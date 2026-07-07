6 szédítő gasztrohely Budapesten, ahol csak úgy pezsegnek a nyári éjszakák

Nem számít, hogy másnap éppen munkába vagy a strandra igyekeztek, nyáron semmi sem szabhat gátat az esti feltöltődésnek! Az alábbi gasztrohelyeken szerencsére naplemente után sem áll meg a pezsgés, és ínyencségekkel, jó hangulattal, na meg jéghideg frissítőkkel veszik le lábukról a vendégeket. (x)

Stifler Kert Óbuda

A Stifler Kert Óbuda a kerület egyik legnagyobb, zöldellő kerthelyiségének, hangulatos fényfűzéreinek és nyári atmoszférájának köszönhetően a lehető legtökéletesebb helyszín munka utáni lazuláshoz, baráti összejövetelhez, vagy akár szabadtéri vacsorához. Az étlapon a legendás Deep burgerek mellett ínycsiklandó grill- és BBQ-fogások, a bárban pedig jéghideg csapolt sörök, frissítő long drinkek és kreatív koktélok sorakoznak. Hatalmas kivetítőn közvetítenek meccseket, sőt még kertmozivetítések is lesznek! Az biztos, hogy Budapest egyik legizgalmasabb találkozóhelyét idén nyáron itt találjátok!

1035 Budapest, Miklós tér 1. | Weboldal

VakVarjú VarjúVár

Miközben a nap lassan lenyugszik a budai dombok mögött, a VarjúVár rooftop teraszán a vendégek előtt feltárul Pest lenyűgöző, fényekben úszó panorámája. A különleges látvány mellé Ernő chef szezonális fogásai, izgalmas előételei és a modern magyar konyhát idéző ízek érkeznek az asztalokra. A Buborék bár kínálatában gondosan válogatott pezsgők és habzó italok teszik még emlékezetesebbé a nyári koccintásokat, de a pezsgés alkohol nélkül sem marad el, hála a Sofőrbarát kedvencek frissítő, izgalmas ízeinek. A VarjúVárban minden adott ahhoz, hogy megszülethessenek a nyári éjszakák legszebb emlékei!

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. (Várkert Bazár-Öntőház udvar) | Weboldal

Gundel Étterem

A Gundel idén nyáron két kihagyhatatlan programmal is kedveskedik vendégeinek: szeptember 18-án a Tündérliget – A Fények Kertje kerül megrendezésre, Dobó Kata vezetésével. A vadgesztenyefák alatt fényinstallációk, élő zene, táncos produkciók, koktélok és gasztronómia hívja életre a tökéletes garden party-t. A Gundel legendás Zenés-táncos estéi programsorozat pedig már július 29-től visszatér, mely során az élő zene, a klasszikus fogások és a tánc játssza a főszerepet. A Budapest Showtime, Keleti Andrea és Kovács Zoltán gondoskodnak róla, hogy vacsora után senki se maradjon a táncparketten kívül!

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

Evezős Sörkert

Az Evezős Sörkert a Római-partnál vár benneteket, ha séta, biciklizés vagy munka után megállnátok egy kis feltöltődésre. A kínálatban klasszikus Duna-parti kedvencek és modernebb street food fogások is helyet kaptak, így mindenki talál magának valamit, ami passzol az estéhez. A koktélok, a hűsítő italok, az ízesített sörök és a finom vacsorák mellett gyakran zene is megtölti a tágas teraszt, az Evezős Sörkert ráadásul család- és kutyabarát hely, így a hangulat egyszerre laza, barátságos és életteli. Már hétköznapokon is várják a vendégeket, hogy mindezt ne csak hétvégén élvezhessétek!

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal

Fleischer Restobar

Mi mással lehetne méltóképp megkoronázni a nyári napokat, mint néhány remek koktéllal és ínyenc falattal? A Fleischer Restobar mindezt ráadásul New York hamisítatlan hangulatával fűszerezi a Nagymező utcában. A koktélkínálat idén nyáron is igazán különlegesre sikeredett: a Nude Velvet friss vérnarancsos ízeinek, a Lady Fleischer pedig fehér rumos, maracujás–vaníliás ízvilágának köszönhetően lesz tökéletes választás a nyári estékhez. Ám mindez még csak a kezdet, a signature kínálat számos izgalmas kreációval veszi le lábukról a vendégeket!

A borlap is bőven tartogat meglepetéseket, hiszen csupa különlegesség, a magyar és a nemzetközi tételek legjava kapott helyet rajta. Azokra is gondoltak, akik alkoholmentes hűsítőkre szomjaznak – ők akár még alkoholmentes gin tonikkal is koccinthatnak. Bármelyik ital is legyen az est csillaga, az étlapot is érdemes lesz alaposan szemügyre venni. A Fleischer Restrobar small plate fogásainak hála bőven lesz miből válogatni: eper gazpacho pármai sonkával és rebarbarával, kacsamáj terrine portóival, lilahagymalekvárral, házi kalácson tálalva, Calamari Fritti sriracha majonézzel és lime-mal megkoronázva…

És ez csupán néhány a megosztásra szánt falatok közül! Ha ránk hallgattok, többfélét is rendeltek, és közösen fogyasztjátok el őket. Nem mehetünk el szó nélkül a desszertválaszték mellett sem, hiszen a legnagyobb kedvencek köszönnek vissza. Túrógombóc, panna cotta, és egyéb édes élvezet, mind-mind egy kis csavarral – az biztos, hogy lesz miből válogatniuk az édesszájúaknak. Egyik íz követi majd a másikat, gondosan elkészítve, sosem kapkodva. A legjobb, hogy az ikonikus koktélokat, mennyei small plate fogásokat akár a teraszon is elfogyaszthatjátok, ha közben a belváros pezsgő, nyáresti forgatagába is belekóstolnátok.

1065 Budapest, Nagymező utca 7. | Weboldal

Elysian Budapest

Az Elysian Budapest csapata estéről estére arra vállalkozik, hogy újraírja mindazt, amit a koktélokról tudni véltetek. Náluk az italkészítés valóságos művészet, közben pedig a környezetvédelemre, a helyi alapanyagokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Modern, zero waste szemlélettel, a város szívében készítik koktéljaikat, melyeket mindig az aktuális szezon ihlet – ne csodálkozzatok, ha az itallapon még házilag fermentált különlegességek is szerepelnek! Hiszik, hogy ettől lesz a helynek lelke – és hogy állandó kíváncsiságuknak, a folyamatos megújulásnak hála az Elysian egyre többek kedvence lesz.

1072 Budapest, Akácfa utca 38. | Weboldal

Pompás éttermek várnak a Duna partján: