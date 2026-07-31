7+1 csomagolásmentes bolt Budapesten a hulladékmentes hétköznapokért

Bár a műanyagmentes július a végéhez ért, nem árt, ha bizonyos szokásokat beépítetek a mindennapi életetekbe a Föld védelme érdekében. Az alábbi csomagolásmentes boltokban ti is könnyedén tehettek azért, hogy fenntarthatóbbá alakítsátok az otthonotokat – arról nem is beszélve, hogy ezeken a helyeken a bevásárlás teljesen új értelmet nyer.

Szatócska Csomagolásmentes Bolt

Nemrégiben Újbudáról a Duna másik felére, Újlipótváros szívébe költözött a Szatócska Csomagolásmentes Bolt, a szemfülesek pedig azt is észrevehették, hogy a hely pont a nagy űrt maga mögött hagyó, idén bezárt Ligeti bolt helyén nyitott meg, hogy még nagyobb árukészlettel ösztönözze a budapestieket a fenntarthatóságra. A Szatócska törzsvendégei azonban jól tudják, hogy ide nem csupán a csomagolásmentes termékek, de a legalább ennyire minőségi beszélgetések miatt is érdemes betérni, hiszen a mindig mosolygó tulajdonos pár, Tami és Dávid gondoskodik arról, hogy a kisbolt egyfajta közösségi térként is működjön.

1132 Budapest, Kresz Géza utca 21. | Weboldal | Facebook

Lemérem Csomagolásmentes Bolt

Ha az Etele Pláza közelében jártok, még nem késő sarkon fordulni, hogy az agyoncsomagolt produktumok helyett inkább hulladékmentes, minőségi termékekkel töltsétek meg a bevásárlótáskáitokat, hiszen innen már csupán pár lépésre találjátok az igazi zöld veteránnak számító Lemérem Csomagolásmentes Boltot. A csomagátvételi pontként is működő helyen a megszokott natúrkozmetikumok, tisztítószerek és száraz alapanyagok mellett ráadásul olyan, kimérősen ritkábban beszerezhető hozzávalókat is elcsíphettek, mint a sörélesztőpehely, az eritrit, a vegán majonéz vagy a chia mag.

1119 Budapest, Etele út 32/B | Weboldal | Facebook

ne pazarolj – zero waste shop&café

Két, tágas szinten vár titeket a Margit-negyed vonzáskörzetében található ne pazarolj, amelynek széles és sokszínű kínálatában a kimérős takarítószerek, különböző lisztkeverékek, nassolnivalók és újrahasználható textiltermékek éppúgy megférnek, mint a fenntartható menstruációs eszközök és a vidám mintájú mosható pelusok. A csomagolásmentes beszerzőkörút után ráadásul a felnőttek a kávézóban, a gyerekek pedig a játéksarokban tudják kipihenni a vásárlás okozta fáradalmakat – az viszont biztos, hogy egy kézműves, hazai jégkrém mindenkinek jár majd!

1027 Budapest, Fő utca 79. | Weboldal | Facebook

Pancs Bolt

A Bartók Béla út gasztrohelyei és galériái között bújik meg az aprócska Pancs Bolt, aminek minden négyzetmétere zsúfoltságig tele van különböző hulladékmentes finomságokkal és környezetbarát háztartási kellékekkel. A hely különlegessége, hogy a legtöbb csomagolásmentes bolttal ellentétben itt nemcsak száraz alapanyagokat, de friss, házi tojást, savanyúságokat és befőtteket, gyümölcsleveket, valamint húsárut is beszerezhettek, így a helyszínen a piaci hangulatot és a csomagolásmentes vásárlás élményét egyaránt átélhetitek látogatásotok alkalmával.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. | Facebook

Boldog Föld

Bizony a Wekerletelepen sem maradtok csomagolásmentes bolt nélkül, hiszen a Pannónia utca sarkán, Formanek Ferenc egykori vegyeskereskedése helyén vár titeket a Boldog Föld csapata! A családi vállalkozásként működő üzletben a hulladékmentes boltok között egyedülálló módon itt friss péksüteményekkel és kenyérfélékkel is megtölthetitek az újrahasználható zsákotokat a szokásos összetevők és kiegészítők mellett. A bolt legújabb dobása egyébként a többféle ízben elérhető etyeki szörp, így mostantól ezeket is keressétek bátran a polcokon – csak nehogy elfelejtsétek visszavinni az üres üvegeket!

1192 Budapest, Pannónia utca 32. | Weboldal | Facebook

Eni Mag-ház

Nem éppen könnyű helyzetben, a Covid alatt nyitotta meg kapuit Eni Mag-háza, azonban kitartó törzsvendégeinek hála azóta is csurig feltöltött készlettel várja vásárlóit. Bár jócskán sokat kell mennetek az Üllői úton, mire belebotlotok a bájos üzletbe, megéri a XVIII. kerület hulladékmentes boltja felé vennetek az irányt, hiszen a helyi, kézműves termékekkel nemcsak a környezetet, de a hazai termelőket is támogatjátok. A széles kínálatban teák, fűszerek, tészták és higiéniai kellékek is helyt kaptak, de olyan ínycsiklandó késztermékeket is beszerezhettek, mint a pisztáciakrém, a házi lekvárok vagy a virágméz.

1183 Budapest, Üllői út 446. | Facebook

Zöld Batyu Csomagolásmentes Bolt és Kávézó

A Zöld Batyu a XVII. kerület közepére hozza el a csomagolásmentes kínálat legjavát. A kávézóként is működő üzletben mindent beszerezhettek, ami a hulladékmentes háztartás alapjait képezi, így többek között műanyagmentes toalettpapírt, kulacsokat, természetes anyagból készült szivacsokat és textil szütyőket is megtaláltok a polcokon a konyhai alapanyagok mellett. Sőt, a helyszínen néha workshopokat is tartanak, ahol megismerhetitek az agyagozás, a tűnemezelés és a horgolás csínját-bínját – érdemes tehát követni a bolt oldalait, nehogy lekéssétek a kézműves alkalmakat!

1173 Budapest, Pesti út 237. | Weboldal | Facebook

+1 Izé Café

Budafok egyik rejtett utcájában bújik meg a nemes egyszerűséggel csak Izé Cafénak nevezett, a környékbeliek által hőn szeretett találkozóhely, aminek barátságos tulajdonosával és retro csipketerítőivel egykettőre olyan érzésetek támadhat, mintha egy igazi békebeli presszóba tértetek volna be. A kávézó ugyan nem kifejezetten sorolható a csomagolásmentes boltok listájához, azonban a különösen élelmesek kifigyelhették már az előtér sarkában sorakozó, kimérős tisztítószereket, amelyek segítségével ti is sokat tehettek a környezetbarát háztartásért.

1221 Budapest, Panoráma utca 35. | Facebook

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