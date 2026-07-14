Sokszínű programokkal és lüktető ritmusokkal tér vissza a nyár leghangulatosabb bluesfesztiválja

Július végén közel három napon át fergeteges blueskoncertek hozzák el a nyári fesztiválhangulatot és a valódi közösségi életérzést az agglomeráció festői városába. (x)
Tizedik évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blueszenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Piknik. A kezdetekben egynapos program eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel három napon át élvezhetik a bluesdallamokat festői környezetben.
A fesztiválnak ugyanis idén is az ország egyik legszebb szabadtéri helyszínén, a zsámbéki romtemplom előtti területen lehettek részesei, de a Művelődési Ház és a Notte Trattoria Étterem is remek programok garmadájával vár titeket.
Szintén újdonság, hogy a korábbi évekkel ellentétben ma már kiállítások, zenei workshopok, könyv- és divatbemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt, így a blues és a kultúra szerelmesei egy egész hétvégén át hódolhatnak szenvedélyüknek.
Íme a Zsámbéki Blues Piknik 2026-os programja:
2026. július 24., péntek
Művelődési Ház
- 16:00 – Megnyitó 10 év fotói között
- 16:30 – Vetró B. Sebestyén András (Talaba Nimród) Szélcsendben című könyvének bemutatója
- 23:00 – Blues Klub: Az Extázis 7-től 10-ig című film vetítése, majd zenehallgatás és kötetlen beszélgetés
Romtemplom
- 18:30 – Bluesmegálló
- 20:00 – Sonia és az új Sápadtarcúak
- 21:20 – RB Kapitány Emlékzenekar
2026. július 25., szombat
Művelődési Ház
- 14:30 – Bluesdesign: Divatbemutató Horváth Ildikó textiltervező-iparművész és tanítványai közreműködésével
- 23:00 – Tűzrőlpattant dalok: Zsámbéki örömzene a tábortűz körül Günther Attilával (Juice Zenekar), Berta Zsolttal, Lovass Gáborral és másokkal
Notte Trattoria Étterem
- 16:00 – Jug bandek a blues történetében: Szakmai beszélgetés Pénzel Péter és Tujmer Zoltán (Crazy Daisy Jug Band) közreműködésével, Benkő Zsolt vezetésével
Romtemplom
- 18:30 – Bluesdosers
- 20:00 – Crazy Daisy Jug Band
- 21:30 – Little G. Weevil Trió
2026. július 26., vasárnap
Művelődési Ház
- 10:00 – Gitárterápia Benkő Zsolttal és a fesztivál zárása
További információt a rendezvényről ide kattintva, a Zsámbéki Blues Piknik weboldalán találtok.