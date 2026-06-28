40+ pezsdítő, kánikulát enyhítő nyári program Budapesten 2026 júliusában

A rekkenő hőségben sem áll meg az élet a fővárosban: musicalbemutató, szabadtéri fesztivál, kvízest, ingyenes koncertek és még számtalan program vár rátok Budapesten júliusban.

Újraszabva // Jane Haining rakpart (2026. július 3-ig)

A fenntartható divat és a kreatív újrahasznosítás jegyében kel életre a pesti alsó rakpart: a Repair Cafe és MOME ADM szervezésében megjavíthatjátok vagy átalakíthatjátok megunt, sérült ruhadarabjaitokat ahelyett, hogy kidobnátok őket. A workshopok után pénteken egy divatbemutató során mutathatjátok meg az elkészült ruháitokat és kiegészítőiteket.

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FIFA World Cup – élő vetítések a Fröccsteraszon (2026. július 19-ig)

Június 11. és július 19. között a focié a főszerep a Fröccsteraszon: élő meccsvetítések, hideg italok, street food falatok és igazi nyári teraszhangulat az óriáskerék mellett. Gyertek el a belváros szívébe, nézzétek ott a legfontosabb mérkőzéseket, és szurkoljatok együtt a teraszon! A vetítések ideje alatt különleges ajánlatokkal is készülnek, akár a kedvenc csapataitoknak drukkoltok, akár csak a meccshangulat miatt érkeztek.

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Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria (szerdánként)

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren (csütörtökönként)

Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a nemzet főterét a nyári csütörtök délutánokon, ahol a minőségi kultúra mindenki számára szabadon elérhetővé válik. Az Országház előtt megrendezett Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A lenyűgöző építészeti környezetben felcsendülő hangok tökéletes kulturális kikapcsolódást és igazi feltöltődést ígérnek a délutáni korzózás mellé.

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Ha az előadókra is kíváncsiak vagytok:

Zenés estek a Ferenc téren (minden csütörtökön)

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön zenétől lesz hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozatot többek között Helka szólóprodukciója, valamint a Sefardito és a Canto Drum zenekarok fellépése színesítik este 6 órától.

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Valami Swing Quartet a MITZI teraszán (csütörtökönként)

Csütörtök esténként swing lengi be a MITZI teraszát, és jobbnál jobb koktélok, nyár ihlette fogások mellől szippanthatjátok be a Bartók Béla út hamisítatlan hangulatát. A Valami Swing Quartet 19 órás kezdettel alapozza meg az estét – ha nem szeretnétek lemaradni, érdemes lesz asztalt foglalni!

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Bakáts Péntek // Ferencváros (minden pénteken)

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. A programokon elcsíphetitek a Zalavári Álmos Trió, Hangácsi Márton, a Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo, a Zrínyi Pop és a 4Winds fellépéseit.

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Múzeumi hűsölő // Szépművészeti Múzeum (egész hónapban)

Tartalmas délelőtti programokkal várja a vakációzó általános iskolásokat a hűs Szépművészeti Múzeum. A nyári szünetben megrendezett alkalmak során a gyerekek és kísérőik interaktív, játékos formában fedezhetik fel a múzeum rejtett kincseit és történeteit a falak hűvösében. A kreatív feladatokkal színesített családi kaland tökéletes menedéket nyújt a kánikula elől, miközben észrevétlenül, élményekkel teli módon hozza közelebb a kultúrát a legfiatalabb generációhoz.

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Mindenki tangója – utcatánc a Hunyadi téren (2026. július 1.)

Fülbemászó dallamok, szenvedély és pezsgő hangulat költözik Terézváros szívébe július 1-jén. A hangulatos, zöldellő Hunyadi téren a csillagos ég alatt kel életre az argentin tangó varázsa a Tango Harmony Budapest zenekarnak köszönhetően, ahol a táncparkett mindenki előtt nyitva áll. A bemutatókat követően rövid, játékos tangóleckére invitálnak, majd közös szabadtánccal (milongával) folytatjátok az estét. Akár gyakorlott táncosok vagytok, akár csak nézőként élveznétek a mediterrán atmoszférát egy hűsítő itallal a kezetekben, ez a kötetlen nyáresti mulatság garantáltan elrepít Buenos Aires utcáira.

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Nyárindító Nagyonmini Fesztivál az Árasztó-parton (2026. július 1.)

A természet közelsége és performanszok találkoznak a Duna hűsítő partján július első napján. Az eseményen családias atmoszférában élvezhetitek a zenéket és játékokat a fák hűs árnyékában. Az önfeledt kikapcsolódás jegyében szervezett program tökéletes alkalom, hogy jéghideg italokkal a kézben köszöntsük Budapest legújabb szabadstrandját.

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Tóparti salsa // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó (2026. július 2., 16., 30.)

Karibi ritmusok és fülbemászó dallamok költöznek a főváros zöld oázisának szívébe júliusban. A Vajdahunyad vára mellett, közvetlenül a vízparton megrendezett eseményen a pezsgő salsa, bachata és kizomba dallamokra mozdulhat együtt a város a csillagos ég alatt. Akár profi táncosok vagytok, akár most ismerkedtek a lépésekkel, lenyűgöző háttérben és nyitott közösségben vehettek részt a salsa oktatáson, majd pedig a partin.

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Kurátori tárlatvezetések – Attila // Magyar Nemzeti Múzeum (2026. július 3.)

Különleges kulisszatitkokkal és szakértői meglátásokkal kel életre a történelem július 3-án a Nemzeti Múzeum Attila c. kiállításán. A szakmai vezetés során a látogatók első kézből, magától a kiállítás kurátorától ismerhetik meg a hun uralkodó legendáját, a korszak legfrissebb régészeti leleteit és a legújabb történelmi kutatások eredményeit. Az időszaki tárlat 1600 év Attila-képét és Attila mítoszait eleveníti meg, mintegy 400 műkincs prezentálásával, a hun kortól napjainkig.

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Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál // Zene Háza (2026. július 3.)

A lüktető ritmusok, a lenyűgöző virtuozitás és hamisítatlan kulturális sokszínűség költözik a főváros szívébe a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál eslő napján, július 3-án. Az eseménysorozat nyitányán hazai és nemzetközi roma előadók, valamint tánccsoportok lépnek színpadra, hogy a tradicionális gyökereket modern világzenei elemekkel ötvözve varázsolják el a közönséget.

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Anna Karenina – musicalbemutató // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2026. július 3., 4.)

Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar musicalje látványos, dupla szabadtéri előadásban érkezik a Margitszigetre július 3-án és 4-én. Kocsák Tibor lélegzetelállító zenéje, határtalan érzelmekkel, egy örök klasszikus, Lev Tolsztoj művéből íródott. Az Anna Karenina musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét két szereposztásban, olyan kiváló énekesekkel a főszerepben, mint Széles Flóra / Mózes Anita, Miller Zoltán / Nagy Balázs, Kocsis Dénes / Vaszkó Bence, Nemes Tibor / Hajdu Tibor, Nagy Alma Virág / Buvári Lilla. Egy lebilincselő musical, mely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyernek az orosz nemesség világának csillogásába. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház társulata.

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Teleki Zsibi! – nyári kincsvadászat a Teleki téri Piacon (2026. július 4.)

A Teleki téri piac ismét bolhapiaccá és vásárrá alakul: a nyüzsgő standok között böngészve retro ritkaságokra, egyedi vintage kincsekre, könyvekre és kézműves portékákra bukkanhatnak a rutinos gyűjtők és a kíváncsi nézelődők. A barátságos hangulatú esemény tökéletes hétvégi programot ígér, ha szeretnétek fenntartható módon vásárolni, miközben magatokba szívjátok a helyi piac semmivel sem összehasonlítható, pezsgő hangulatát.

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Valyo!Rakpart – V. hétvége – Tánc // Id. Antall József Rakpart (2026. július 4-5.)

A pesti alsó rakpart autómentes közösségi terén a mozgásé és az önfeledt ritmusoké lesz a főszerep július első hétvégéjén. A Duna hűsítő közelségében, a csillagos ég alatt mozdulhat együtt a város Skóciától, Amerikán át Brazíliáig ívelő muzsikákkal és mozdulatokkal. A szokásos sporteszköz-kölcsönzés, jóga és a tánc mellett a lenyűgöző panoráma és a pezsgő közösségi hangulat garantálja a felejthetetlen hétvégi kikapcsolódást.

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Csík Zenekar Feszt // Budapest Park (2026. július 5.)

A hamisítatlan magyar népzene és a modern könnyűzene legszebb fúziója elevenedik meg a főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén. A Csík Zenekar Feszten a legendás együttes és különleges vendégei garantálják a felejthetetlen koncertélményt a csillagos ég alatt. Készüljetek egy nyárestére, melyet a Szabó Balázs Bandája, a Besh O Drom, a Szalonna és Bandája készít fel a Csík Zenekar nagykoncertjére. A generációkat összekötő, jól ismert dallamok után az igazi fesztiválhangulatot a Tarsoly Zenekar táncháza tetézi.

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Általános kvízest a Dürer Kertben (2026. július 6.)

Tegyétek próbára tudásotokat és indítsátok a hetet egy fergeteges agytornával július 6-án, hétfőn este a Duna-part mellett! A Dürer Kert hangulatos kerthelyiségében egy izgalmas és teljesen ingyenes kvízesttel várják a baráti társaságotokat. A változatos témákat felvonultató, pörgős kérdések mellett a legügyesebb csapatokra értékes nyeremények is várnak, így a hideg italok és a jó hangulat mellé a győzelem íze is garantált.

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Taste of Swing // Alagút-tető (2026. július 6., 13., 20., 27.)

A PepitaKlub egész nyáron ingyenes, felszabadult hangulatú szabadtéri táncórákkal várja a jazz és a mozgás szerelmeseit. A programok teljesen kezdő szintről indulnak, az egyórás bemutatóórákra pedig akár partner nélkül is érkezhettek. Az alkalmakra hétfőnként kerül sor a gyönyörű Alagút-tetőn.

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Móra Raktárvásár // 6szín (2026. július 8-10.)

A mesekönyvek, regények, és az irodalom szerelmeseinek szinte kötelező úti cél a Móra Kiadó raktárvására, ahol hatalmas kedvezményekkel frissíthetik fel a család otthoni könyvespolcait. A rendezvényen böngészők, ismeretterjesztő kötetek és a legnépszerűbb kamaszregények között válogathattok pénztárcabarát árakon.

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18 éves a Dürer Kert (2026. július 8., 11., 23., 29.)

Nagykorú lett a Dürer Kert, ezt pedig újdonsült felnőtthöz méltó módon egész nyáron át tartó bulisorozattal ünneplik. Legközelebb július 11-én tombolhattok a Prosectura és a Nem Mind1 koncertjén, de a Shell Beach, a Csongor Bálint Trió, a DUCKSHELL, a beck@grecsó, a Besh o droM és a Palo Canto fellépéseit is elcsíphetitek a Kertszínpadon. A programok között sok ingyenes koncertet találtok, de a beugrós események is csupán 1800 forintba kerülnek.

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beck@grecsó: szeretet vessző béke // Városmajori Szabadtéri Színpad (2026. július 9.)

A zene és az irodalom legszebb találkozásának lehettek tanúi a csillagos ég alatt, ahol két korszakos alkotó gondolatai fonódnak össze. Július 9-én Beck Zoltán (30Y) és Grecsó Krisztián közös pódiumműsora varázsolja el a közönséget, melyben a két alkotó számot vet a múlttal és örökséggel. Az intim hangulatú, mély és mégis felszabadító előadáson dalok, versek, személyes történetek és rögtönzések váltják egymást, garantálva egy felejthetetlen, lélekemelő nyári estét.

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Best of Diploma // HAB (2026. július 10-től)

A kortárs képzőművészet legfrissebb és legizgalmasabb áramlataiba pillanthatsz be az Andrássy út egyik legimpozánsabb művészeti központjában. A Best of Diploma 2026 tárlat a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett tehetségeinek legkiemelkedőbb diplomamunkáit vonultatja fel a nagyközönség előtt. Az augusztus elejéig látogatható ingyenes kiállítás tökéletes kulturális program, ahol első kézből fedezheted fel a jövő meghatározó hazai művészeinek korlátokat nem ismerő, formabontó alkotásait.

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Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2026. július 10-től)

Idén nyáron négy alkalommal is átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Július 10. és augusztus 28. között olyan zenekarok adják majd a talp alá valót péntekenként, mint Pál István Szalonna és Bandája, a Stenk és a Fanfara Complexa. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Nyáresti séta a Ligetben // Millennium Háza (2026. július 10., 24.)

Július 10-én és 24-én hangulatos esti andalgásra invitálnak titeket a Városligetbe, ahol a napnyugta előtti órákban fedezhetitek fel az arany ezer árnyalatában pompázó parkot. A séta a Millennium Háza rózsakertjétől indul 18:30-kor, majd a Zsolnay-kerámiák megcsodálása után útba ejtitek a Zene Háza formabontó épületét is. A kalandot hol máshol zárnátok, ha nem a Néprajzi Múzeum tetőkertjén, ahonnan lenyűgöző kilátásotok nyílik a fokozatosan elcsendesülő városra. A belépőjegy ára a vezetésen túl tartalmaz egy pohár frissítő alkoholos vagy mentes welcome drinket is!

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Francia Intézet utcabálja // Fő utca (2026. július 11.)

Egy varázslatos nyáresti mulatság keretében a lampionok fényei, hűsítő italok és fülbemászó dallamok várják a kikapcsolódni vágyókat a Fő utcán július 11-én. Különleges koncertekkel és sokféle finomsággal vár az esemény, ahol a lüktető ritmusok és a francia vagy nemzetközi utcabálok varázsa garantáltan felejthetetlenné teszi a hétvégét!

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Libegők Éjszakája // Zugligeti Libegő (2026. július 11.)

Varázslatos éjszakai kaland és lenyűgöző fővárosi panoráma várja a látogatókat július 11-én, szombaton a Libegők Éjszakáján. A Zugligeti Libegő ezen a különleges nyári estén meghosszabbított nyitvatartással üzemel, így a csillagos ég alatt, a fák lombjai felett lebegve csodálhatjátok meg Budapest esti fényeit.

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Hunyadi téri kertmozi: L’ecsó (2026. július 11.)

A Pixar stúdió Oscar-díjas, Párizsban játszódó animációs klasszikusa kelti életre a fenséges ízeket, a családi humort és a nosztalgikus hangulatot az óriáskivetítőn július 11-én. Hozzatok egy pokrócot, kis nassolnivalót, és élvezzétek a L’ecsó által megteremtett kultikus gasztro-kalandot, amely az angol nyelvű feliratnak köszönhetően a külföldi barátok számára is tökéletes nyáresti kikapcsolódást ígér.

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Csokorba gyűjtöttük a legjobb kertmozikat Budapesten:

Summer Suites – a Danubia Zenekar koncertje // Várkert Bazár (2026. július 13.)

Július 13-án a komolyzene legnépszerűbb szvitjei költöznek a Várkert Bazár udvarába a Danubia Zenekar jóvoltából. Ennek megfelelően a Carmen, a Peer Gynt és a Szentivánéji álom legismertebb dallamai csendülnek fel a varázslatos nyári helyszínen. A programot eső esetén beltéren tartják meg.

Bővebb információk >>

Jókai téri esték: Így kávéztak ők (2026. július 15.)

Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész, valamint Máthé Zsolt színművész hangulatos estjén a magyar kávéházi kultúra világába nyerünk betekintést Csokonaitól Csoóri Sándorig. Július 15-én szó esik alkotókról, vitákról, mindennapokról és legendás helyekről, miközben az írók híres sorai is elhangoznak.

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DOME_LIVE 039 A Vasarely-hatás // Zene Háza (2026. július 15.)

A digitális művészet és az optikai illúziók lenyűgöző fúziója kel életre a Zene Háza Hangdómjának kupolája alatt július 15-én. A különleges audiovizuális tárlaton Victor Vasarely geometrikus formavilága és az op-art mozgásélménye elevenedik meg a legmodernebb 360 fokos vetítési technológiának köszönhetően.

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Ha kíváncsiak vagytok a művész munkásságra:

Baba–szülő jóga a múzeumban // Múzeumkert (2026. július 16.)

Különleges és feltöltő délelőtti programra várja a legkisebbeket és szüleiket július 16-án a Magyar Nemzeti Múzeum. Maximum 2 éves korú babák és kísérőik együtt mozoghatnak a friss levegőn, a fák hűs árnyékában. A közös, harmonizáló jógaórát követően a résztvevők az intézmény állandó kiállításait is megtekinthetik, így a testi felfrissülés egy kellemes kulturális élménnyel válik teljessé.

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AUFESZT // Angyalföld (2026. július 17.)

Harmadik alkalommal vár titeket az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, vagyis az AUFESZT. A július 17-én megrendezésre kerülő, ingyenes rendezvénysorozaton a Második vallomás, Dörnyei Szabolcs, valamint Stepa Erika és Rácsai Mátyás fellépéseit hallgathatjátok meg, kedvencetekre pedig szavazhattok is!

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Pablo Reyes (A Gipsy Kings egykori alapító tagja) és Fiesta Nagykoncert // Barba Negra (2026. július 18.)

A latin zenék tüzes ritmusai költöznek a budapesti éjszakába július 18-án, amikor a Barba Negra színpadára lép a legendás Gipsy Kings egykori alapító tagja, Pablo Reyes és saját zenekara. A felejthetetlen, mediterrán hangulatot a hazai latin pop koronázatlan királyai, a fennállásuk 25. évfordulóját ünneplő Fiesta alapozza meg.

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A Gyűrűk Ura-maraton // Bem Mozi (2026. július 18.)

Indulj egy felejthetetlen utazásra Középföldére Budapest egyik leghangulatosabb mozitermében! Július 18-án a rajongók újra nagyvásznon, lenyűgöző képi- és hangvilággal élhetik át J.R.R. Tolkien legendás trilógiáját, egymás után. Készüljetek egy egész napos, feszített tempójú, nosztalgikus moziélményre, ahol a leglelkesebb rajongók társaságában kelnek életre a filmtörténet ikonikus csatái és pillanatai.

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VB-meccsvetítés a Dürerben – döntő // Dürer Kert (2026. július 19.)

Szurkoljatok a nyári futball-világbajnokság legizgalmasabb összecsapásán, közvetlenül a Duna-part közelében! Július 19-én, vasárnap este a Dürer Kert hatalmas kerthelyisége ad otthont a hivatalos vb-meccsvetítésnek. A szabadtéri óriáskivetítő előtt jéghideg sörökkel, foodtruckok ínycsiklandó kínálatával és igazi stadionhangulattal várják a régi és új szurkolókat.

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Sex Pistols // Budapest Park (2026. július 20.)

A punk mozgalom idén ünnepli születésének 50. évfordulóját, a Sex Pistols pedig egy országokon átívelő koncertsorozattal emlékezik meg a zenei stílusról. A brit banda Frank Carterrel és a korszak másik nagyöregjének számító The Damned-del kiegészülve veszi be a Budapest Parkot július 20-án.

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Pont Ott Parti 2026 // ELTE Lágymányosi Campus (2026. július 23.)

Együtt izgulhattok és ünnepelhettek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésekor az év legnagyobb diákeseményén, a Pont Ott Partin július 23-án. A feszült várakozás pillanatait és a ponthatárok esti kivetítése előtt népszerű hazai előadók élő koncertjei, izgalmas programok és fergeteges buli gondoskodik arról, hogy a ponthatárok előtti órák is tele legyenek élményekkel. A belépés mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Palotai Nyári Játékok // Nemzedékek parkja (2026. július 23-26.)

Július 23. és 26. között az újpalotai Nemzedékek parkjába költözik a kultúra színe-java, hogy négy napon keresztül közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltse meg a XV. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton megnézhetitek Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát és az Én és a kisöcsém című fergeteges zenés komédiát, majd kifulladásig táncolhattok a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekar és egy ABBA tribute duó koncertjén.

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Stand-up Comedy Open Májkrém // Úri Muri (2026. július 24.)

Garantált nevetéssel és underground hangulattal fűszerezi meg a nyárestét az ÚriMuri stand-up eseménye július 24-én. A rutinos fellépők és bátor szárnypróbálgatók hozzák el a legújabb, legnyersebb poénjaikat, hogy a közönség reakcióit tesztelve csiszolják tökéletesre műsorukat. Ha vágysz egy kötetlen, jókedvű csütörtök estére a belváros szívében, ahol hideg italok mellett élvezheted a hazai stand-up legfrissebb poénáradatát, akkor ott a helyed!

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Paskál 10 – Strandok Éjszakája // Paskál Gyógy- és Strandfürdő (2026. július 25.)

A Strandok Éjszakája ismét rengeteg izgalmas programmal vár titeket, amik között mi most az idén tízéves Paskál Gyógy- és Strandfürdő rendezvényét emelnénk ki. Július 25-én a kerek évforduló alkalmából animációs programokkal, szórakoztató játékokkal, gyerekeknek szóló eseményekkel és brazil táncosok bemutatójával telik meg Zugló szeretett fürdője. Itt járva érdemes elvégeztetni a helyszínen elérhető, ingyenes dermatológiai szűrővizsgálatot is, ami nyáron különösen fontos lehet – ezután már csak annyi a teendőtök, hogy élvezzétek a meghosszabbított nyitvatartást és az éjszakába nyúló fürdőzést!

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Hűsítő programok a nyári kánikulára:

Best of Friss Hús 2026 – vetítés előtti beszélgetéssel // Várkert Mozi (2026. július 29.)

A hazai rövidfilmek krémjét és a legújabb tehetségek munkáit hozza el a csillagos ég alá a Várkert Mozi július 29-én. A lenyűgöző dunai panoráma mellett a nézők nemcsak az év legmeghatározóbb, díjnyertes magyar rövidfilmjeit nézhetik meg, hanem egy inspiráló kerekasztal-beszélgetés során az alkotók kulisszatitkaiba is bepillantást nyerhetnek.

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Rita Ora koncert // Budapest Park (2026. július 29.)

Rita Ora első magyarországi önálló koncertjét adja a Budapest Parkban július 29-én! A koszovói albán származású világsztár olyan fülbemászó slágerekkel hódította meg a toplistákat, mint az Anywhere és a Let You Love Me, amiket hamarosan egy kirobbanó energiájú show keretében is átélhetünk.

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Seal // MVM Dome (2026. július 30.)

15 év után újra Magyarországra látogat Seal! A bársonyos hangú énekes-dalszerző olyan dalokkal hagyott maradandó nyomot a pop, az R&B és a soul világában, mint a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, július 30-án pedig az MVM Dome-ba is elhozza a Grammy-díjjal többszörösen kitüntetett munkásságát.

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Bakancslistás élményt ajánlunk nektek júliusra: