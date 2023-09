8 csomagolásmentes bolt Budapesten környezettudatos bevásárláshoz

Sosincs késő elkezdeni, belevágni a környezettudatos és fenntarthatóbb mindennapokba, amiben több csomagolásmentes és zero waste üzlet is segítségünkre siet Budapesten.

Boldog Föld

Majd 100 évvel ezelőtt Formanek Ferenc vegyeskereskedésének ajtaja volt szélesre tárva a Pannónia út 32. szám alatt. Napjainkban a Boldog Föld bolygóbarát és csomagolásmentes boltja fogadja változatlan vendégszeretettel és kiváló portékákkal a vásárlókat. Magvaktól, lisztektől, fűszerektől, aszalványoktól a lekvárokon át a kozmetikumokig és tisztítószerekig mindent megtalálhattok csomagolásmentes kivitelben, méghozzá kizárólag olyan minőségben, amit maguk a tulajdonosok is szívesen fogyasztanak és használnak.

1192 Budapest, Pannónia u. 32. | Weboldal | Facebook

Lemérem csomagolásmentes bolt

Aligha létezik olyan recept, olyan desszert vagy épp finomság, aminek hozzávalóit ne tudnánk beszerezni a Tétényi úti Lemérem csomagolásmentes boltjában. Ha valahol, akkor itt biztosan nem a csomagolás dönt arról, mennyi finomsággal is szeretnénk kényeztetni magunkat. Fontos továbbá, hogy a Lemérem boltjában nemcsak a körforgásra és a fenntarthatóságra figyelnek oda különösen, de arra is, hogy termékeik egytől egyig pálmaolajmentesek legyenek.

1119 Budapest, Tétényi út 39. | Weboldal | Facebook

Ligeti Bolt

A Ligeti Bolt ugyanannyira nem lehet ismeretlen a budapesti füleknek, akárcsak a környezettudatosságra törekvőknek. Sipos Melinda szerelemprojektje a Katona József utcában kínálja a nemcsak csomagolás, de tartósítószer- és adalékanyagmentes portékákat, melyek lehetőség szerint nem több száz kilométerről, hanem a lehető legközelebbről érkeznek a polcokra. Ha épp nem a boltban, úgy webshopjukban is csemegézhetünk kedvünkre a pompás kínálatból.

1137 Budapest, Katona József utca 9-11. | Weboldal | Facebook

ne pazarolj

Az évek alatt sokan a szívükbe zárták már a Fő utcai ne pazarolj zero waste üzletét. A gondosan válogatott, adalékanyagmentes termékek mellett minden földi jót megtalálhattok polcaikon, legyen az tészta, tejtermék, édesség vagy friss zöldség és gyümölcs. Nem szabad persze megfeledkezni arról sem, hogy mindezeken túl konyhai, higiéniai termékek és tisztítószerek széles kínálatából is szemezgethettek. Az már csak hab a tortán, hogy a vásárlást náluk egy kávézással vagy akár egy reggelivel is összekapcsolhatjátok.

1027 Budapest, Fő u. 79. | Weboldal | Facebook

Pancs Bolt

A Bartók Béla út csomagolásmentes boltjának kedves kis üzlethelyiségében egy igen gazdag és minden igényt kielégítő világ lelt otthonra. A Pancs Boltban, amit csak lehet, hazai forrásból, termelőktől frissen szereznek be sokak nagy-nagy örömére és elégedettségére. A szezonális termékek mellett mennyei kávé, édes és sós nassolnivalók, gyógynövények, kencék, fermentált termékek és házi húsárú is rendre a kosarakba kívánkozik.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. | Weboldal | Facebook

Tebe hulladékmentes bolt

Az ország több pontján is megtalálható Tebe hulladékmentes boltjai közül, budapesti üzletük a XVII. kerületben talált otthonra. Legyen szó nasiról, az esti vacsora vagy a holnapi ebéd alapanyagáról, a környezettudatos mindennapokat segítő eszközökről, netalán nagybevásárlásról, számtalan esetben érdemes hozzájuk ellátogatni. A csomagolásmentes és fenntartható termékek mellett ráadásul rendszeresen készülnek eseményekkel és programokkal is.

1173 Budapest, Pesti út 237. | Weboldal | Facebook

Eni Mag-ház

Természetesen a XVIII. kerület sem marad ki a jóból, sem pedig a környezettudatos vásárlás élményéből az Eni Mag-ház kicsiny, de annál szerethetőbb üzletének köszönhetően. Legyen szó csokoládépasztilláról, frissen érkezett teáról, magkrémről, tésztáról, éhség- és szomjoltókról, na és persze hosszan sorakozó magokról, ha valahol, akkor náluk érdemes elveszni a bőséges kínálatban.

1183 Budapest, Üllői út 446. | Facebook

Zöldbolt

A XII. kerületi Zöldbolt üzletében egy helyen összpontosul minden, ami a környezettudatos mindennapokhoz, a fenntartható fogyasztáshoz, illetve a zöld háztartáshoz szükséges. Náluk az élelmiszereken, a szépségápolási és a takarításhoz szükséges termékeken túl az ökoruházatban, a kert környezettudatossá tételében, sőt, a tudatos játékok és babaholmik világában is elmerülhetünk.

1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 35. | Weboldal | Facebook

