Ingyenes, szabadtéri koncertek pezsdítik fel a Kossuth teret 2026 nyarán

Idén is különleges zenei élményekkel tölti meg a Kossuth teret az ingyenes Tér-Zene koncertsorozat.
A Tér-Zene eseménysorozat nyár végéig 9 szabadtéri koncerttel kínál változatos zenei élményt: magyar népzene, klasszikus örökzöldek, népszerű operaelőadások, barokk dallamok, akusztikus kedvencek is helyet kapnak a programban.
A koncertsorozat első állomása 2026. június 20., amikor is a 20:30-kor kezdődő koncerten St. Martin szaxofonművész és Füredi Nikolett, az Operettszínház művészének közös koncertje varázsolja el a hallgatóságot.
Júliusban és augusztusban pedig csütörtökönként 17 órától élvezhetjük a nyáresti koncerteket a főváros legszebb épületénél.
Ingyenes TÉR-ZENE koncertek 2026-ban:
- június 20., szombat, 20:30–21:30: St. Martin zeneszerző, szaxofonművész és Füredi Nikolett, az Operettszínház művészének közös koncertje
- július 2., csütörtök, 17:00–18:00: A Pénzügyőr Zenekar big band-koncertje
- július 9., csütörtök, 17:00–18:00: A Musica Felice Kamarazenekar koncertje. Népszerű opera- és operettáriák, könnyed barokk zenék az Operaház művészeivel
- július 16., csütörtök, 17:00–18:00: Gubás Gabi és zenekara
- július 23., csütörtök, 17:00–18:00: A rózsafa éneke – Két egyedülálló magyar hangszer és azok kiváló hazai szólistái, Erdő Zoltán klarinét- és tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész koncertje
- július 30., csütörtök, 17:00–18:00: A Budapesti Filharmóniai Társaság koncertje – zongora–brácsa–klarinét trió énekes szólistával
- augusztus 6., csütörtök, 17:00–18:00: LGT Zenevonat – Karácsony János és Heincz Gábor akusztikus formációja
- augusztus 13., csütörtök, 17:00–18:00: A Pénzügyőr Zenekar big band-koncertje
- augusztus 27., csütörtök, 17:00–18:00: A Danubia kürtkvartett műsora
Bővebb információt és részletes programot a Tér-Zene programsorozat weboldalán találtok.