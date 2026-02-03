7 megindító romantikus sorozat a Netflixen, amivel hangolódhattok Valentin-napra 2026-ban

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új romantikus sorozatokat és évadokat a Netflixről 2026 februárjára. Hangolódjatok ezekkel az alkotásokkal Valentin-napra!

Ransom Canyon

Egy szenvedélyekkel teli texasi kisvárosban három farmerdinasztia harcol a földjeikért, az örökségükért és a szeretteikért.

Bármit, csak ezt ne

Miután egy szabadelvű podcaster és egy szinglivé vált rabbi egymásba szeretnek, már csak az a kérdés, hogy a kapcsolatuk túléli-e különböző életstílusukat és kotnyeles családjukat.

Sullivan’s Crossing

Amikor Maggie sikeres idegsebészi karrierje felborul, hazatér az idilli Nova Scotiába, ahol megbékél – és újra kapcsolódik – múltjával.

Emily Párizsban

Új szenvedély. Új divat. Új Emily? Egy bátor amerikai marketingszakember a szárnyait próbálgatja az életben és a szerelemben, miután megkapja álmai állását Párizsban.

A jég szerelmesei

Egy volt jégtáncos izgalmas új partnerrel tér vissza a jégre, de még mindig érez valamit első szerelme iránt.

Én és a Walter fiúk

Egy életét romba döntő tragédiát követően egy lány odaköltözik gondviselője népes családjához egy kisvárosba, új leckéket tanulva szeretetről, reményről és barátságról.

Bridgerton

Az úri társaság legújabb történetében az örök agglegény, Benedict Bridgerton végre megtalálja párját egy álarcosbálban, egy elbűvölő álruhás cselédlány személyében.

Szuper új sorozatok a Netflixen – nem csak Valentin-napra: