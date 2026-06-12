Nyári élménykalauz Pátyon: 5 programtipp a Zsámbéki-medence romantikus ékszerdobozában

Fedezzétek fel Páty varázslatos világát a Zsámbéki-medence szívében, ahol francia hangulatú kávézó, romantikus pincefalu, családbarát étterem, levendulamező és erdei tanösvény vár rátok. Mutatjuk Páty legjobb nyári programjait és kihagyhatatlan látnivalóit.

Francia életérzés: C’est la vie Café

Akár Pátyon is megtapasztalhatjátok, milyen a francia életérzés, ha ellátogattok a C’est la vie Caféba. A történelmi pincesor lábánál megbújó gyöngyszemnél jobb helyszínt keresve sem találhattok egy napindító ejtőzéshez. A bájos kávézóban és madárcsicsergős teraszán hűsítő reggeliajánlatok, franciás ételek, mennyei krémlevesek, mentes desszertkülönlegességek, és kávéköltemények várnak rátok, hamisítatlan provence-i miliőben. Az asztalfoglalás ajánlott.

2071 Páty, Torbágyi úti pincesor | Facebook

Kultúrtörténeti séta: Pátyi pincefalu

A Biatorbágy felé vezető út mellett emelkedő pátyi Pince-hegy lábánál egy igazán különleges kultúrtörténeti kincs rejtőzik, hiszen az akác- és kőrisfák árnyékában található a párját ritkító pincefalu. A közel 300 földbe vájt pincéből álló területen egymás feletti szinteken fedezhetitek fel az aprócska utcákat, miközben megcsodálhatjátok a hol terméskővel, hol vakolt homlokzattal rendelkező épületeket. Több pincében is lehetőség nyílik borkóstolásra, minden hónap második szombatján pedig a Pátyi Pincehegyi Nyitogató eseménysorozat tölti meg élettel a bortermelők teraszait.

2071 Páty, Pincehegy utca | Facebook

Dolce vita a fenyvesek alatt: Cukorborsó Kertvendéglő

Pátyi kiruccanás alkalmával jobbra nem is eshetne a választás, mint a varázslatos hangulattal megáldott családi étteremre, a Cukorborsó Kertvendéglőre. A frissen megújult vendéglőben a család apraja-nagyja élményekkel töltekezhet: míg a felnőttek a remekbe szabott ételek élményét élvezik, addig a gyerekeket két korty és két falat között a kerthez tartozó játszótér és babaház várja. Kínálatukban a díjnyertes nápolyi pizzáktól a klasszikusokat idéző főételekig minden megtalálható, amit érdemes a végén egy cseresznyés csokoládétortával lefojtani.

2071 Páty, Galagonya utca 4. | Facebook

Erdei kalandok: Fő-kúti fenyves tanösvény

A kedvelt pátyi kirándulóhelynek számító pihenőerdőnél – melyet a helyiek csak Fenyvesként emlegetnek -, találjuk a 2001-ben létesített Fő-kúti fenyves tanösvényt. Megközelíteni a zöld négyzettel jelzett turistaúton tudjátok a Fő-kúti parkerdő parkolójából indulva. Az 1940-es években telepített erdőben futó tanösvény nemcsak a fekete fenyőről és fenyvesekről szolgál hasznos tudnivalókkal, de bemutat többek között egy hasadékbarlangot is. A korláttal védett tanösvény hangulatos piknikezésre és a Fő-kúti forrás felkeresésére is lehetőséget ad.

Vidéki romantika: Pátyi Levendulás Kert

A Zsámbéki-medence mesebeli levendulaültetvénye közel 2 hektáron, festői környezetben árasztja nyugtató illatát. A kutyabarát Pátyi Levendulás Kertben idén már ötödik alkalommal rendezik meg a Pátyi Levendula Ünnepet, ahol június 20-án és 21-én kétnapos szüret, bájos fotópontok, élő zenei koncertek, levendulás finomságok és a Levendulakonyha különleges portékái várják a növény szerelmeseit. A lilába öltözött virágsorok drámaian festenek a naplementében, merüljetek hát el a bódító illatfelhőben és a nyár aranyló fényében!

2081 Páty, Rákóczi Ferenc utca | Facebook

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