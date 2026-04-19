11 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 áprilisában

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 áprilisában. Mindenki találhat köztük kedvére valót.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 áprilisában

A saját hangom

Egy siket család egyetlen halló tagjaként egy félénk tinédzser felfedezi énektehetségét, így választania kell a kötelesség és saját útkeresése közt.

Szobatársak

Devon, a félénk elsőéves megkéri Celeste-et, a menő csajt, hogy legyen a szobatársa, de a kibontakozó barátságuk hamar passzív-agresszív háborúskodásba fordul.

Szádra ne vedd

Egy gondtalan brit pár meghív egy amerikai családot, hogy töltsenek velük néhány napot Devonban, ahol a házigazdák furcsa viselkedése felkavaró helyzetbe sodorja őket.

Mosolyogj 2

Miután szemtanúja volt egy felkavaró tragédiának, a popsztárt baljós, vigyorgó entitás kísérti, fenyegetve visszatérő turnéját – és az életét.

A vad robot

Egy lakatlan szigeten rekedt segítőkész robot a helyi állatokkal együtt próbál túlélni, és új célra lel, amikor befogad egy magára hagyott kislibát.

A Led Zeppelin felemelkedése

A dokumentumfilm a Led Zeppelin eredettörténetét meséli el az ikonikus zenekar saját szavaival, új interjúkkal, korábban nem látott felvételekkel és előadásokkal.

Csúcsragadozó (Netflix-premier: 2026. április 24.)

Egy gyászoló nő egyedül vág neki az ausztrál vadonnak, hogy feszegesse a saját határait, azonban prédává válik egy alattomos gyilkos beteges játékában.

A legjobb új sorozatok a Netflixen – 2026 április

Szenvedélyek konyhája

Hogy megmentse anyja éttermét, az ambiciózus séf, Luka kénytelen együtt dolgozni a tehetséges újonccal, Dennisszel. Az egyetlen gond az, hogy a nő ki nem állhatja őt.

Ronaldinho: Az egyetlen és utánozhatatlan

Ez a sorozat a brazil futballsztár, Ronaldinho életét és pályafutását követi nyomon tehetségének felfedezésétől nemzetközi sportikonná válásáig.

Tisztátalan (premier: 2026. április 21.)

Amikor egy világtól elzárt szektában élő fiatal édesanya találkozik egy rejtélyes idegennel, kockázatos viszonyuk felébreszti a vágyaikat, és sötét titkokról rántja le a leplet.

Stranger things: 1985 krónikái (premier: 2026. április 25.)

Tél. Hawkins. 1985. Üdv újra a titkokkal teli városban, ahol szeretett hőseink új rejtélyekkel és furcsaságokkal néznek szembe.

További új filmek és sorozatok a Netflixen: