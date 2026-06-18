Ingyenes, szabadtéri koncertek pezsdítik fel a Kossuth teret 2026 nyarán

Idén is különleges zenei élményekkel tölti meg a Kossuth teret az ingyenes Tér-Zene koncertsorozat.

A Tér-Zene eseménysorozat nyár végéig 9 szabadtéri koncerttel kínál változatos zenei élményt: magyar népzene, klasszikus örökzöldek, népszerű operaelőadások, barokk dallamok, akusztikus kedvencek is helyet kapnak a programban.

A koncertsorozat első állomása 2026. június 20., amikor is a 20:30-kor kezdődő koncerten St. Martin szaxofonművész és Füredi Nikolett, az Operettszínház művészének közös koncertje varázsolja el a hallgatóságot.

Júliusban és augusztusban pedig csütörtökönként 17 órától élvezhetjük a nyáresti koncerteket a főváros legszebb épületénél.

Ingyenes TÉR-ZENE koncertek 2026-ban:

június 20., szombat, 20:30–21:30: St. Martin zeneszerző, szaxofonművész és Füredi Nikolett, az Operettszínház művészének közös koncertje

St. Martin zeneszerző, szaxofonművész és Füredi Nikolett, az Operettszínház művészének közös koncertje július 2., csütörtök, 17:00–18:00: A Pénzügyőr Zenekar big band-koncertje

A Pénzügyőr Zenekar big band-koncertje július 9., csütörtök, 17:00–18:00: A Musica Felice Kamarazenekar koncertje. Népszerű opera- és operettáriák, könnyed barokk zenék az Operaház művészeivel

A Musica Felice Kamarazenekar koncertje. Népszerű opera- és operettáriák, könnyed barokk zenék az Operaház művészeivel július 16., csütörtök, 17:00–18:00: Gubás Gabi és zenekara

Gubás Gabi és zenekara július 23., csütörtök, 17:00–18:00: A rózsafa éneke – Két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló hazai szólistái, Erdő Zoltán klarinét- és tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje

A rózsafa éneke – Két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló hazai szólistái, Erdő Zoltán klarinét- és tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje július 30., csütörtök, 17:00–18:00: A Budapesti Filharmóniai Társaság koncertje – zongora–brácsa–klarinét trió énekes szólistával

A Budapesti Filharmóniai Társaság koncertje – zongora–brácsa–klarinét trió énekes szólistával augusztus 6., csütörtök, 17:00–18:00: LGT Zenevonat – Karácsony János és Heincz Gábor akusztikus formációja

LGT Zenevonat – Karácsony János és Heincz Gábor akusztikus formációja augusztus 13., csütörtök, 17:00–18:00: A Pénzügyőr Zenekar big band-koncertje

A Pénzügyőr Zenekar big band-koncertje augusztus 27., csütörtök, 17:00–18:00: A Danubia kürtkvartett műsora

Bővebb információt és részletes programot a Tér-Zene programsorozat weboldalán találtok.

Ingyenes koncertsorozatot Újlipótvárosban is találtok: