatoni éttermek világába. A nyugodt reggelizőből a nyári szellő könnyedségével pezsgő koktélbárrá alakuló hely fő attrakcióját a forró kemencében, tradicionális receptek alapján készülő nápolyi pizzák, és a pillanatot varázslatossá tevő, szakértő kezek alól kikerülő signature koktélok adják – na meg persze a csodás környezet. Modern belső, kellemes zenék, finom kávékülönlegességek és mennyei sütemények teszik teljessé az élményt. Akár egy napindító focacciára ugrasz be, akár egy laza koktélozós estére, garantáltan mámorosan fogsz távozni!

8261 Badacsony, Római út 157. | Facebook

A Szitakötő

A Balaton-parti bringaút mellett, közvetlenül a víz partján nyitott meg Keszthely legújabb brunchozója, az újragondolt csónakházban kialakított Szitakötő. A páratlan panoráma mellett meggyőző gasztronómiai kínálattal csábító étterem többek között pulled pork szendvicsekkel, hamisítatlan zalai dödöllével, házi süteményekkel, klasszikus csavart fagyival, helyi borokkal és szenzációs specialty kávékkal várja a betérőket, tökéletes frissítőpontként szolgálva a környék kincseit kereső kerékpáros kalandorok számára, minden nap reggel 8 és este 8 között.

8360 Keszthely, Csárda utca 9. | Facebook

Waffalat

A balatonszemesi Zenepavilon mellett található Waffalat egy falat déli parti Belgium, ahol nem is akármilyen, hanem autentikus liège-i gofrit kóstolhatunk: az élesztővel és gyöngycukorral készülő finomság sütés közben karamellizálódik, így kívül ropogós, belül puha textúrát kap. A kínálatban édes és sós változatok sorakoznak, a szezonális alapanyagokat pedig helyi beszállítóktól, például a Szemesi Zamatosból szerzik be. A pufi ostyákat limonádéval, kávéval vagy fröccsel öblíthetjük le, hétköznapokon délután 5-től, hétvégén már déltől!

8636 Balatonszemes, Kisfaludy utca | Facebook

Pántlika Bisztró – Egy Falat Csopak

A csopaki Kossuth utca hófehér (2021 Év Balatoni Háza-díjas) parasztházában berendezett Pántlika Bisztró felejthetetlen ízelítőt ad abból, hogyan fonódik össze a jelen és a múlt, a mediterrán világa és a Balaton-felvidék, a modern és a házias, az olasz sör és az olaszrizling. A háromhavonta frissülő bisztrómenün ugyanúgy helyet szorítanak a linguine pugliese-nek, mint a rántott húsnak, de a gondosan összeállított pizzalap nápolyi jellegű tésztakorongjait is kötelező kipróbálni. Szörpök, gin-tonikok, családias hangulat, romantikus kerthelyiség – a Pántlikában minden adott egy kis dolce vitá-hoz!

8229 Csopak, Kossuth utca 101. | Facebook

MÁS tölcsér

A csopaki strand tőszomszédságában nyitotta meg kapuit az ikonikus Kő fagyi? csapatának új helye, a MÁS Tölcsér. Jól bevált receptek, minőségi alapanyagok és ismerős ízek (például mangó, mák, sós karamell és fahéj) garantálják a fagyos élvezeteket, de alkalmanként a herendi MÁS Tészta rolling pizzázója is tiszteletét teszi a függőszékekkel és homokozóval felszerelt árnyas udvarban, a legkülönfélébb feltétekkel megpakolt, helyben sütött nápolyi pizzákkal emelve a hangulatot.

8229 Csopak, Örkény István sétány 6. | Instagram

Mede by Adam Mede

A budapesti fine dining világát a Balatonra cserélő Mede Ádám Badacsonytomaj szívében nyitotta meg első saját helyét testvérével, Attilával karöltve: a Mede by Adam Mede egy laza hangulatú, füstös ízekkel operáló falatozó, egy fix és egy hetente változó étlappal. A repertoárban kiemelt szerepet kap a faszénen grillezett bodag, a cigány konyha egyik kevésbé ismert, kenyérlángosszerű klasszikusa, amit körömpörköltes vagy borjúnyelv carpacciós verzióban is tesztelhetünk, de házi kolbásszal és vászolyi sajttal készült krokett és BBQ-lecsó is kerül az asztalra.

8261 Badacsonytomaj, Park utca 4. | Facebook

A Könyvtár Café & Bistro

Új, korszerű és sokszínű találkozóhellyel bővült a Káli-medence gyöngyszeme, Szentbékkálla: a régi iskola udvarán megnyitott A Könyvtár Café & Bistro egyszerre szolgál modern kávézóként, bisztróként és kulturális térként, ahol vén hársfák árnyékában, barátságos környezetben kortyolhatjuk a finom balatoni borokat és tűzhetjük villára a finomabbnál finomabb süteményeket, ha éppen nem egy jó koncert, egy lebilincselő film, egy izgalmas társasjáték, vagy egy zenés felolvasás köti le a figyelmünket.

8281 Szentbékkálla, Kossuth utca 18. | Instagram

Smashed&Shore

Felejtsd el a 80-as évek retro strandburgerét: a Balaton első, éttermi színvonalú smashed burgerezője szaftos Angus húspogácsákkal, a Péklány pékség kézműves szezámos bucijaival és titkos házi szósszal hívja táncba az ízlelőbimbókat. A csopaki strand közepén, balatoni kilátással erősítő Smashed&Shore kínálatában az alap burger mellett megtaláljuk a lecsós-kolbászmorzsás HunBurgert, a sajtimádó MegaCheese-t, a libamájas Royalt, és a vegetariánusokat megcélzó grillezett camembert-es változatot, de a visszatérő vendégekre gondolva mindig készülnek valami különlegességgel is.

8229 Csopak, Örkény István sétány 1. | Facebook

Augusztusi élményözön vár benneteket a Balatonnál:

Kiemelt kép: Smashed&Shore