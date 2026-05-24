12 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 májusában

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 májusában. Mindenki találhat köztük kedvére valót.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 májusában

Itt érzem magam otthon

Egy család elrabol egy eladónőt, mert az eltűnt lányuknak hiszik. A nő kénytelen belemenni a játékba, hogy túléljen a torz képzeletvilágukban.

A boldogságnak nyolc karja van

Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható dráma, melyben egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel.

Beetlejuice Beetlejuice

Évtizedekkel azután, hogy háromszor kimondta a nevét, és ezzel megidézte Beetlejuice-t, Lydia Deetznek szüksége van a démoni tréfamesterre lánya megmentéséhez.

Gladiátor II.

Egy bosszúszomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Colosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait.

Egymás bőrében

Egy aprócska erdei lény és egy fenséges madár hirtelen testet cserélnek, így kénytelenek összefogni, hogy túléljék életük legvadabb kalandját.

Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy

Egy tinilány belerohan a kocsijával egy épületbe, és a balesetben meghal a barátja és annak haverja. A tragikus baleset azonban gyilkossági üggyé válik ebben a dokumentumfilmben.

A legjobb új sorozatok a Netflixen – 2026 május

A nyugdíjas forradalmárok

Egy tökéletesnek tűnő nyugdíjas közösség valószínűtlen hőseinek meg kell akadályozniuk egy túlvilági fenyegetést, ami elvenné tőlük azt, amiből nincs nekik elég: az időt. Új sorozat a Stranger Things alkotóitól.

A nagy pénzrablás: Berlin és a Hermelines hölgy

Az újabb rablásra készülő Berlin összehívja a csapatot Sevillába, ahol a saját csapdájába csal egy ambiciózus herceget, aki azt tervezi, hogy ellopatja da Vinci egyik mesterművét. A nagy pénzrablás spin-off sorozata.

Nemezis

Egy hajthatatlan Los Angeles-i rendőr megszállottan igyekszik elkapni a vakmerő rablássorozat mögött álló mestertolvajt – de csak egyikük kerülhet ki győztesen.

Különc szuperhősök

Eszelős századfordulós akcióvígjáték, melyben egy csapat lökött szupererőkre tesz szert, majd felveszik a harcot a gonosszal, miközben eluralkodik az ítéletnapi pánik.

Közönséges kémek

90-es évek, Nagy-Britannia. A drog elárasztja az utcákat. Egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akcióba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat. Igaz történet alapján.

Kylie

A szappanopera-sztárságtól a szupersztárságig Kylie karrierje tele volt kanyarokkal és fordulatokkal – erről beszél őszintén ebben a minisorozatban.

További szuper új filmek és sorozatok a Netflixen: