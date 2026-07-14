Sokszínű programokkal és lüktető ritmusokkal tér vissza a nyár leghangulatosabb bluesfesztiválja

Július végén közel három napon át fergeteges blueskoncertek hozzák el a nyári fesztiválhangulatot és a valódi közösségi életérzést az agglomeráció festői városába. (x)

Tizedik évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blueszenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Piknik. A kezdetekben egynapos program eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel három napon át élvezhetik a bluesdallamokat festői környezetben.

A fesztiválnak ugyanis idén is az ország egyik legszebb szabadtéri helyszínén, a zsámbéki romtemplom előtti területen lehettek részesei, de a Művelődési Ház és a Notte Trattoria Étterem is remek programok garmadájával vár titeket.

Szintén újdonság, hogy a korábbi évekkel ellentétben ma már kiállítások, zenei workshopok, könyv- és divatbemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt, így a blues és a kultúra szerelmesei egy egész hétvégén át hódolhatnak szenvedélyüknek.

Íme a Zsámbéki Blues Piknik 2026-os programja:

2026. július 24., péntek

Művelődési Ház

16:00 – Megnyitó 10 év fotói között

16:30 – Vetró B. Sebestyén András (Talaba Nimród) Szélcsendben című könyvének bemutatója

23:00 – Blues Klub: Az Extázis 7-től 10-ig című film vetítése, majd zenehallgatás és kötetlen beszélgetés

Romtemplom

18:30 – Bluesmegálló

20:00 – Sonia és az új Sápadtarcúak

21:20 – RB Kapitány Emlékzenekar

2026. július 25., szombat

Művelődési Ház

14:30 – Bluesdesign: Divatbemutató Horváth Ildikó textiltervező-iparművész és tanítványai közreműködésével

23:00 – Tűzrőlpattant dalok: Zsámbéki örömzene a tábortűz körül Günther Attilával (Juice Zenekar), Berta Zsolttal, Lovass Gáborral és másokkal

Notte Trattoria Étterem

16:00 – Jug bandek a blues történetében: Szakmai beszélgetés Pénzel Péter és Tujmer Zoltán (Crazy Daisy Jug Band) közreműködésével, Benkő Zsolt vezetésével

Romtemplom

18:30 – Bluesdosers

20:00 – Crazy Daisy Jug Band

21:30 – Little G. Weevil Trió

2026. július 26., vasárnap

Művelődési Ház

10:00 – Gitárterápia Benkő Zsolttal és a fesztivál zárása

További információt a rendezvényről ide kattintva, a Zsámbéki Blues Piknik weboldalán találtok.

A jazz szerelmesei sem maradnak koncertek nélkül: