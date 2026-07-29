40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 29. – augusztus 2.

Fantasztikus programkavalkáddal búcsúzik a július, és hasonló izgalmakkal robban be a nyár utolsó hónapja: mutatjuk a legszuperebb hétvégi programokat Budapesten és környékén, legyen szó zenéről, kertmoziról, kiállításról, beltéri és szabadtéri élmények valóságos garmadájáról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

40 fok – Foltin kiállítás-megnyitó // Dugattyús (2026. július 29-től)

Július 29-től augusztus 8-ig különleges streetfotók költöznek a Dugattyúsba, ennek örömére pedig pénteken DJ-k zenélnek a megnyitón, és megvásárolható lesz egy limitált darabszámú kiadvány is.

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Budavári Palotakoncert // Oroszlános udvar (2026. július 31., augusztus 1.)

Július 31-én és augusztus 1-jén is pompás élményben lehet részük az operettek szerelmeseinek a Várnegyed Oroszlános udvaránál: visszatér a nagy sikerű Budavári Palotakoncert, a Budapesti Filharmónia Tárasággal, Oszvald Marikával, Fischl Mónikával, Kerényi Miklós Mátéval és sok más neves művésszel, valamint a Budapesti Operettszínház Balettkarával.

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Zenél a Vár – Zenélő Budapest minikoncert a Budavári Palotában (2026. augusztus 1., 2.)

A Budavári Palota Lovardájánál szombaton és vasárnap késő délután is mesés dallamokban fürdőzhettek, hála a Capriccio vonósnégyesnek és Götz Nándor szaxofonművésznek. Ez lesz a Zenél a Vár – Zenélő Budapest utolsó eseménye idén, le ne maradjatok róla!

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Szerdai programok Budapesten és környékén (2026. július 29.)

Az élet értelme – Egypercesek száz percben // Sisi Nyári Színház, Gödöllő

Mint minden évben, a Gödöllői Királyi Kastély parkja idén is megtelik kultúrával a forró hónapok alatt, hála a Sisi Nyári Színháznak. Kihagyhatatlan előadások tömkelege várja az érdeklődőket, július 29-én Az élet értelme címmel. Az est során Mácsai Pál Örkény István legendás novelláiból olvas fel, az egyperceseket pedig Lukács Mihály cimbalomjátéka kíséri a mesebeli kastélykertben. Örkény örökérvényű írásai pont ugyanolyan relevánsak napjainkban, mint megjelenésükkor, 1968-ban – a bennük rejlő ideák groteszk látványa és a szállóigévé vált sorok ismerősen fognak csengeni a közönség számára.

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Best of Friss Hús 2026 // Várkert Mozi

A Friss Hús Fesztivál díjnyertes rövidfilmjeiből tekinthettek meg egy válogatást a Várkert Bazárnál, előtte pedig beszélgetésen is részt vehettek, mely során az alkotók betekintést engednek a kulisszák mögé, mesélnek az előkészületekről, a forgatásokról, a filmek utóéletéről. Filmrajongóknak már-már kötelező!

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Sunset Yoga a Duna-parton // Szitakötő

A Népsziget kedvenc nyári helyszínén, a Szitakötő teraszán szerdánként még naplementés jógaórán is részt vehettek, ha ászánákkal, hangszeres relaxációval és a napfény simogatásával töltekeznétek. A jógamatracot ne hagyjátok otthon!

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Közös kötés, horgolás filmnézéssel // Gólya

Reneszánszát éli a kötögetés, a kreativitás örömét pedig jó megosztani: a Gólyában szerda este kedvetekre hódolhattok hobbitoknak, miközben új embereket ismertek meg, akiktől akár inspirációt is nyerhettek. Miközben serényen dolgoznak a kezek, a háttérben Columbót vetítenek – utána pedig kedvetekre beszélgethettek, ismerkedhettek. A pesti presszó célja, hogy itthon is meghonosodjon a kötögetős-filmezős trend, mely Skandináviában már egy ideje nagy népszerűségnek örvend.

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Nyári társastánc est a Cha-cha-cha és a rum jegyében // Jardinette

A hónap utolsó szerdáján karibi hangulat szállja meg Buda imádott kerthelyiségét, a táncparkett pedig csak a vendégeké: a lépések elsajátításában a T-Klub Tánciskola lesz a segítségetekre, a bár csillagai a rum alapú koktélok lesznek, és persze a vacsora is hasonló ízvilágot képvisel aznap este a Jardinette-ben.

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Még több remek gasztrohely a nyári estékre:

Szappankészítő workshop // Ági Kézműves Műhelye

Tiszta, természetes alapanyagokból, profi segítséggel készíthetitek el saját szappanaitokat, különböző illatokkal, formákban, kecsketej hozzáadásával Ági Kézműves Műhelyében, a XIV. kerületi Korong utcában.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. július 30.)

Budapesti Filharmóniai Társaság a Tér-Zene koncertsorozatán // Kossuth tér

A Tér-Zene koncertsorozat ezen a csütörtökön is gondoskodik róla, hogy mesés dallamok lengjék be a Kossuth teret: 17 órától a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjét élvezhetitek, zongora-brácsa-klarinét trió énekes szólistával kiegészülve, ráadásul díjmentesen.

Bővebben a Tér-Zene idei repertoárjáról:

Stand-up Est // Margitszigeti Paulaner Sörkert és Mozi

Valóságos humorfesztiválra számíthattok csütörtök este a Margitszigeti Paulaner Sörkert és Mozinál, mely során a műfaj legjobbjai ragadnak mikrofont. Az élményt a Paulaner csapolt sörei és kiváló falatok kísérik, közben pedig árnyas fák alatt hűsölhettek.

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Múzeumi hűsölő // Szépművészeti Múzeum

Nincs is jobb, mint új élményeket szerezni a vakáció alatt, ehhez pedig kedd és csütörtök délelőttönként minden adott a Szépművészeti Múzeumban! Fél 11-től 50 perces exkluzív vezetést tartanak 7-12 év közötti gyerekek számára a múzeumban, melyhez természetesen a szülők is csatlakozhatnak.

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Magyar Népmese Színház a JátszóCsütörtökön // Ferenc tér

Csütörtökönként a gyerekek játsszák a főszerepet a Ferenc téren: ezúttal a Magyar Népmese Színház varázsol mosolyt az apróságok arcára, Kristóf, az óriás című műsorával. A részvétel ingyenes!

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Zenés estek a Ferenc téren: Balaton zenekar

Azért felnőttek sem maradnak hoppon Ferencvárosban: a Zenés estek a Ferenc téren programsorozata ezúttal a Balaton zenekarral karöltve tölti meg muzsikával a teret, 18 órás kezdettel. A koncert ingyenes!

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Street Of Mexico // Tereza

Tüzes falatok, perzselő koktélok, és színpompás zászlók, pont, mint Mexikóvárosban – mi másról lenne szó, mint a Tereza Street Of Mexico névre keresztelt, nagysikerű sorozatáról. Ha tennétek egy rövid kitérőt Közép-Amerikába, csak foglaljatok asztalt csütörtök estére a Terezába!

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Zouk social open-air buli // Erzsébet tér

Elő a plédekkel, a piknikkosarakkal és a tánccipőkkel, bandázzatok csütörtök este az óriáskerék lábánál! A Brazilian Zouk tánciskola ezúttal is szeretettel vár mindenkit ingyenes, szabadtéri eseményén, a közösségi élet és a nyári pezsgés jegyében.

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Kertmozi: Parthenopé – Nápoly szépe // Virág Benedek Ház

Sorrentino szülővárosának címzett szerelmes levele, a Parthenopé – Nápoly szépe ezúttal a csillagos ég alatt, a Virág Benedek Ház udvarán kialakított kertmoziban elevenedik meg. A vetítés 20:30-kor kezdődik, így közben biztosan a sötétbe burkolózhattok.

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Stand-up Budapest // Bike Maffia Farm

Ingyenes stand-up esttel kedveskedik a Budapest Bike Maffia csapata az érdeklődőknek, akiktől csupán annyit kérnek, regisztráljanak az eseményre – na meg hogy ne hagyják otthon a humorérzéküket.

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Három kráteróriás és kettő kettőscsillag // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Duplacsillagok, a Hold kráteróriása és a nyári Méhkas színpompás csillaghalmaza ejti ámulatba a Svábhegyi Csillagvizsgálóba látogatókat csütörtök este. Szuper program, ha izgalmas fotótémára vágytok!

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Bor, barátság, blues // Én kis kertem

Három kiváló pincészet tételei, házias csemegék és élő zene vár benneteket az Én kis kertem borkóstolóján, melyet idén is a barátság világnapja alkalmából rendeznek meg. Érdemes minél előbb beszerezni a jegyeket, hiszen limitáltak a férőhelyek!

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Tóparti salsa // Városligeti-tó

Csütörtök este a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó sétányánál, a víz fölé épített színpadon fergeteges salsa-party veszi kezdetét, a csillagos ég látványával megkoronázva. Akár kezdő, akár haladó táncosok vagytok, mindenképp ott a helyetek!

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Vörösfenyő zenekar a Kacsakő Irodalmi Színpadán // Szentendre

A Kacsakő Irodalmi Színpadára ezúttal egy igazi legenda, a Vörösfenyő zenekar érkezik, versmegzenésítésekkel és kiváló hangulattal.

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Pénteki programok Budapesten (2026. július 31.)

Szabadtéri koncertek a Zene Házánál

Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a Zene Háza kinti színpadánál: ezen a héten pénteken először Temesi Blanka, majd Lovas Juci varázsol különleges hangulatot a Városligetbe. A belépés ezúttal is ingyenes!

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Forrest Gump // CineLake – Mozi a Városligeti-tavon

Vízre épített LED-falról, háttérben a Vajdahunyad várával nézhetitek meg oly sokak kedvenc mozifilmjét, a Forrest Gumpot. Kezdés 20:30-kor, kapunyitás 20 órakor, helyfoglalás érkezési sorrendben!

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Social Hours // Giulia

Pénteken és szombaton a Giulia kerthelyisége nagy találkozásoktól, DJ-től, koccintásoktól és nevetéstől lesz hangos, hiszen újra vár a Social Hours, a nyár imádott sorozata. Akár éjfélig is maradhattok!

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Zrínyi Pop a Bakáts Pénteken // Ferenc tér

A Bakáts Péntek névre hallgató esemény nem árul zsákbamacskát: minden hét utolsó dolgos napján 19 órakor kezdődő koncertekkel várnak, melyek között a jazz, a blues, a swing és a klasszikus zene rajongói is megtalálhatják a nekik való eseményt. A színpad ezen a pénteken a Zrínyi Pop zenekaré!

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Silent Disco // Citadella

A város felett, a Citadella kávézó teraszán vehettek részt az év legkülönlegesebb Silent Disco buliján, mely során elképesztő fénytechnika és három DJ gondoskodik a rendhagyó szórakozásról.

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Grease // Városligeti Kertmozi

A hónap utolsó napján a Grease képkockái elevenednek meg a Városliget kertmozijánál, ahol péntekenként a romantikus kasszasikereké a főszerep. A vetítés 18 órakor veszi kezdetét, a részvétel pedig ingyenes.

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Ingyenes tárlatokból nincs hiány idén nyáron:

Botanikai séta tájépítész szemmel a Ligetben

A Városliget botanikai kincsei mindenki számára tartogatnak izgalmakat – hát még, ha a park tervezésében közreműködő tájépítészek egyike avat be titkaikba! A rendhagyó sétán a Vakok Kertjét, a Rózsakertet és a Mőcsényi Mihály Botanikus Kertet is bejárják a résztvevők, és jó hír, hogy az útvonal a teljes szakaszon akadálymentesített.

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Nagy Dávid akusztik a Bókay-kertben

A Bókay-kert szabadtéri színpadát ezen a héten Nagy Dávid és Mátéfi Dalma veszi birtokba, hogy ingyenes, akusztikus koncertjükkel elvarázsolják a hallgatóságot. Az esemény 20 órakor kezdődik, szeretettel várják a zenekedvelőket.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. augusztus 1.)

Pezsgő Nyárest a Budafoki Pincejárattal

A Budafoki Pincejárat augusztus elsején olyan elképesztő programkavalkáddal készül, ami után garantáltan más szemmel néztek majd erre a történelmi bornegyedre. A Pezsgő Nyárest a prémium buborékok, a hamisítatlan nápolyi pizzák és a magával ragadó élő zene tökéletes fúziója – a nap abszolút fénypontja a Törley Pezsgőpincészet hűvös falai között és hangulatos udvarán vár majd!

Bővebben az eseményről:

Csak egy tánc volt – Szécsi Pál legszebb dalai a Mézesvölgyi Nyáron // Veresegyház

Nagy Sándor színész három előadótársával – Miller Zoltánnal, Pál Dénessel és Serbán Attilával – együtt, a nosztalgia jegyében a magyar könnyűzene fénylő csillagának életművét idézi meg Veresegyházon: szombaton a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál-gála érkezik a Mézesvölgyi Nyár fesztiváljára!

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Szabadtéri festés // Gül Baba türbéje

Gül Baba türbéjének mesebeli kertjében ingyenes workshopon ismerhetitek meg az oszmán díszítőművészet egyik legismertebb motívumát, a rózsát, és készíthetitek el saját festményeteket, szakmai irányítás mellett.

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Tornyok, termek, titkok – A Vajdahunyad vára felfedezése // Városliget

Kulturális-történelmi séta során tárulnak fel a Vajdahunyad várának titkai, köztük a felszentelt jáki kápolnáé is, melyet csak ritkán láthat a nagyközönség. Faragott kőoszlopok, díszkút és megannyi kincs teszi felejthetetlenné az élményt, na meg a páratlan kilátás, mely a Városligetre nyílik.

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Jézus Krisztus Szupersztár // Hunyadi téri kertmozi

A Hunyadi tér kertmozijában nem mást, mint a Jézus Krisztus Szupersztárt tűzték műsorra szombaton, így slágerekből és ikonikus jelenetekből biztosan nem lesz hiány. Nektek csak pokrócot kell vinnetek!

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MAMMA MIA Show! Boat Party // A38 Terasz

Öt órán keresztül bulizhattok a Mamma Miából jól ismert és hasonló hangulatú slágerekre az A38 fedélzetén, miközben látványos showelemek és táncosok gondoskodnak az igazán stílusos kikapcsolódásról, a „Girly Pop” jegyében.

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KFT koncert a Barlangban // Szentendre

Balatoni nyár, Afrika – ha már dúdoljátok is az ikonikus KFT-slágereket, szombat este a szentendrei Barlangban, azaz a Dunaparti Művelődési Ház udvarán a helyetek!

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. augusztus 2.)

Veszedelmes viszonyok nyomában – vezetett séta

Tiltott és bűnös szerelmek titkairól rántja le a leplet a Korzózz Velünk csapata, miközben a séta nagykorú résztvevőivel együtt bebarangolják az V. kerület utcáit. Még az is kiderül, szabad-e gyilkos családba nősülni!

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Rabbik és iskolapadok – vezetett séta

Augusztus 2-án páratlan sétán ismerhetitek meg Európa legrégebb, folyamatosan működő rabbitanodáját. A séta keretében szélesre nyílnak az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kapui, hogy aztán az épület lépésről lépésre feltárja minden zegét-zugát. A vöröstéglás ház sokat megélt tereiben járva ízelítőt kaphattok az egykori rabbiképzős diákok mindennapjaiból, a héber betűvetés különleges világából, továbbá az intézet történetének legsötétebb hónapjairól.

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Kraft & Coffee találkozó // KRAFT Autó, Óbuda

Óbudán vasárnap megelevenedik a hajdani Conti Car hangulata, és valóra válnak a kilencvenes évek autós álmai, hála a KRAFT Autónak, a Benzintemető csatornának, Vályi Pistának és még sok más jól ismert kocsirajongónak. Lesz egy csomó autókülönlegesség, kávé, harapnivaló – és dresscode is, méghozzá fehér ing, kordbársony nadrág, öv és/vagy hózentróger. A lényeg, hogy úgy nézzetek ki, mintha egy W140-esből szálltatok volna ki, 1997-ben.

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Dívák, cselédek, hősnők – vezetett séta

Augusztusban két alkalommal női sorsok útvesztőiben kalauzolja az érdeklődőket a Pestbudai Séták csapata. A sétán résztvevők ezalkalommal hősnők lábnyomaiba lépnek: cselédek, politikusnők, művésznők és lázadók történetein keresztül ismerhetik meg hogyan alakult a mai nő képe. A sétán feltárul a női lét sokszínűsége: a szolgálat, a ragyogás, a küzdelem és a szabadságkeresés egy olyan világban, ahol nőnek lenni valódi bátorságot kívánt.

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A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje a Szent István parkban

Ha ingyenes zenés élményeket kerestek, a főváros egyik legszebb parkjában is meglelitek őket! Újlipótvárosban, a Szent István parkban vasárnap Frissítő dallamok a nyári estében címmel ad ingyenes koncertet a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Az biztos, hogy felejthetetlen élmény lesz a zenebarátoknak!

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Ha inkább a Balaton felé vennétek az irányt: