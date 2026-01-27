Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 januárjában. Mindenki találhat köztük kedvére valót.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 januárjában

Nyáron a párom

Poppy szabad szellemű. Alex szeret mindent megtervezni. Többévnyi közös nyaralás után a két barát, eltűnődik, hogy nem alkotnának-e tökéletes párt szöges ellentétekként.

A nagy fogás

Amikor egy csapat miami rendőr több milliónyi készpénzre bukkan egy lepukkant rejtekhelyen, meginog a köztük lévő bizalom, miközben minden – és mindenki – egyre gyanúsabbá válik.

It Ends With Us – Velünk véget ér

Egy virágárus látszólag tökéletes kapcsolata széthullik, amikor feltűnik egy régi szerelem, nehéz döntésre kényszerítve a nőt a jövőjéről.

A legjobb új sorozatok a Netflixen – 2026 január

Szökevények (új sorozat)

A szökevény lányát kétségbeesve kereső édesapa gyilkossági ügybe keveredik – és olyan titkokra bukkan, amelyek örökre tönkretehetik a családját.

Minden történetnek két oldala van (új minisorozat)

Két egymástól elhidegült házastárs – egy nyomozó és egy riporter – egymással verseng egy gyilkossági ügy kapcsán, amelyben egymást vélik a fő gyanúsítottnak.

Agatha Christie: A Hét Számlap (új sorozat)

Amikor egy fényűző parti gyilkossággal végződik, egy elmés fiatal arisztokrata vállalja magára a rejtély megfejtését Agatha Christie regényének adaptációjában.

A Bridgerton család ( új évad január 29-től)

Miközben minden első bálozó azon igyekszik, hogy ő legyen a szezon ékköve, egy kettős életet élő mimóza titkok és meglepetések közepette előbújik rejtekéből.

