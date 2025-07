50+ fergeteges nyári program a Balaton északi és déli partján – 2025. augusztus

Ha nyár, akkor Balaton. A magyar tenger méltán kedvelt úti cél, ami nem is csoda, hiszen a Balaton-parton egész nyáron változatos programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. 2025 augusztusa is izgalmas hónapnak ígérkezik.

Auer Fesztivál // Veszprém (2025. augusztus 3-ig)

Idén nyáron ismét Veszprémbe érkezik a zenei szcéna krémje, hogy részt vegyenek a Mendelssohn Kamarazenekar nagyszabású koncertsorozatán. A klasszikus, a jazz és a világzene műfajában tevékenykedő szólisták és együttesek a 14. Auer Fesztivál színes programjain varázsolják el a nagyérdeműt, egy egész héten át.

Balaton válogatáskazetta kiállítás (2025. augusztus 1-31., Alsóörs)

Pazar művészeti élményben lehet részünk augusztus 1-től Alsóörsön. A balatonoffseason Instagram-oldalt működtető Bartha Dorka és Weiler Péter új, közös kiállítása megmutatja a Balaton legvidámabb arcát, a szórakozóhelyek, a vurstlik, a kultikus bárok és az idénydiszkók világát. A tárlat az alkotók sajátos szemüvegén keresztül elevenít fel nosztalgikus, tóparti emlékeket – természetesen egyedi, kortárs reflexióval vegyítve.

Egy életem: Mucsi Zoltán (2025 augusztus 1., Alsóörs)

Ezen az estén Mucsi Zoltán kiáll a nézők elé és elmeséli élete legfontosabb történeteit. Persze nem véresen komolyan, hanem olyan „Kapásan”. Az abonyi gyerekkortól a szolnoki hírlapkézbesítő állásig, a drámai szerepektől a villanyszerelő jelenetig, a Jancsó filmektől a Tóth Jánosig. Természetesen a magánéletéről, családjáról is mesél, hiszen nélkülük nem lenne teljes az élete.

Udvaros Dorottya felolvasószínházi estje (2025. augusztus 1., Siófok)

A siófoki Teátrum Kávéház péntek este páratlan kulturális eseménynek ad helyet. Udvaros Dorottya „Csend. Törékeny. Üres” című felolvasószínházi estje során Ady Endre és Pilinszky János műveiből hallgathatunk meg részleteket a Kossuth-díjas művésznő előadásában.

Klassz a pARTon! Fesztivál (2025. augusztus 1., 3.)

Tovább dübörög a Klassz a pARTon! Fesztivál: a népszerű programsorozat estjei során színvonalas klasszikus zenei koncerteket hallgathatunk Érdi Tamás zongoraművész és barátai előadásában. Pénteken a Görög Sisters koncertje vár Gyulakeszin, vasárnap pedig Sebő Ferenc népzenész és Érdi Tamás zenés beszélgetése zárja a Klassz a pARTon! Fesztivál idei eseményét.

Almádi Gasztroliget (2025. augusztus 1., 2., 3.)

Izgalmas ízekkel, kézműves különlegességekkel és vidám családi programokkal vár az Almádi Gasztro Liget. Retro és akusztikus koncertek, helyi DJ-k és még rendhagyó borkóstoló is gondoskodik a nyári hangulatról Balatonalmádiban. Itt az idő, hogy csúcsra járassátok a vakációt!

Bortúra Badacsonyban // Badacsonytomaj (2025. augusztus 1., 11., 22., 29.)

A vezetett túra során családi pincészetek legfinomabb borait kóstolhatjátok meg, amit lenyűgöző látvány kísér. A Németh és Málik Pince, valamint a Kéknyelű Borozó 3-3 borkülönlegességgel készül, miközben a gazdák elmesélik történetüket és ismertetik a kóstolt fajtákat. Az út során szó lesz a Badacsony kialakulásáról, a borvidék történetéről és a hegy legendáiról is.

Naplementés gyógynövényismereti séta (2025. augusztus 1., 8., 15., 22., 29., Tihany)

Augusztusban is lesz lehetőség minden pénteken a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

Flamenco show és vacsoraest // Taberna Infinito (2025. augusztus 2., Szent György-hegy)

Szombaton a Taberna Infinito egészen Andalúziáig repíti érzékszerveinket: finom tapasvacsorával, élő flamenco zenével és perzselő táncshow-val vár a Kisapátin otthonra lelt tapas- és grillbár. A színpadon Szegőfi Luca, azaz „La Lucita” lejt ámulatba ejtő mozdulatokat a különleges est során. Éljétek át testközelből mindazt a szenvedélyt, melyet a flamenco kínál – Szent György-hegyi borokkal fűszerezve!

Be Massive Horizon x NÖF: Secret Garden (2025. augusztus 2., Keszthely)

Az már biztos, hogy a nyár legnagyobb bulija nem máshol, mint a keszthelyi Festetics-kastélyban vár: visszatér a Be Massive Horizon, hogy a tavalyi nagy sikerű eseményük után újból elhozzák a nyár legforróbb slágereit. A kihagyhatatlan Secret Garden party limitált létszámmal dübörög, így érdemes minél előbb beszerezni rá a jegyet!

Augusztusi holdfénytúra a Badacsonyon (2025 augusztus 2.)

Különleges alkonyi túrán mutatja meg a Badacsony esti arcát. A szakvezetéses túra során testközelből ismerheted meg a hegy titkait, miközben az éjjeli borvidék színei és macskabaglyok hangja fokozza a kalandos élményt. Ne felejtsd otthon az elemlámpádat – és a kíváncsiságodat se!

Nyáresti koncertek Siófokon (2025. augusztus 2., 9., 15., 17., 18.)

Siófok az ingyenes zenei élmények kincsesbányája, ugyanis a város időről időre szervez szabadtéri koncerteket különböző műfajokban.

Hófehér // Bánya Kertmozi (2025. augusztus 3., Salföld)

Ahogy azt már megszokhattuk, a salföldi kertmozi minden héten jobbnál jobb filmekkel kápráztatja el a nagyérdeműt. Vasárnap este a Hófehér egész estés, magyar animációs filmjét izgulhatjátok végig a különleges helyszínen.

Máté Péter emlékkoncert (2025. augusztus 3., Szigliget)

Rendkívüli koncert állít emléket mindannyiunk kedvenc magyar énekesének: vasárnap este Máté Péter halhatatlan slágerei csendülnek fel a Szigligeti Várudvarban. Gudics Máté, Nagy Szilárd, Réthy Zsazsa és Ragány Misa a budapesti koncert elsöprő sikere után a balatoni településen is felteszi az örök kérdést: zene nélkül mit érek én?

Centrál Nyár (2025. augusztus 5-20., Szigliget)

A nyári szünet idején sem kell nélkülöznie a közönségnek a Centrál Színház előadásait, hiszen 14 estére két előadás is a Balatonhoz költözik. A Szigliget Várudvarban augusztus 5. és 10. között a tavaly nagy sikerrel bemutatott Játék a kastélyban című előadást láthatják az érdeklődők, Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter és Puskás Samu főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében. Augusztus 13. és 20. között pedig egy új darabot láthat a közönség. A testőr című előadásban, Balsai Móni, Schmied Zoltán, Györgyi Anna és Kaszás Gergő a főszereplők, az előadást Ujj Mészáros Károly rendezte.

OrgonaPont-koncertek (2025. augusztus 5., 7., 8., 12., 14., 19.)

Az Filharmónia Magyarország idén nyáron fantasztikus dallamokkal fűszerezi a balatoni vakációt: az OrgonaPont különleges koncertjein szemkápráztató templomok hűvösében, csodás zeneszó ölelésében pihenhet meg testünk-lelkünk. A sorozat Wolf Kati, Nagy Szabolcs és Kollmann Gábor ének-orgona-szaxofon koncertjével indul augusztus 5-én, Balatonbogláron. Majd augusztus 7-én Kovács Szilárd Ferenc virtuóz orgonajátéka és Ducza Nóra lírai hangja balzsamozza be a balatonlellei nyárestét. Másnap a barokk gyöngyszemeit élvezhetjük a festői Tihanyban, Szélpál Szilveszter baritonjának és Jakab Hedvig orgonajátékának hála. Augusztus 12-én az OrgonaPont ismét Balatonboglárra érkezik, hogy egy fantasztikus orgona-harmonika felállás szem- és fültanúi lehessünk, Áchim Erzsébet és Kéméndi Tamás közreműködésével. Augusztus 14-én Balatonlellén pedig a népzene szerelmeseinek kedveskedik Szamosi Szabolcs és Pál István Szalonna. Szamosi Szabolccsal nemcsak egyszer találkozhatunk a magyar tenger partján: augusztus 19-én nem mással, mint Miklósa Erikával lép fel Balatonfüreden! A világhírű énekesnő a zenetörténet remekműveit hozza el a füredi református templomba, Bachtól egészen Tolcsvayig. Az biztos, hogy az impozáns műsorkínálatban mindenki megtalálja a szívének legkedvesebb programot!

Templomséták a Balaton körül (2025. augusztus 6., Balatonlelle)

Zubreczki Dávid mesemondó házakat gyűjtött össze a Templomséták a Balaton körül című könyvében, idén nyáron pedig nyolc helyszínen tart vetített előadást róluk. Ez alkalommal a sétát nem a szó szoros értelmében kell vennünk, inkább amolyan múltbéli séta a történelemben, amit a balatoni templomok falai őriznek.

PikNik Mozi (2025. augusztus 6., 7., Balatonkenese)

Itt a nyár és vele együtt ismét megérkezik a PikNik Mozi® Balatonkenesére. Ráadásul az idei évben két este is csatlakozhattok a közösségépítő programhoz és élvezhetitek a csillagos ég alatti filmnézés minden pillanatát egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon előtt. Szerdán a Hogyan tudnék élni nélküled? csütörtökön pedig a Futni mentem lesz a műsoron.

Nyári Margó Irodalmi Fesztivál // Bánya Kert (2025. augusztus 7-9., Salföld)

A Margó nyáron lelassul, kiszakad, kikapcsol a városból, de az irodalomból soha. Koncertek a csillagos ég alatt, beszélgetések egy ősi kolostorromnál, piknikezés, filmezés, tábortüzes éneklés.

Életed hétvégéje – zenés párkapcsolati játszma (2025. augusztus 8., Alsóörs)

Emma és Tom életük hétvégéjére készülnek. Kivesznek egy házat egy eldugott faluban. A helyről az a hír járja, hogy aki ott eltölt egy éjszakát, transzcendens élményben lesz része, sorsfordító felismerésekre jut és olyan kérdésekre is válaszokat kap, amelyeket fel sem tett. A fiatal szerelmespárt behűtött pezsgő várja. Boldogan koccintanak a miniszabira, amikor kattannak a zárak. Se ki, se be. Se térerő, se net, se tévé.

Festetics-kastély – éjjel-nappal (2025. augusztus 8-10., Keszthely)

Keresőjátékok, rendhagyó tárlatvezetések, lovasbemutatók és különleges koncertek várnak rátok a keszthelyi Festetics-kastrélyban ezen a hétvégén.

Somlói Napok 2025 (2025. augusztus 8-10., Somlóvásárhely)

Mezőgazdasági felvonulás, táncelőadások, koncertek, kézműves foglalkozások és számtalan koncert vár rátok a Somló Kapuja Látogatóközpontban.

Ha Diszel, HANEM (2025. augusztus 9., Tapolca)

A HANEM zenekar idén másodszor lép fel Diszelben, a Látványtár varázslatos helyszínén, az időszaki kiállítás terében. Repertoárjukon magyar és külföldi dalok szerepelnek a kupléktól, sanzonoktól, operarészletektől a magyar, cigány és jiddis folklóron át a

mainstream popig, az undergroundig és az indusztriálig. Ez a műfaji sokféleség az oka, hogy az egyszerűség kedvéért „kabarézenekarnak” nevezik magukat. A koncert előtt tárlatvezetés és szoboravatás is lesz.

Made in Hungária (2025. augusztus 9., Alsóörs)

A Fenyő Miklós életét feldolgozó nagysikerű színházi darab a Várudvari Nyári Színház előadásában.

Blahalouisiana és Bagossy Brothers Company koncert // Varga BalaTone, Badacsonyörs (2025. augusztus 10.)

A Varga Pincészetben egy este két felejthetetlen koncertet is élvezhetünk: a Blahalouisiana és a Bagossy Brothers Company érkezik Badacsonyörs ikonikus színpadára augusztus 10-én. A bulit a hazai alternatív-pop-rock színtér imádott zenekara indítja be – Schoblocher Barbarával az élen. Az est folytatásában pedig az erdélyi gyökerű Bagossy Brothers Company bizonyítja be: nem véletlen, hogy mára már egy ország rajong értük. A belépőjegy ráadásul korlátlan fogyasztást is biztosít a rendezvény teljes ideje alatt a megjelölt borokra.

Európa Kiadó // Bánya Kert (2025. augusztus 13., Salföld)

A ’80-as évek elején alakult, Menyhárt Jenő köré épülő Európa Kiadó különféle korszakaiban más és más felállásokban működött, más és más narratívák mentén fogalmazta meg, fogalmazta újra magát. Az Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét és jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte.

Bortúra a Tóti-hegy körül (2025. augusztus 15.)

Titkos, csak a helyiek által ismert ösvényeken három szőlőhegyet – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – járhattok be és mindegyik hegyen meglátogathattok egy-egy pincét.

Hogyan tudnék élni nélküled? (2025. augusztus 15., Balatonalmádi)

Egy igazán különleges helyszínen vetítik a Hogyan tudnék élni nélküled? filmet. Augusztus 15-én-én a Szalmabála Koncertek programsorozat keretében nézhetitek végig a mindenki számára ismerős dalokkal tűzdelt filmet a szabad ég alatt, szalmabálákból emelt falakkal körülvéve.

Budapest Bár (2025. augusztus 16., Balatonszárszó)

A csodálatos Budapest Bár zenekar ezúttal Behumi Dórival, Ferenczi Borával, Rutkai Borival, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal lép színpadra Szárszón.

Haláp túra esti fényekben (2025. augusztus 17.)

Vajon milyen lehet egy kialudt vulkán krátere este? Ezen a vezetett túrán te is megtapasztalhatod.

Dos Diavolos // Szalmabála Koncertek (2025. augusztus 19., Balatonalmádi)

Ganxsta Zolee és Takács Vilkó, Dos Diavolosként állnak színpadra, hogy egy igazán különleges estén bluest és country zenét játszanak.

II. Salföldi élménynap (2025. augusztus 19.)

Csikós bemutatók, kézműves foglalkozások, csacsi sétáltatás várja a vendégeket a Salföldi Majorban ezen a napon.

Balatoni programok augusztus 20-án

Augusztus 20. a 2HA birtokon (2025. augusztus 20., Hegymagas)

Minden év augusztus 20-án egy napra megnyitják a birtokot – lehet menni borozni, pezsgőzni, panorámát bámulni, és kivételesen lehet a medencébe is ugrálni.

Ünnepi koncert: Király Ádám zongoraművész és barátai // Szalmabála Koncertek (2025. augusztus 20., Balatonalmádi)

2025. augusztus 20-án este 8 órakor a zene nyelvén ünnepelhettek Király Ádámmal Balatonalmádiban, a Szalmabála koncertek különleges helyszínén.

Fényfestéses kerti séta a Folly Arborétumban (2025. augusztus 20., Badacsonyörs)

A Folly Arborétum területén számos helyen látványos fényjátékkal találkozhattok. A változatos színeknek és fényanimációknak köszönhetően összesen 8 helyszínen kelnek új életre a növények, a kert ikonikus fái és elevenednek meg a kültéri műalkotások, térelemek. A fényjátékot bemutató kerti sétát holdfénytúrával ötvözik, melynek során bejárhatjátok az alkonyi sötétségbe burkolódzó, csillagfényes kertet – kicsit másképp, mint a nappali világosságban.

Bëlga // Bánya Kert (2025. augusztus 20., Salföld)

Szerelmes vagyok, Készüljél fel a hangulatra!, Azabaj, Gyúrni kéne, Benzinkút, Bélabál, Gérvágó és Fizetésnap, Királyok a házban – vagyis a Bánya Kertben 2025. augusztus 20-án Bëlga!

Halász Judit koncertje (2025. augusztus 21., Balatonboglár)

„Ez a nap más mint a többi…” – hiszen a Kultkikötő 20 éves. Ezt a kerek évfordulót szeretnék Halász Judittal és kicsikkel, nagyokkal együtt ünnepelni. A különleges alkalmon Halász Judit legnépszerűbb dalaiból hallható válogatás.

Ivan & The Parazol // Peter’s Terasz (2025. augusztus 22., Balatonakarattya)

Az Ivan & The Parazol egy anomália. Már-már kult rockzenekar Magyarországon, pedig még csak a harmincas éveik elején járnak. A budapesti középiskolás és zeneiskolás barátok az ország egyik legismertebb bandája, akik már három generáció rajongóit nyerték meg. Vonzerejük egyszerű: kelet-európai szorongás és düh keveredik a vintage nyugati parti bohém stílussal.

Gyereknek bátor – Beck Zoli szerzői estje (2025. augusztus 22., Balatonföldvár)

Beck Zoltán a 30Y és a Bezzeg a kurva Beckek zenekarok énekesének szerzői estje.

Nyár végi túra a Szent György-hegyen (2025. augusztus 23.)

A túra során megismerhetitek a hegy minden rejtett kincsét, feltárulnak a vulkanizmus nyomai és az itt élt emberek mindennapos élete is megelevenedik a szemetek előtt.

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar (2025. augusztus 23., Balatonboglár)

A zenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla.

Cotton Club Singers – Mi30?! jubileumi nyárzáró koncert (2025. augusztus 23., Alsóörs)

Ismét jeles jubileumhoz érkezett a Cotton Club Singers. 2025. március 30-án az Erkel Színházban rendezte meg Mi 30!? című koncertjét, ami az eddigi legkomolyabb összegzése volt az elmúlt harminc esztendőnek. Ezt a műsort augusztus 23-án láthatják Alsóörsön a Kultkikötő Amfiteátrumban, amin fellép: Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Fehér Gábor és László Boldizsár, valamint a fúvósókkal kibővített Cotton Club Band.

Kráter Fesztivál (2025. augusztus 22-25., Zalaháp)

Zenei fesztivál a Balaton-felvidék legkülönlegesebb tanuhegyének tetején, az egykori bazaltbánya ölelésében.

INOTA Fesztivál (2025. augusztus 28-30.)

2025-ben az INOTA Fesztivál visszatér oda, ami az egyetlen otthona: a Várpalota melletti leállított hőerőműbe. Ismét erőteljes programsorral, élvonalbeli és újszerű hangokkal, látványos installációkkal, ráadásul egy eddig használatba nem vett helyszínnel is készülnek a hatalmas poszt-indusztriális „játszótéren”, hogy ez a nyárzáró is sokáig visszhangozzon.

Intim Torna Illegál // Peter’s Terasz (2025. augusztus 29., Balatonakarattya)

Az Intim Torna Illegál immáron másfél évtizede meghatározó zenekara a hazai alternatív és rock szcénának. Olyan slágerek után, mint a „Vágjál lyukat a kádba”, az „Örökké”, a „Hipnotizőr király” és a „Csillagtengeren”, a zenekar nem torpan meg, hanem folyamatosan új alkotásokkal rukkol elő és koncertezik rendíthetetlenül. Idén töltik be 15. életévüket mely jeles eseményt a Peter’s Teraszon is egy gigászi bulival ünnepelnek meg!

Bortúra a Csobáncon (2025. augusztus 30.)

A túra során három pincénél, 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. A pincészetek közötti túraút során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, a Csobánc kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

