45+ családbarát hely és felejthetetlen élmény a Balatonnál a közös nyári emlékekért

Ezen a nyáron frissüljetek fel családostul a Balaton mentén tartalmas programokkal! Számtalan remek helyet és élményt gyűjtöttünk nektek egy csokorba, akár interaktív programokra, kulturális kikapcsolódásra vágytok, netalán vadasparkokban, mezítlábas ösvényeken, rossz idő esetén pedig meleg vizes fürdőben töltenétek el egy kis időt.

Vadasparkok és állatsimogatók

Veszprémi Állatkert

A Balatontól 15 kilométerre fekvő Veszprémi Állatkert az év minden napján látogatható. Tökéletes választás lehet néhány órás kikapcsolódáshoz, de akár egész napos családi programként is megállja a helyét. Bejárása során, a Dínó Park és az Afrikai szavanna játszótér is útba esik, emellett több vendéglátóegység is a látogatók rendelkezésére áll.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. | Weboldal

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum

Testközelből, természetes élőhelyükön figyelhetik meg a látogatók a hazánkban őshonos vízi bivalyokat a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban. A lenyűgöző, dagonyázást kedvelő, hatalmas állatok viselkedésének megismerését dzsipes túrák és interaktív sétaút segíti. Június 1. és augusztus 31. között naponta 9 és 18 óra között tart nyitva.

8751 Zalakomár-Kápolnapuszta | Facebook

Afrika Múzeum // Balatonederics

A Balatonederics határában található Afrika Múzeum és Állatkert az egzotikus kontinens hangulatát idézi meg egy trófeagyűjtemény, egy érdekes néprajzi kiállítás, illetve egy vesszőből font és sárral tapasztott maszáj kunyhó segítségével. A több hektáron elterülő birtokon emellett mini szafari parkot hoztak létre, ahol zebrák, struccok, antilopok és bivalyok is élnek.

8312 Balatonederics, Kültelek 11. | Weboldal

Fenyvespuszta Állatsimogató

150 barátságos háziállatnak, köztük törpemalacoknak, lovaknak, nyulaknak és bárányoknak ad otthont a Fenyvespuszta Állatsimogató. 2011-ben családi vállalkozásként hozták létre azért, hogy minél többen megismerkedhessenek a falusi állattartás szépségeivel. A legtöbb karámba bátran be lehet sétálni, etetni vagy megsimogatni az állatokat.

8753 Balatonmagyaród, Fenyvespuszta hrsz. 039. | Weboldal

Salföldi Major

A Káli-medence egyik legbájosabb települése, Salföld biztosít otthont a Balaton-felvidék legnagyobb állatparkjának. A Salföldi Major látogatói őshonos magyar háziállatok között sétálgatva tekinthetnek be egy működő gazdaság mindennapjaiba. A felejthetetlen élményt látványos lovasbemutatók, kocsikázás, lovaglás és persze lenyűgöző panoráma gazdagítja.

8256 Salföld, Kossuth utca 1. | Weboldal

Állati szombatok // Szántódpuszta

Idén nyáron bemutatkoznak a Szántódpusztai Majorság lakói, és szombatonként különböző tematikák szerint ismerhetik meg őket kicsik és nagyok. Az interaktív állatbemutatók, a kenyérsütés és az ismeretterjesztő előadások mellett a szakértők még a kovácsmesterség titkaiba is bevezetnek titeket.

8622 Szántódpuszta, Szántód puszta 1. | Weboldal

El Valle Grande Ranch Állatsimogató // Hegymagas

Hegymagason egyedülálló program vár az állatvilág szerelmeseire: a tanúhegyek közt megbújó El Valle Grande Ranch-nál elbűvölő szőrmókokat simogathatnak. A parányi birtok számtalan kedvenc – nyuszik, csacsik, kecskegidák és persze tollasok – otthona, akiket gondozójuk, Adri a legnagyobb szeretettel mutat be a látogatóknak. Természetközeli, családbarát élmény, melyet kicsik is, nagyok is imádni fognak!

8265 Hegymagas, Kisapáti út | Facebook

Koloska-völgyi Vadaspark // Balatonfüred

Kellemes időtöltést kínál Balatonfüreden az ingyenesen látogatható Koloska-völgyi Vadaspark, ami gyerekes családoknak különösen izgalmas programnak ígérkezik. Jelenleg nyolc vadfaj él a területen, az ő mindennapjaikba nyerhetünk betekintést a több mint kéthektáros területen, az év minden napján.

8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály utca 19. | Weboldal

Balatoni Madárkert // Kereki

Hazánk első madárkertje immár több mint 30 éve ad otthont a legkülönlegesebb fajoknak, melyeket mediterrán hangulatban, akár szakavatott vezetés során is megismerhettek, ha Kerekibe látogattok. Legyen szó aranymellű asztrildról vagy emuról, a tollasok látványa garantáltan lenyűgözi majd a családot.

8618 Kereki, Petőfi utca 58/A-B | Weboldal

Festetics Imre Élményközpont // Gyenesdiás

A Festetics Imre Élményközpont állatparkjában vadon élő és őshonos magyar háziállatok világával ismerkedhettek meg, miközben természetesen etetésre is lehetőségetek nyílik. A családi napot ezen kívül interaktív programok, társas- és memóriajátékok, valamint AR- és VR-élmények teszik még szórakoztatóbbá.

8315 Gyenesdiás, Dornyai út 4. | Weboldal

A közös fagyizásról se feledkezzetek meg:

Kalandparkok és interaktív programok

Balatoni Élménypark // Csopak

Kalandra fel: a csopaki Nosztori-tetőn található Balatoni Élményparkban 105 izgalmas akadály, óriáscsúszdás és extrém mászórendszer várja az adrenalinfüggőket. Miközben a felnőttek újraélhetik a gyermeki játék örömét, a legkisebbeket saját Mini City és biztonságos kerékpárpályák szórakoztatják. Vágjatok bele a felejthetetlen kalandokba, teszteljétek határaitokat, majd töltődjetek fel a helyi Park Bisztró ínycsiklandó fogásaival!

8229 Csopak, 73-as főút mellett | Weboldal

Balatonboglári Bobpálya és Kalandpark

A déli part legkedveltebb élményparkja, a Balatonboglári Bobpálya és Kalandpark a város jelképeinek számító Gömbkilátó és a Magasösvény közvetlen szomszédságában található. A vendégek szórakozásáért többek között a bobpálya, kötélpálya, mászófal, hófánk, íjászat, trambulin, ejtőgép, légvár és 3D-karika felel, így a park egész napos szórakozást kínál minden korosztály számára. A helyszín különösen kedvelt célpont családok, baráti társaságok, iskolai és óvodai csoportok körében, de akár céges csapatépítőt is szervezhettek ide.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8. | Weboldal

Balatonboglár még számtalan kihagyhatatlan élménnyel vár:

Bobo Fun Park // Alsópáhok

A Balaton szomszédságában található, 3000 négyzetméteres Bobo Fun Parkban ninja pálya, trambulinok, interaktív mászófalak, barlang, beltéri kötélpálya, lézerlabirintus és boulder terem vár titeket, akár a családdal érkeznétek, akár születésnapot vagy csapatépítőt tartanátok a helyszínen. A szomszédban lévő, családbarát Kolping Family Resort vendégeinek ráadásul 4 órás belépő járhat a foglaláshoz.

8394 Alsópáhok, Kolping utca | Weboldal

BalatoniBob Szabadidőpark // Balatonfűzfő

A fűzfői BalatoniBob Szabadidőpark egész évben várja az adrenalin szerelmeseit: a két, összesen 1,5 kilométer hosszú bobpályán akár 40 km/órával száguldva gyönyörködhetünk a balatoni panorámában, az egész napos kikapcsolódást pedig egy kalandpark és paintballpálya teszik teljessé.

8184 Balatonfűzfő, Uszoda utca 2. | Weboldal

CODE Veszprém: Vasarely – Az op-art atyja

A veszprémi CODE Digitális Élményközpontban a digitális technológia segítségével vadonatúj dimenzióban kelnek életre az op-art atyjának ikonikus alkotásai. Az exkluzív, limitált létszámú tárlatvezetés végén a látogatók maguk is aktív alkotókká válhatnak, és virtuális ecsetet ragadva formálhatják át a vizuális teret.

8200 Veszprém, Dózsa György utca 2. | Weboldal

Katica Tanya Élményközpont // Patca

A Zselic dombjai között elterülő Katica Tanya 13 gyönyörű hektáron kínál szórakozást: az óriás csúszdaparktól kezdve, az állatsimogatón és a hagyományőrző programokon át, a beltéri mászófalakig minden megtalálható ebben az időjárásbiztos élményközpontban. Csak győzzünk választani a programok közül!

7477 Patca, Katica Tanya 1. | Weboldal

Balatonfenyvesi kisvasút

Közel hetven éve pöfékel Balatonfenyves és Somogyszentpál között a kisvasút, amelyet hányattatott története során már többször próbáltak leállítani, azonban egyszer sem jártak sikerrel. Bár a járatot egyre kevésbé használják helyi közlekedésre, a lelkes természet- és vasútkedvelők hamar rátaláltak a kedvező árú turistavonalra, ahonnan belátni a lápos területeket és a Csisztapusztai Gyógyfürdőt is.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 9. | Facebook

Westernpark // Nemesvita

Nemesvita western tematikájú szabadidőparkjában kisebbek és nagyobbak is megtalálhatják a nekik való kalandot: többek között mini állatkert, gokart, vízi csúszda, pónilovaglás, sportos kihívások és íjászlövészet gondoskodnak arról, hogy felejthetetlen élményekkel teljen a közös családi nap.

8311 Nemesvita, Kültelek 051/3. | Weboldal

Dinó- és Kalandpark // Rezi

Fedezzétek fel a dinoszauruszok világát a Dino- és Kalandpark Reziben! A gyönyörű környezetben lévő helyszínen élethű nagyságú, mozgó és hangot adó dinók, valamint szuper játékok várnak rátok. A parkban kicsik és nagyok egyaránt kalandokra lelhetnek, miközben együtt feszegethetitek a határaitokat.

8373 Rezi, Ibolya utca 13. | Weboldal

BAHART gyerekhajók // Siófok

Varázslatos kalandok várnak a legkisebbekre a BAHART gyerekhajókon, ahol a 75 perces út során kalózokkal, bűvészekkel és izgalmas kincskereséssel telnek a feledhetetlen percek. Míg a gyerekek önfeledten játszanak a Keszthely motoros- vagy a Kelén nosztalgiahajó fedélzetén, a szülőket hangulatos hajóbüfé várja.

8600 Siófok, Krúdy sétány 2. | Weboldal

Kultúra gyerekeknek

Kultkikötő // több helyszínen

A déli part kulturális fellegváraként a Kultkikötő idén nyáron is színházi előadásokkal, koncertekkel és közös élményekkel tölti meg a Balaton partját. Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron szabadtéri programok várják a minőségi kikapcsolódásra vágyókat a csillagfényes estéken.

Tovább a Kultkikötő weboldalára >>

Csillagvár // Balatonszentgyörgy

A Festeticsek egykori vadászvára, a Csillagvár az egész családot ámulatba fogja ejteni. A nagyobb gyerekeket bizonyára a középkori életet bemutató tárlatok fogják lenyűgözni, míg a legkisebbeket játszótér és állatsimogató várja. Ne hagyjátok ki az étterem kemencéjében és bográcsában készült fogásokat sem!

8710 Balatonszentgyörgy, Irtás dülő | Weboldal

Lovasjátékok // Sümeg

Szerdánként és szombatonként megelevenedik a történelem, és lovasjátékbemutató veszi kezdetét Sümeg várának lábánál, a Lovagi Arénában. Fegyverbemutató, bajvívás, korhű zene és jelmezek repítenek vissza az időben, az élmény pedig mi mással zárulna, mint lakomával – pont, mint a középkorban.

8330 Sümeg, Vársétány | Weboldal

Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely // Keszthely

Valódi időutazásban lehet részetek Keszthelyen, ahol a történelmi majorság és az interaktív kiállítások kínálnak felejthetetlen kalandokat. A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely és Élménygazdaság őshonos állatokkal, családbarát programokkal és megannyi élménnyel mutatja be a magyar agrárörökség világát, július 25-én pedig még a Majorbéli Géptalálkozón és a családi napon is részt vehettek.

8360 Keszthely, Bercsényi Miklós utca 65-67. | Weboldal

Természeti kincsek, szabadtéri programok

Folly Arborétum // Badacsonyörs

Badacsonyörsön az örökzöld, családbarát édenkert egyedi játszóterekkel várja a látogatókat, akik a Folly 5 hektárján különleges ciprusok, cédrusok és virágok látványában gyönyörködhetnek. A felnőttek még az arborétum birtokának borait is élvezhetik, miközben páratlan panoráma ejti ámulatba őket.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Dörgicsei Levendárium

A középkori templomromjairól híres Dörgicse lankáin terül el a Levendula Major biogazdálkodása, ahol közel 30-fajta levendula és gyógynövény, bemutatókert, meditációs terek, biobolt és teázó szolgálják a testi-lelki feltöltődést. A lila mezők látványa és a parfümös levegő garantáltan segítenek kiszakadni a mókuskerékből. Jegyezzétek fel a dátumot: július 4–5-én szedd magad levendulaszüret!

8244 Dörgicse, Fő utca 56-58. | Weboldal

Berek Világa Látogatóközpont // Fonyód

Szenzációs, interaktív kiállításon ismerhetitek meg a Balaton délnyugati térségének különleges mocsárvilágát, a Nagyberek öblét. A Berek Világa Látogatóközpont kiállítóterében egy minden korosztály számára érdekes természetismereti és társadalomtörténeti tárlat lelt otthonra, míg a csupán egy kilométeres Mocsári teknős tanösvényt végigjárva közvetlenül ismerhetitek meg az itteni élővilágot.

8640 Fonyód, Hangár utca 17. | Facebook

Kőröshegyi Tulipán és Levendula Park

Körőshegy illatos csodavilága idén is megnyitotta kapuit, hogy alaposan megpakolhassuk kosarainkat az évszak legszebb virágával. Nyolchektáros levendulamezejével, pazar parkjával, fotópontjaival, saját készítésű italkülönlegességeivel és a szemkápráztató panorámával, melyet látogatói elé tár, a Kőröshegyi Levendula Park igazi bakancslistás úti cél, amit egyszer mindenkinek látnia kell.

8617Kőröshegy, Persevölgyi dűlő | Weboldal

Kukoricalabirintus // Szőlősgyörök

A Mutschler Birtok nyári helyszínén egy hatalmas kukoricásban kialakított valódi útvesztő vár. A labirintus minden korosztálynak izgalmas élményt nyújt: rejtvények, feladatok és tájékozódási pontok teszik felejthetetlenné a barangolást családoknak, baráti társaságoknak és céges csapatoknak egyaránt.

8692 Szőlősgyörök | Weboldal

Zalakaros Termáltó és Ökopart

Zalakaros termálvizét mindenképpen érdemes felfedezni még egy balatoni nyaralás során is, hiszen a termáltóban egyszerre pihenhettek és gyógyulhattok idilli környezetben. Az Ökopart azonban nem csak a nagyobbakat hívogatja kikapcsolódásra: a szabadidőpark, a 21 méter magas csúszdatorony két csúszdája és a játszótér a kisebbeket is leköti majd, míg a vízi tipegőn együtt sétálhattok át.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6. | Facebook

Csodabogyós-barlang // Balatonederics

Bár a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található Csodabogyós-barlangnak már a neve is elbűvölő, ki kell ábrándítanunk benneteket: a természeti képződmény ugyanis a bejáratnál látható cserjéről kapta a nevét. Ennek ellenére persze varázslatos kalandban lehet részetek, ha bejárjátok a 393 méteres tengerszint feletti magasságban található barlang járatait, ahol még cseppkövekben is gyönyörködhettek.

8312 Balatonederics | Weboldal

Kányavári-sziget

A Kányavári-szigetre egy hangulatos fahídon át juthatunk be, ahol a 15 állomásos Búbos vöcsök tanösvény mutatja be a Kis-Balaton mocsaras, madarakban gazdag élővilágát. A kényelmes sétát a Kis- és a Nagy-kilátó varázslatos panorámája és a vízparti pihenőpadok teszik még élménydúsabbá. A természetközeli kikapcsolódást a látogatók akár vezetett kenutúrákkal is aktívabbá tehetik ezen a fokozottan védett területen.

8753 Kányavári-sziget | Weboldal

Lóczy-barlang // Balatonfüred

1882-ben tárták fel Balatonfüred páratlan szépségű látványosságát, a 141 méter hosszú és 20 méter mély Lóczy-barlangot, melynek 52 méteres szakasza látogatható. A langyos vizek formálta, változatos oldásformákat rejtő mészkőbarlang és a hozzá tartozó látogatóközpont a hét minden napján, szakavatott vezetőkkel várja az érdeklődőket. Érdemes azonban jól felöltözni, hiszen a benti állandó hőmérséklet nem haladja meg a 12 fokot!

8230 Balatonfüred, Öreghegyi út 51. | Weboldal

Mezítlábas ösvények

Mezítkáli – Mezítlábas Mászkáló // Mindszentkálla

Mindszentkállán, a Petőfi Sándor utca és a Levendula utca sarkán vár a település mezítlábas parkja, ahol lábbelik nélkül, különleges ösvényeket végigjárva kapcsolódhattok ki. A Mezítkáliban más játékok is a látogatók rendelkezésére állnak.

8282 Mindszentkálla, Levendula – Petőfi utca sarok | Weboldal

Talpkaland // Mencshely

A család legfiatalabb tagjától a legidősebbekig, bárki számára tartalmas kikapcsolódással szolgál a Talpkaland. A mencshelyi mezítlábas park egy olyan békés hely, ahol természetközeli hangulatban tölthet el minőségi időt az egész család.

8271 Mencshely, Fő utca 10. | Weboldal

Mezítlábas ösvény // Csopak

Csopakon, az Ifjúság sétányon kialakított pihenőparkban található Kneipp-ösvény tökéletes a szabadidő aktív eltöltésére: kavicsos, köves, fenyőkérges, fakorongos, fenyőtobozos és többek között meggymagos felületen tehetitek próbára magatokat.

8229 Csopak, Ifjúsági sétány 6. | Weboldal

Kneipp-taposó // Hévíz

A romkertben, a még fel nem tárt, föld alatt megbúvó falak rajzolatán száraz Kneipp-ösvény kínál a megfáradt turistáknak testi és lelki felfrissülést. Az ösvény közvetlenül a romkert mellett került kialakításra, mivel alaprajza teljes egészében megegyezik a római kori villához kapcsolódó római épület maradványainak kontúrjával.

8380 Hévíz, Zrínyi utca 132. | Weboldal

Kneipp-pihenő // Balatongyörök

Balatongyörökön, közvetlenül a Balaton partján, platánfák árnyékában kapott helyet a Kneipp-pihenő. A 800 méteres sétány a Csónakháztól indul, ahol egyaránt található vizes és száraz taposó, játszótér, valamint testet-lelket nyugtató gyógynövényszigetek is.

8313 Balatongyörök, Böngyér utca 1. | Weboldal

Mezítlábas ösvény a Szántódpusztai Majorságban

A közönségkedvenc Szántódpusztai Majorság tematikus játszótere mellett kicsik és nagyok nagy örömére egy tapogatóállomás és mezítlábas park is kialakításra került, ahol tapintás útján fedezhetitek fel a különböző anyagokat és felületeket.

8622 Szántód, Szántód puszta | Weboldal

Meleg vizes fürdők

Hévízi Tófürdő

A Keszthelytől alig 9 kilométerre fekvő Hévíz felejthetetlen fürdőzési lehetőséget tartogat. Itt található a világ legnagyobb tőzegiszapos, természetes termálvizes tava, melynek forró vize egy 38 méter mély karsztbarlangból tör a felszínre. Kedvező élettani hatásai révén többféle mozgásszervi betegség kezelésében sikerrel alkalmazható.

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. | Weboldal

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő // Kehidakustány

Hévízhez hasonlóan Kehidakustányon is kéz a kézben jár a töltődés és a pancsolás, időjárási körülményektől függetlenül. Az itteni gyógyvíz nem tartalmaz radont, pozitív élettani hatását főként mozgásszervi, bőr- és nőgyógyászati problémákkal küzdők élvezik. A háromszintes élményfürdő minden korosztály igényeit kielégíti.

8784 Kehidakustány, Kossuth utca 62. | Weboldal

Tapolcai Termálstrand

Akár esik, akár fúj, a tavasbarlangjáról és bazaltorgonáiról ismert Tapolca menedéket nyújt a fürdőzésre vágyóknak. Termálfürdőjében medencék és strandröplabdapálya biztosítja azt a vízparti életérzést, amit borús idő esetén nélkülözni kellene a Balaton partján. Jó hírünk van: augusztus 31-ig minden nap várják a fürdőzni vágyókat!

8300 Tapolca, Strand utca 1. | Weboldal

Zalakarosi Fürdő

A természetközeli élményeket nyújtó Zalakarost nem csak könnyed kirándulás vagy túrázás esetén ajánljuk felkeresésre. A helyi fedett fürdőnek hála kellemes közegben lehet átvészelni az időjárás viszontagságait. Az élményfürdő és csúszdapark mellett szaunavilág, wellnesskezelések és gyógycentrum is rendelkezésre áll.

8749 Zalakaros, Termál út 4. | Weboldal

Igali Gyógyfürdő

A Balatontól 40 km-re található, családias Igali Gyógyfürdőt Európa legjobbjai közé sorolják. A fürdő a szabadtéri strand mellett fedett gyógy- és élményfürdővel vár: 13 medencével, továbbá 651 méter mélységből feltörő, gyógyhatású fürdővízzel, szaunavilággal, merülőmedencével és tágas pihenőtérrel segíti a kikapcsolódást.

7275 Igal, Rákóczi tér 30. | Weboldal

Csisztafürdő // Buzsák

A Balatontól kőhajításnyira található Csiszta Fürdő ásványi anyagokban gazdag gyógyvízzel és fedett medencével könnyíti meg az esős idő átvészelését. Ugyan 42°C-os termálvize többféle egészségügyi probléma kezelésére alkalmas, akkor is érdemes megmártózni benne, ha csupán a testi-lelki felfrissülés a cél.

8695 Buzsák, Csiszta Fürdő | Weboldal

Szüreteljetek közösen levendulát a Balatonnál: