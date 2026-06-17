8 zseniális nyári gyerekprogram Budapesten, amivel tartalmasan fog telni a vakáció

Végre itt a vakáció, amit a gyerekek végtelen boldogsággal, a szülők pedig némi aggodalommal nyugtáznak. Szerencsére Budapesten most sem kell félni, hiszen a főváros számtalan remek programlehetőséget kínál, amikkel garantáltan izgalmasan fog telni a nyári szünet.

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (2026. június 19-21.)

A nyári vakáció idén is a Generali Gyerek Sziget ingyenes programjaival indul, hiszen június 19. és 21. között gyerekkoncertek, interaktív előadások, cirkuszi forgatag, zsonglőrök, kézműves programok, állatsimogató és természetközeli élmények várják a családokat. Az idei év ezeken kívül sok újdonságot is tartogat: a gyerkőcök workshopokon, valamint a Természetközeli Relax kabin és a Hamupipőke Magmeditáció segítségével ismerkedhetnek meg jobban élő környezetünkkel, vasárnap estére pedig megszületik a Hajógyári-sziget közösen szőtt meséje is.

1033 Budapest, Hajógyári-sziget | Weboldal

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen (2026. június 20.)

Június 20-án a Múzeumok Éjszakáján ismét megnyílnak a múzeumok kapui, hogy egyetlen éjszakára új megvilágításba helyezzék a múlt és a jelen értékeit. A rendezvényhez országszerte több száz kiállítóhely csatlakozik, így az év legnagyobb és legnépszerűbb kulturális fesztiválja több ezer programot kínál az érdeklődőknek. Az esemény szuper választás lehet nagyobb gyerekekkel, hiszen a sokszínű kínálatban a hagyományos múzeumi élmények mellett koncerteket, tárlatvezetéseket, interaktív eseményeket, családi programokat, színházi előadásokat, valamint filmvetítéseket is találtok.

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Óbudai Grund Gyermek Sport- és Játékpark // Hajógyári-sziget (2026. június 21-től vasárnaponként)

Nemrég nyitotta meg kapuit az Óbudai Grund, mely tucatnyi programmal ejti ámulatba a legkisebbeket vasárnaponként. Az ingyenes sport- és játékparkban a természetközeli, aktív élményeké a főszerep: a felfedezésre váró kalandok között találtok óriás sakkot, biliárdfocit, trambulint, kézműves kuckót, egy különleges céllövöldét és egy multifunkcionális sportpályát is. Itt járva feltétlenül próbáljátok ki Európa legnagyobb légvárparkját, a HopCity-t, ahol kedvükre ugrálhatnak a gyerekek. A park néhány hétvégén zárva tart, így mindenképpen nézzetek rá indulás előtt a Facebook-oldalra!

1033 Budapest, Hajógyári-sziget | Facebook

Aura Bay // Hajógyári-sziget (2026. június végétől)

A Hajógyári-szigeten átélt kalandok itt azonban még közel sem állnak meg, hiszen június végén valóságos fényvarázslat költözik a fent említett játszótér közvetlen szomszédságába. A hamarosan megnyitó Aura Bay fénypark szempillantásnyi idő alatt egy interaktív, immerzív vízi csodavilágba repít titeket, ami a család minden tagját le fogja nyűgözni. A helyszínt azonban nem csak a szemkápráztató látványvilágáért érdemes útba ejteni, hiszen elképesztő tükörtermek és optikai illúziók fogják megviccelni az érzékszerveiteket, míg a 360 fokos teremben egy varázslatos animációs film fog ámulatba ejteni titeket.

1033 Budapest, Hajógyári-sziget

Mélytengeri kalandok a Csopában (2026. július 1-től)

Július 1-től egészen a nyári szünet végéig várja a gyerekeket a Csodák Palotája mélytengeri kalandtere – ehhez azonban még fürdőruhára sem lesz szükségetek! Horgásszatok halakat, etessétek meg a cápát, mentsétek ki a bajba jutott játékúszókat, kutassatok kagylók és elsüllyedt kincsek után, majd építsetek saját korallzátonyt! Az állomások között óriás memóriajáték, különleges röntgenkártyák, földgömbasztalok és egy vagány fotópont is vár titeket. Itt mindenki a saját tempójában célozhat, kereshet, építhet és fedezheti fel az élményeket, így szuper közös program lehet egy családi naphoz vagy egy vidám tábori kiruccanáshoz.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Gyerekbarát strandolás a Lupa Beachen

Budakalász természetes fürdőhelye, a Lupa Beach szuper családbarát stranddal vár titeket a fővárostól csupán egy karnyújtásnyira. A tó egyik sarkát ugyanis kifejezetten a gyerekeknek alakították ki, amelynek csupán 10-50 centiméteres vizében a legkisebbek is biztonsággal pancsolhatnak. A tengert idéző, homokos part mentén szintén rengeteg kaland várja az apróságokat, hiszen itt minden adott a homokozáshoz és a várépítéshez, de a játszótér, a trambulin és az ugrálóvár éppúgy nagyszerű kalandokat ígér. Az már csak hab a tortán, hogy a gyermekjegyért még foglalkozásokat is biztosítanak a 4-12 éves vendégeknek!

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal

Időutazás a Közlekedési Múzeumban

Ha csöppségetek épp a járművekért rajong, bizonyára felejthetetlen élmény lesz számára a Közlekedési Múzeum tagintézményeinek felfedezése. A Vasúttörténeti Parkban igazi régi vágású mozdonyokról és azok makettjeiről tudhattok meg számos érdekességet, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálja mellett elhelyezkedő Aeroparkban a magyar közforgalmú repülés 60 évének kulisszatitkai mögé nézhettek be, a Deák Ferenc tér alatt található Földalatti Vasúti Múzeumban pedig a budapesti metrózás történetét ismerhetitek meg közelebbről.

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Űrutazás a Svábhegyi Csillagvizsgálóban

Hazánk legnagyobb interaktív csillagászati élményközpontjában, a Svábhegyi Csillagvizsgálóban idén nyáron is megannyi izgalmas kaland várja a családokat. A 6-12 éves gyerekeknek ajánlott Asztro-matiné játékosan és érthetően nyit kaput az univerzumra, a Bolygószimatoló Laboratóriumban beleszagolhattok a világűrbe, míg a Naprendszer plüssbolygók segítségével kel életre. Ezen kívül megfigyelhetitek a Napot a csillagvizsgáló távcsőóriásával, borús időben pedig a távcsőkezelés csínját-bínját sajátíthatjátok el. Persze látványos jelenségekből sem lesz hiány: többek között a napkitörést is megtekinthetitek!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal | Facebook

Nincs jobb program nyáron, mint közösen csobbanni egyet: