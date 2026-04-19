11 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 áprilisában

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 áprilisában. Mindenki találhat köztük kedvére valót.
A legjobb új filmek a Netflixen 2026 áprilisában
A saját hangom
Egy siket család egyetlen halló tagjaként egy félénk tinédzser felfedezi énektehetségét, így választania kell a kötelesség és saját útkeresése közt.
Szobatársak
Devon, a félénk elsőéves megkéri Celeste-et, a menő csajt, hogy legyen a szobatársa, de a kibontakozó barátságuk hamar passzív-agresszív háborúskodásba fordul.
Szádra ne vedd
Egy gondtalan brit pár meghív egy amerikai családot, hogy töltsenek velük néhány napot Devonban, ahol a házigazdák furcsa viselkedése felkavaró helyzetbe sodorja őket.
Mosolyogj 2
Miután szemtanúja volt egy felkavaró tragédiának, a popsztárt baljós, vigyorgó entitás kísérti, fenyegetve visszatérő turnéját – és az életét.
A vad robot
Egy lakatlan szigeten rekedt segítőkész robot a helyi állatokkal együtt próbál túlélni, és új célra lel, amikor befogad egy magára hagyott kislibát.
A Led Zeppelin felemelkedése
A dokumentumfilm a Led Zeppelin eredettörténetét meséli el az ikonikus zenekar saját szavaival, új interjúkkal, korábban nem látott felvételekkel és előadásokkal.
Csúcsragadozó (Netflix-premier: 2026. április 24.)
Egy gyászoló nő egyedül vág neki az ausztrál vadonnak, hogy feszegesse a saját határait, azonban prédává válik egy alattomos gyilkos beteges játékában.
A legjobb új sorozatok a Netflixen – 2026 április
Szenvedélyek konyhája
Hogy megmentse anyja éttermét, az ambiciózus séf, Luka kénytelen együtt dolgozni a tehetséges újonccal, Dennisszel. Az egyetlen gond az, hogy a nő ki nem állhatja őt.
Ronaldinho: Az egyetlen és utánozhatatlan
Ez a sorozat a brazil futballsztár, Ronaldinho életét és pályafutását követi nyomon tehetségének felfedezésétől nemzetközi sportikonná válásáig.
Tisztátalan (premier: 2026. április 21.)
Amikor egy világtól elzárt szektában élő fiatal édesanya találkozik egy rejtélyes idegennel, kockázatos viszonyuk felébreszti a vágyaikat, és sötét titkokról rántja le a leplet.
Stranger things: 1985 krónikái (premier: 2026. április 25.)
Tél. Hawkins. 1985. Üdv újra a titkokkal teli városban, ahol szeretett hőseink új rejtélyekkel és furcsaságokkal néznek szembe.