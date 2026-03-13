13 bakancslistás program és helyszín a Balatonnál a felejthetetlen tavaszi élményekhez

Elkerülnétek a főszezont és vele együtt a tömeget? Indítsátok el már tavasszal a balatoni szezont, amikor az időjárás és a jobbnál jobb programok is adottak egy fergeteges kikapcsolódáshoz.

Egry József – Lebegés a fénytérben // Vaszary Galéria

A Balaton festője új fényben: március 8-tól a Vaszary Galéria falai között tárul fel minden idők legnagyobb Egry József-magángyűjteménye. A Lebegés a fénytérben című kiállítás a ResoArt Alapítvány több mint 80 művet számláló kollekciójából válogat, köztük ritkán látott, híres művekkel is. A Balaton atmoszféráját és fényjelenségeit kutató festő életművében június 21-ig merülhettek el Balatonfüreden.

Még több információ a kiállításról >>

Tulipánkertek a Balatonnál

A tavasz egyik legszebb balatoni programja a tulipánszüret: ilyenkor színes virágmezők között sétálhattok, és annyi tulipánt szedhettek, amennyit csak elbírtok. A Balaton környékén több helyen is megnyílnak a tulipános kertek, köztük a népszerű kőröshegyi tulipánkert is, ahol már március végétől várják a látogatókat. Ha tehetitek, a szezon elején érkezzetek: ilyenkor a legnagyobb a választék a virágokból, és a szüret után sok helyen helyi finomságokkal is megkoronázhatjátok a kirándulást.

Tovább a Kőröshegyi Tulipánszüret Facebook-eseményére >>

Vasárnapi piacozás a Liliomkertben // Káptalantóti (minden vasárnap)

A Káli-medence zöldellő szívében, a Badacsonytól mindössze 7 km-re vár a termelői finomságok paradicsoma, a Liliomkert Piac. A piac egész évben szuper úti cél, tavasszal pedig különösen, amikor a környék is életre kel és szezonális finomságok lepik el a pultokat. Vasárnaponként, októberig pedig szombatonként is megtelik a tér kézműves portékákkal, ínycsiklandó falatokkal és családi programokkal, legyen szó mesejógáról, óriásbuborékról vagy a hamisíthatatlan piacozós hangulatról.

Még több információ a piacról >>

Tavaszi pihenés a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben // Hévíz

A természet tavasszal Hévízen is új életre kel, ezzel pedig most ti is megújulhattok! Ennek érdekében a Bonvital Wellness & Gastro Hotel tavaszi ajánlatával április 15-ig 15% azonnali kedvezménnyel bármely szobatípusra lecsaphattok. A félpanziós gasztroélmények és a korlátlan wellnesshasználat mellett hosszabb tartózkodás esetén extra élmények várnak: rózsás kádfürdő, revitalizáló masszázs és további wellness meglepetések. Minden hónap utolsó szombatján éjszakai fürdőzés és welcome pezsgő teszi különlegessé az estét, március 20. és 22. között pedig wellbeing hétvége várja a vendégeket díjmentes meditációval, tudatos mozgással, szaunaszeánszokkal és life coaching programokkal.

Tovább a Bonvital Wellness & Gastro Hotel weboldalára >>

Történelmi Játszóház és kastély-krimi Keszthelyen (2026. március 14.)

Keszthely piros-fehér-zöld kalandok sokaságával várja a családokat az ünnep alkalmából. A Festetics-kastély Történelmi játszóházában az apróságok nemzeti színekben készíthetnek zászlókat, csákókat és pártákat, de lesz csillámtetkózás, beltéri csúszda, ugrálóvár, forró csoki, és még sok más kacagtató program a hétvége során. Sőt, a Festetics-kastélyban a 14 éven felülieknek lehetőségük nyílik megcsillogtatni nyomozói vénájukat is: a nagy sikerű, interaktív kastély-krimin a sasszemű érdeklődők újabb rejtélyes gyilkosság ügyét göngyölíthetik fel március 14-én.

Bővebb információ a játszóházról és a kastély-krimiről >>

Taste Balaton a Szántódpusztai Majorságban (2026. március 14.) A Taste Balaton március 14-én gasztro- és kulturális élményeket kínál Szántódpusztán: Segal Viktor somogyi házi réteseket készít, Incze Domokos rádiótörténeti előadása időutazásra repíti a vendégeket, este pedig neves DJ-k gondoskodnak a szuper hangulatról az egykori Akvárium épületében. Bővebb információ >>

Ünnepi Nyitó Kürtőskalács Hétvége Tihanyban (2026. március 15.)

Tavaszi hangulat, balatoni panoráma és frissen sült kürtőskalács: ismét a nemzeti ünnepen indul a szezon Tihanyban! A Ünnepi Nyitó Kürtőskalács Hétvégén frissen sült, parázson forgatott kürtőskalácsok, balatoni panoráma és igazi tavaszi nyüzsgés várja a látogatókat. A klasszikus fahéjas és diós ízek mellett különleges variációk is készülnek, miközben a stand körül már a szezon első sétálói gyűlnek össze, hogy édes élményekkel fűszerezzék az itt töltött időt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kulturális programok a Püspöki Palotában // Sümeg (2026. március 15.)

Március 15-e remek alkalom egy kis sümegi kiruccanáshoz, melyet most lebilincselő kulturális élménnyel gazdagíthattok: pénteken nyílik meg Kecskés András festőművész Változatok című időszaki kiállítása, melyet a Püspöki Palotában tekinthettek meg. A palotában március 15-én ráadásul ingyenes, tematikus tárlatvezetéseken is részt vehettek, melyek során kivételesen még a lezárt területekre is beléphettek. Ne felejtsetek el regisztrálni a „Rejtett zugok, elfeledett történetek” című programra se!

Bővebb információ >>

Családbarát programok a Pipó várkastélyban // Ozora (2026. március 15.)

Ozora március 15-én nemzeti ünnepi megemlékezéssel és családi programokkal várja a látogatókat: lesz koszorúzás, számtalan huszár témájú kézműves foglalkozás és Petőfihez kapcsolódó, bővített tárlatvezetés is. A Pipo várkastély aznap pedig ingyenesen látogatható!

Bővebb információ >>

Fedezzétek fel a Balaton-felvidék mesebeli mandulásait:

Húsvéti hangulat Kéthelyen

Március közepétől ismét húsvéti díszbe öltözik Kéthely központja. A dekoráció legfőbb látványossága a település híres húsvétfája, amelyet először 2015-ben díszítettek fel mintegy 1200 tojással. A helyiek azóta minden évben tovább bővítik az ünnepi látványt: a fa körül óriási tojás- és nyúldíszek jelennek meg. Idén is több ezer, a világ különböző pontjairól érkezett dekoráció segít megteremteni a hangulatot, ráadásul új meglepetések is várják majd a látogatókat.

Tovább a weboldalra >>

Tavaszváró séta a Folly Arborétumban // Badacsonytomaj

A Balaton megelevenedett édenkertje, a badacsonyörsi Folly Arborétum négy generáció kitartó és elkötelezett munkájának gyümölcse. A mindössze fél hektárnyi területből mára öt hektáron elterülő arborétum 400 tűlevelű és 200 lombos fának és cserjének szolgál otthonául. Az egész évben látogatható, gasztronómiai örömökkel is kecsegtető arborétum a természeti kincseken túl áprilistól minden szombaton gyermekprogramokkal és interaktív játékkal, valamint várja a kicsiket, nagyokat és családokkal érkezőket egyaránt.

Tovább a Folly Arborétum weboldalára >>

Fürdőzés a megújult Galerius Fürdőben // Siófok (2026. április 1-től)

Hosszú szünet után újra megnyitja kapuit a siófoki Galerius Fürdő: a teljesen felújított élmény- és termálfürdő április 1-jétől várja a látogatókat. A Balaton-parti komplexum fedett medencékkel, szaunavilággal és családbarát szolgáltatásokkal készül az újranyitásra, így rosszabb időben is tökéletes program lehet, ha a környéken jártok. Nem utolsósorban, a termálvizes medencék is visszatérnek a maximális kikapcsolódás jegyében.

Tovább a Galerius Fürdő weboldalára >>

Pincemustra a Tagyon-hegyen (2026. április 4.)

Tavasz, panoráma és nyitott pincék: húsvétkor ismét életre kel a Balaton-felvidék egyik legbájosabb szőlőhegye, a Tagyon-hegy. A Húsvéti Nyitott Pincék hétvégéjén a dűlők között megbújó borászatok és pincék kitárják kapuikat és helyi borok, házi finomságok és szezonális különlegességek várnak. A program lényege egyszerű, de nagyszerű: pincéről pincére sétálhattok, miközben finom borokat kóstolhattok, borászokkal beszélgethettek, és kiélvezhetitek a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját. A Tagyon-hegy különlegessége, hogy a pincék kényelmes sétatávolságra vannak egymástól, így a bortúra felfogható egy napsütéses dűlős kirándulásnak is.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Ha az élmények mellé bakancslistás kirándulóhelyet kerestek: