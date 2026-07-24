6 fantasztikus fesztivál szerte az országban, ami emlékezetessé teszi a nyár utolsó hónapját

A feltöltődéshez – főleg, ha csak néhány napot tudtok rászánni –, nem árt egy kis környezetváltozás. Budapesttől eltávolodva olyan belföldi úti célokat ajánlunk, ahol a kikapcsolódást zenei és kulturális élmények teszik még emlékezetesebbé.

Ördögkatlan Fesztivál // több helyszínen (2026. augusztus 4-8.)

Felpezsdül a dél-baranyai régió kulturális élete augusztus 4. és 8. között, amikor az Ördögkatlan Fesztivál apropóján újra összegyűlnek a színház, a zene, az irodalom és a képzőművészet elismert képviselői Beremend, Kisharsány, Nagyharsány és Szársomlyó egyes helyszínein. Mint minden évben, a programkínálat idén is rendkívül sokszínű: díszvendégként érkezik többek közt Grecsó Krisztián, Enyedi Ildikó, itt tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft., de jó pár SZFE-s és független alkotó bemutatóját is megtekinthetitek majd az Ördögkatlan Fesztivál alatt.

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Summerfest // Szigetszentmiklós (2026. augusztus 15-20.)

Augusztus 15-én indul és augusztus 20-ig tart Szigetszentmiklós évente megrendezésre kerülő nyári rendezvénye, a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál. Az esemény idén is sok-sok kulturális programot tartogat: A cifraszűr címmel Hungarikum-kiállítást rendeznek, lesz kertmozis vetítés, izgalmas zenei produkciók – például Parno Graszt és Csík zenekar koncert –, 16-án a Magyar Gála és Táncpanoráma ejti ámulatba a közönséget. Augusztus 16. és 19. között díjmentesen lehet résztvenni a Gyermekek Summerfestjén, augusztus 20-án pedig ünnepi programokkal és nemzetközi gálaműsorral készülnek.

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Debreceni Virágkarnevál (2026. augusztus 18-23.)

Kétségtelen, hogy a Debreceni Virágkarnevál legnagyobb húzóerejét a virágok ezreivel díszített kocsik Szent István-napi felvonulása jelenti. Pedig a lenyűgöző, műalkotásnak is beillő járművek látványa csupán egy a számos ok közül, ami miatt érdemes Debrecenbe látogatni augusztus 18. és 23. között. A kísérőrendezvények sorát gazdagítja a Klasszikusok Éjszakája, a Night Ride, a Galiba Gyermekfesztivál és a Beer By Lake, emellett minden napra jut pár koncert is, így az esemény gasztronómiai és kulturális szempontból egyaránt teljes élményt nyújt minden korosztálynak.

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Fényerőmű Családi Napok // Várpalota (2026. augusztus 20-22.)

Augusztus 20. és 22. között az Inotai Hőerőműben megrendezésre kerülő Fényerőmű kiállítás családi napokkal egészül ki. A monumentális fényinstallációk mellett kreatív workshopok és interaktív programok várják a gyerekeket és a felnőtteket: készülnek fényszobrok, textilsárkányok, kerámiák és ékszerek, sőt még robotépítés és hangkísérletek is színesítik a programot. A Balaton közelségének köszönhetően a Fényerőmű tökéletes napzáró élmény strandolás vagy kirándulás után, a különleges helyszínen pedig a Pingrumba gondoskodik róla, hogy senki ne maradjon éhes.

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Szegedi Ifjúsági Napok (2026. augusztus 26-29.)

Minden évben a Szegedi Ifjúsági Napoké az a nemes feladat, hogy a fesztiválszezon méltó lezárásaként minél emlékezetesebb pillanatokkal ajándékozza meg látogatóit. A barátságos légkörű vidéki fesztiválon az éppen legnagyobb népszerűségnek örvendő, illetve ismert hazai arcok váltják egymást a színpadokon. Augusztus 26. és 29. között, a Coca-Cola SZIN során a fesztiválszezon elmaradhatatlan előadói közt szerepel Majka, Azahriah, Pogány Induló, a Carson Coma, Dzsúdló és Beton.Hofi is, míg a line-up külföldi képviselői között színpadra áll a Bastille, DJ Snake és Swae Lee.

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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva (2026. augusztus 28-30.)

Háromnapos fesztivállal zárja a nyarat az ezerarcú Szentendre. A település ismert alkotóit reflektorfénybe állító Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva nevű esemény alkalmával augusztus 28-tól 30-ig 40 belvárosi helyszínen, 165 programra várják a művészetet kedvelőket. Az érdeklődők a nyitott műhelyek révén betekinthetnek a kulisszák mögé, sőt kézügyességüket le is tesztelhetik különböző workshopokon. Ezenkívül irodalmi felolvasóestekre és zenés programokra is várják a betérőket, míg a galériák hosszabb nyitvatartással működnek a fesztivál ideje alatt.

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Ha nyáron a Nyírség ékszerdoboza felé vennétek az irányt: