40+ szuper tavaszi, hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. április 9-12.

A főváros és környéke most is jobbnál jobb élményeket, programokat kínál nektek a hétvégén a költészet napi programoktól kezdve a zenés esteken át a szabadtéri tavaszolásig.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Bartók Tavasz // több helyszínen (2026. április 12-ig)

A Bartók Tavasznak hála április 1. és 12. között újra megtelik kultúrával a főváros: a műfaji határokat feszegető összművészeti fesztivál kihagyhatatlan programokkal, világsztárokkal és remekművekkel gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról.

Tovább a weboldalra >>

Rejtett Csodakert // Csodák Palotája (2026. április 12-ig)

Húsvéti programokkal és játékos küldetésekkel ünnepli a természet ébredését április 2. és 12. között a Csodák Palotája. A gyerekek előtt megnyílik a Rejtett Csodakert, ahol minden kíváncsi felfedező izgalmas feladatra számíthat: segíthetnek például méheket hazajuttatni, és tulipánok között lépegetve ügyességi játékon vehetnek részt. A kertben játékos robotkaros répahúzás, a laborban tojásos kísérletek és tojásfestés várja az érdeklődőket.

Tovább a weboldalra >>

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (2026. április 9-11.)

Több okot tudunk arra, miért kerüljön be a naptáratokba a tavaszi, immár 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, melynek április 9-től 11-ig a Kristály Színtér ad otthont. Az olvasás fontosságát népszerűsítő rendezvényen mindenki talál számára érdekes, kézbevételre érdemes könyvet. Emellett képbe kerülhettek a friss megjelenésekről, zenés irodalmi esteken, továbbá könyvbemutatókon vehettek részt, sőt, dedikáltatásra is adódik majd lehetőség.

Tovább a weboldalra >>

Budapest RITMO // több helyszínen (2026. április 9-11.)

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében április 9. és 11. között ismét különféle izgalmas zenei műfajokat hoz egy tető alá a Budapest RITMO. A Magyar Zene Házába költöző fesztivál egyszerre ad teret az ősi hagyományokon alapuló, illetve a kortárs hangzásvilágnak. A hiánypótló rendezvényen külföldi és magyar együttesek lépnek színpadra. A teljes line-up megtalálható a Budapest RITMO Facebook-eseményében, valamint a rendezvény weboldalán.

Tovább a weboldalra >>

MITEM // Nemzeti Színház (2026. április 10. – május 11.)

Április 10. és május 11. között legendás alkotók, nemzetközi premierek és kulturális találkozások várják a közönséget a Nemzeti Színházban: jön a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó! A MITEM programja idén is sokszínű: bemutatják a Feledi Project horvát-magyar koprodukcióját, a Kanáripaprikást, de Andrej Șerban bukaresti rendezése és Valère Novarina utolsó színpadi műve is a program részét képezi. Kiemelt szerepet kap a szerb színház, miközben számos kisebbségi nyelven játszó társulat mutatkozik be szerte a világból. A fesztivál Shakespeare III. Richárd című drámájával indul és zárul!

Bővebb információ >>

Sakura ünnep a Füvészkertben (2026. április 11-12.)

2026-ban sem múlhat el a tavasz a japán cseresznyefa virágzásának megünneplése nélkül. A gyönyörű, rózsaszín köntösbe burkolódzó lombkoronák lélegzetelállító látványa csak a kezdet az ELTE Füvészkertben, hiszen áprilisban két alkalommal, 11-én és 12-én japán nyelvóra, koncertek, harcművészeti és fegyverbemutató, ikebana kiállítás és haiku verseny várja a vállalkozó szelleműeket.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2026. április 9.)

Dalszerelőműhely – Co Lee: A séta ereje // ISON

A nem teltházas Dalszerelőműhely ritka, mint a fehér holló, így vegyetek időben jegyet, ha nem akartok lemaradni egy estéről, ahol Fazekas Gergely, a Zeneakadémia oktatója fogja veletek közösen szétszerelni a dalt dallam, szöveg, zene és persze sok-sok komolyzenei és kortárs kitekintés alapján – persze szokásosan egy jó nagy adag humorral megfűszerezve.

Facebook-esemény >>

Magyar Népmese Háza: Valaha madarak voltunk – Báb-daljáték // Nemzeti Színház

Senkinek sem könnyű — még a Teremtőnek sem. A Nemzeti Színház, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Soproni Egyetem közös előadása három cigány népmeséből (Hogyan lett az ember; Valaha madarak voltunk; A csoda pipa) hoz friss, érző történetet: egyetlen élet meséli el a vándorlást, az otthonkeresést, a nehézségeket és a zene felszabadító örömét. Lesz benne humor, bánat és remény — meg az a furcsa kérdés: tényleg valaha madarak voltunk?

Tovább a weboldalra >>

Canarro koncert // Budapest Jazz Club

Április 9-én különleges, egyedi hangulatú koncerten vehettek részt a Budapest Jazz Clubban, a Canarro zenekar lép ugyanis a színpadra ezen az estén. Az együttes nem véletlenül a francia gipsy jazz egyik legjelentősebb hazai képviselője: saját és jól ismert dallamok jellemzik a tagok munkásságát, melyet Budapest múlt századi szalonzenéivel és a jazz szabadságával fűszereznek. Az eseményre diákok és nyugdíjasok kedvezményes belépőt válthatnak.

Facebook-esemény >>

Társasjátékest a 90-es évek slágereivel // Bolygó

A 90-es évek iránti nosztalgia a tetőfokára hág a Bolygó közösségi házban, ahol április 9-én egy szuper közös társasozáson vehettek részt, miközben Britney és a többiek felelnek az ismerős dallamokért.

Facebook-esemény >>

Naomi Jon – Strawberry Tour // Akvárium Klub

Színes haj, még színesebb személyiség – Naomi Jon nem az a típus, akit könnyű figyelmen kívül hagyni. A német énekesnő-influenszer 2021-es debütáló albuma után most itt a folytatás: a márciusban megjelent Strawberrybe április 9-én a magyar közönség is belekóstolhat az Akvárium Klub Nagyhalljában.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Budapesti programok pénteken (2026. április 10.)

Filmzenei koncert // RaM-ArT Színház

Vadonatúj műsorral tér vissza a nagy sikert arató filmzenei produkció április 10-én és 17-én, méghozzá dupla koncerttel! A hollywoodi betétdalok legjavát felvonultató klasszikus zenei előadást mindkét alkalommal 17 és 20 órai kezdéssel csíphetitek el a XIII. kerületi RaM-ArT Színházban. A Duna Szimfonikus Zenekar előadásában olyan ikonikus dallamok csendülnek fel, mint a Harry Potter, A gyűrűk ura vagy a Star Wars-filmek témái.

Tovább a jegyvásárlásra >>

A Duna vallomása – Víg Mihály Ady estje // Kőrösi Kulturális Központ

Április 10-én ingyenes, tematikus esten vehettek részt a magyar költészet napja alkalmából, ahol Ady Endre költészete kerül a főszerepbe. Víg Mihály előadásának a kőbányai Kőrösi Kulturális Központ ad otthont, melyre regisztrálni a kosziinfo@korosi.org e-mail címen tudtok.

Facebook-esemény >>

Tutta Forza: Filmslágerek // Kőrösi Kulturális Központ

Április 10-én felejthetetlen filmtörténeti utazásban lehet részetek a kőbányai Kőrösi Kulturális Központ színháztermében: a Tutta Forza Zenekar koncertjén a némafilmek világától egészen a jól ismert modern filmzenékig élhetitek át a moziklasszikusok ikonikus pillanatait Werner Gábor vezénylésében.

Facebook-esemény >>

Naked & Lakatos Mónika FolkTrió // Magyar Zene Háza

Április 10-én kihagyhatatlan koncerten ünnepelhetitek meg a 30 éve pályán lévő Lakatos Mónika munkásságát: az énekesnő a FolkTrió című felállásban, a Naked zenekarral kiegészülve ad felejthetetlen zenei élményeket a Magyar Zene Házában.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok szombaton (2026. április 11.)

Tavasz van, gyönyörű! – ingyenes családi nap // FSZEK Központi Könyvtár

Az FSZEK Központi Könyvtár április 11-én ingyenes családi napra várja a feltöltődni vágyókat. Az esemény középpontjában ezúttal az ébredező természet és a költészet játékos összefonódása áll. A 10-től 16 óráig tartó eseményre az 5-12 éves korosztályt és kísérőiket várják nagy-nagy szeretettel.

Facebook-esemény >>

Badacsony New Yorkban // New York Palota

Április 11-én ismét Budapestre költözik egy napra a Badacsonyi borvidék, hogy 15. jubileumi alkalommal ünnepelje az immár nagy hagyományokkal bíró Badacsony New Yorkban borvidéki seregszemlét. Az eseményen különleges ünnepi hangulat várja a látogatókat: az impozáns New York Palota Róma termében a badacsonyi borászok bemutatják mestermunkáikat, mellettük a helyi turisztikai szolgáltatók, termelők és kézművesek is jelen lesznek, valamint a díszvendég borvidékről tíz wachaui borászat is képviselteti magát.

Tovább a weboldalra >>

Ünnepi műsor // Vígszínház

Immár hagyomány, hogy a Vígszínház ünnepi műsorral emlékezik meg József Attila születésnapjáról – a versek szerelmeseit 11 órától várja a teátrum idén. A társulat tagjainak tolmácsolásában egyebek közt József Attila, Berzsenyi Dániel és Orbán Ottó versei hangzanak el, a költemények mellett pedig Csoóri Sándor és Szilágyi Domokos emlékét is megidézik az ünnepen. A műsort még aznap elérhetővé teszik a Vígszínház Facebook- és Youtube-oldalán.

Bővebb információ >>

PKÜ x POKET 8. születésnap // MOMKult

Egész délutánt átölelő programsorozattal vár benneteket a Petőfi Kulturális Ügynökség, mellyel nemcsak a költészet napját, de a POKET zsebkönyvek 8. születésnapját is megünnepelhetitek. Irodalom és zene összefonódik aznap a MOMKultban: koncertszínházi előadások, irodalmi beszélgetések, versmegzenésítések okoznak felejthetetlen pillanatokat, a nap zárásaként pedig még a QJÚB legújabb előadását is megtekinthetitek.

Bővebb információ >>

Szeressetek szilajon // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Április 11-én a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét egy különleges esten a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Az előadás ikonikus versekből és régi, kedvenc dalokból áll össze, így egyszerre kínál meghitt emlékezést és örömteli zenei élményt – ápolva a magyar énekelt vers hagyományát.

Bővebb információ >>

Mesekoncert és verspiknik // Újpalotai Közösségi és Civil Ház

Színes, családbarát programkavalkádra számíthattok a Palota Parkban, mely garantáltan elnyeri majd az apróságok tetszését. Mesekoncert, versírás, éneklés, rajzolás, kalandpálya és sok-sok nevetés vár április 11-én Újpalotán – a versmondásért még fagyi is jár!

Bővebb információ >>

Madách Zsibi // Telep

Április 11-én menjetek zsibizni a Madáchra, a Telep jóvoltából ugyanis 12 és 17 óra között a vintage, streetwear és y2k ruhák és kiegészítők lesznek a főszerepben.

Tovább az eseményre >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

Április 11-én a Gardrób & Sufni eseménye soron következő alkalmához érkezik. A helyszín változatlanul az ELTE Gömb Aula, ahol ezúttal is asztalok és állványok roskadoznak majd a szezonális ruháktól és kiegészítőktől. Ahogy már megszokhattátok az emeleten a régi tárgyak, könyvek és kacatok kapnak ezúttal is helyet.

Tovább az eseményre >>

Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca

A Klauzál Ház szervezésében április 11-én, szombaton a budafoki piactéren garázsvásárra invitálják az árusokat és a vevőket. Szombaton 9 órától várják majd jobbnál jobb portékákkal az érdeklődőket.

Tovább az eseményre >>

Magyar költészet napja a Róth Miksa Emlékházban

Az előző két év nagy sikere után szerencsére idén is megrendezik a magyar költészet napja alkalmából szervezett tárlatvezetéseket a Róth Miksa Emlékházban. A mostani tematikus programon – melyen az irodalmi alkotások és iparművészet találkoznak – ráadásul immár három különböző tematikájú programon vehettek részt 11, 14 és 16 órai kezdéssel. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet április 1-től kezdve tudtok megtenni. Vezetésenként 20 fő jelentkezését tudják fogadni.

Tovább az esemény weboldalára >>

Fitos Dezső Társulat: Taven Baxtale! – Legyetek szerencsések! // Várkert Bazár

Április 11-én a Fitos Dezső Társulat különleges táncszínházi előadása érkezik a Várkert Bazár színpadára. A Taven Baxtale a Kárpát-medence cigány kultúráját mutatja be, fókuszban a hagyományos mesterségekkel és az ezekhez kapcsolódó életformával. Az estén lírai, balladisztikus és humoros jelenetek váltják egymást, így nemcsak látványos előadásban részesülhettek, hanem átfogóbb képet kaphattok a cigány kultúra eredetéről, történetéről és sokszínűségéről.

Tovább az esemény weboldalára >>

Bolhapiac és hanglemezvásár // Marczi

Április 11-én, szombaton bolhapiaccal egybekötött hanglemezvásárra invitálják a lelkes kincskeresőket a Marcibányi téri Művelődési Központba. Örömmel várják mindazokat, akik imádnak bogarászni, nézelődni, vagy csak szeretnék továbbadni az otthon már régóta pakolgatott, de időközben teljesen feleslegessé vált hasznos vagy haszontalan tárgyaikat.

Tovább az eseményre >>

Műhelylátogatás – Mácsai Pál estje // Örkény István Színház

Mácsai Pál legújabb önálló estjének keretein belül aznap az Örkény Színházban csendülnek fel Arany, Petőfi, Ady és megannyi költőóriás versei. A Kossuth-díjas színművész kinyitja a műhely ajtaját, és elárulja, mitől is él a szöveg igazán – a rendhagyó irodalmi utazást néhol még zene is kíséri.

Bővebb információ >>

Költészet napi séta Kemény Zsófival // Pesti Vigadó

Április 11-én a magyar költészet napja alkalmából történetekkel, régi titkokkal, igéző panorámával és versekkel kísérve járhatjátok be a Pesti Vigadó tereit. Az exkluzív sétán Kemény Zsófi író-költő vezetésével fedezhetitek fel az épület ismert és kíváncsi szemek elől elzárt részeit. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, az épület kalandos sorsa és története éppúgy rivaldafénybe kerül, a séta végén pedig ti is megcsillogtathatjátok költői tehetségeteket.

Tovább az eseményre >>

Kiscelli Tavasz // Kiscelli Múzeum

Egész napos programsorozattal teszi felejthetetlenné a szombatot a Kiscelli Múzeum, ahol a tavaszi családi nap alkalmából versfelolvasással, előadásokkal, épületsétákkal, tárlatvezetéssel, kemogram és fotókönyvkészítő workshoppal, valamint könyvvásárral várnak titeket. Ha eddig is meg akartátok nézni múzeum nagy sikert arató, az Árva című Nemes Jeles László-filmet feldolgozó fotókiállítását, ne habozzatok, hiszen Barakonyi Szabolcs ezen a napon tartja a záró tárlatvezetést!

További információ >>

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér

Akár kiüríteni, akár feltölteni szeretnéd a gardróbodat, ajánljuk figyelmedbe az április 11-én megrendezésre kerülő Belvárosi Gardróbvásárt az Erzsébet téren. Ha valamiből, akkor megfizethető árú, különleges, bohém, vintage, klasszikus és modern, jó minőségű és egyedi darabokból itt egészen biztosan nem lesz hiány!

Tovább az eseményre >>

Lovász Irén ünnepi műsora // Márai Sándor Művelődési Ház

A magyar költészet gyöngyszemeiből szed össze egy csokorra valót Lovász Irén, hogy József Attila és Márai Sándor születésnapjáról egyaránt megemlékezzen április 11-én. Az énekművész – aki nem mellesleg saját születésnapját is aznap ünnepli – a magyar ősköltészet, a reneszánsz, a 20. század, de még napjaink költészetéből is merít, hogy igazán emlékezetes lehessen az este a Márai Sándor Művelődési Házban.

Bővebb információ >>

Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise // Bem Mozi

Mi mást vetítenének április 11-én a Bem Moziban, mint a Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise című filmet: a Rózsa Gábor rendezte alkotás a költő és fiatal pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit kapcsolódásának történetébe enged betekintést, Michl Julival és Sütő Andrással a főszerepben.

Bővebb információ >>

Szelíd dörgés – Költészet napi kitelepülés a Gát utcában

A Gát utcát is kultúra tölti meg az áprilisi versünnepen, hiszen a József Attila Emlékhely aznap még a szabad ég alatt is ott lesz. A ferencvárosi ház, ahol a költő született, és ma már emlékhelyként funkcionál, délelőttől kora estig várja az érdeklődőket a Gát utca Emlékhely előtti szakaszán. A rendhagyó sétálóutca programjai mellett persze tárlatvezetésekből és dedikálásokból sem lesz hiány!

Bővebb információ >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. április 12.)

Mesélő kövek – vezetett séta a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben

Budapest egyik legrejtélyesebb helyszínét barangolhatjátok be, ha csatlakoztok a Step by Step hétvégi sétájához. A másfél órát felölelő vezetés során felkutatjátok a Salgótarjáni utcai zsidó temető méltán híres síremlékeit és a budapesti gettó áldozatainak tömegsírjait, miközben megismerhetitek a pesti zsidó polgárság életét.

További információ >>

Bűnügyi krónikák a budai Várban

Csapó Csaba történész és a Viszkisként elhíresült Ambrus Attila kalauzolásában pillanthattok be a budai Vár bűnügyi krónikáiba április 12-én délután. A 15 órakor kezdődő és kb. 135 percet felölelő, méltán nagy népszerűségnek örvendő vezetett sétán megtudhatjátok majd, milyen volt egy postarablás 1954-ben, illetve, hogy hol bújtak meg bordélyházak a vár utcáinak rejtekében. A sétán Ambrus Attila személyes, sosem hallott történeteket is megoszt majd a résztvevőkkel.

Tovább az eseményre >>

Áprilisi lemezbörze // ELTE Gömb Aula

A legnagyobb hazai lemezbörze április 12-én ismét az ELTE Gömb Aula kupolája alá költözik: több mint száz eladó, temérdek zenei relikvia, hatalmas választék várja ezúttal is a zenekedvelőket, rajongókat és gyűjtőket.

Tovább az eseményre >>

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Facebook-esemény >>

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Április 12-én érdemes lesz kora reggel Esztergom felé venni az irányt, az Esztergomi Piacon ezen a napon a múltbéli régiségek kerülnek főszerepbe. Amire biztosan számíthattok: antik porcelánok, kristálypoharak, régi ezüst és fém evőeszközök, bútorok, festmények, órák, bakelitlemezek, játékok és megannyi kincs lesz még, ami új otthon után áhítozik.

Tovább az eseményre >>

Régiségvásár a Kopjafás udvarban // Ócsai Tájház

Az április 12-én megrendezésre kerülő régiségvásár és bolhapiac az Ócsai Tájház portáját és udvarát virágoztatja fel. A baráti hangulat garantált, akárcsak a jó minőségű múltidéző holmik és régiségek.

Tovább az eseményre >>

Ha a természetben töltődnétek fel élményekkel: