Újranyitott Buda kertvárosának kedvenc étterme: Ismét várja vendégeit a VakVarjú Buda

Ismét szélesre tárta kapuit Buda egyik legnépszerűbb családi étterme, a házias ízeiről és vendégszeretetéről híres VakVarjú család Érem utcai egysége. Megújult tereivel és modern játékosságával újra színt visz az albertfalvai hétköznapokba a közkedvelt vendéglátóhely, melynek újranyitását törzsvendégek tömege várta január végén.

A legrégebbi VakVarjú 2008 óta szolgálta ízletes fogásaival és barátságos hangulatával a fővárosiakat, mígnem tavaly áprilisban a teljes felújítás és ezzel együtt a bezárás mellett döntöttek az étterem üzemeltetői. Közel tíz hónapot kellett várnunk, hogy újra élvezhessük a budai étterem vendégszeretetét, de az újjászületett külső és belső tereket látva megérte a várakozás.

Időkapszulába rejtett kedvesség

A kertvárosias miliő és az ősfás kert természetesen nem változott, ezeken kívül azonban minden más igen, hiszen az alapokig bontották el, majd építették újra az étteremnek otthont adó házat. Az új épület alatt egy időkapszulát is elrejtettek az építkezés során, amely a vendégek jókívánságait, kedves emlékeit és fotóit őrzi az egykori vendéglőről. A gesztussal a VakVarjú csapata a visszatérő vendégeknek szeretett volna kedveskedni, és azt kifejezni, hogy a mai étterem a régit övező szereteten alapszik.

Játékos kreativitás a természettől egy karnyújtásnyira

Az ismerős VakVarjú cégér alatt belépve immáron egy letisztult külsejű főépület fogad bennünket, melynek hatalmas üvegablai bepillantást engednek a Szabó Attila által megálmodott, stílusos belső terekbe. Buja növények, színes mintás tapéták, aranykalitka formájú lámpák, bársonyszékek és tömérdek természetes fény veszi le az embert a lábáról már az első pillanatban. Ha körülnézünk, hamar feltűnik, hogy jól elszeparálható, más-más stílusú részek közül választhatjuk ki a kedvencünket attól függően, hogy fényárban úszó üzleti ebédre érkeztünk, vagy inkább a régi vendéglőt idéző, sötétebb térben bújnánk el egy finom vacsorára.

A tágas térben helyett kapott egy modern játszósarok a legkisebb vendégek számára, ahol rajzolhatnak, vagy épp főzőcskézhetnek a gyerekkonyhában, sőt, hétvégente egy animátor pótnagyi vigyáz rájuk, hogy a szülők is megtapasztalhassák a gondtalan VakVarjú-élményt. Minden este élő zongorazene teremt bensőséges hangulatot az étteremben, tavaszra pedig elkészül a zöld környezettel körülölelt terasz, a játszótér és a fűszerkert is.

Felejthetetlen gasztroélmények barátságos áron

Ami az ételeket illeti, a VakVarjútól megszokott magas színvonal és megfizethető árak köszönnek vissza a budai helyszínen. A sokszínű kínálatban ugyanúgy megtaláljuk a klasszikus kedvenceket, mint Urbán Róbert séf néhány hetente változó ajánlatait, valamint az idejárók ízléséhez igazodva 1-2 különleges fogás is szerepel az étlapon.

Nem mehetünk el szó nélkül a két legnagyobb kedvenc, a házi szalvétagombóccal és tejfölhabbal érkező konfitált marhanyak vadasan, illetve a svábgombóccal és julienne zöldségekkel tálalt marhahúsleves mellett. Ha alapvetően házias ízekre vágytok, akkor semmiképp ne hagyjátok ki ezeket az ételeket a VakVarjúban tett látogatásotok alkalmával!

Az újhullámosabb ízvilág és a könnyedebb ételek kedvelői is több alternatíva közül választhatják ki kedvencünket. Előétel gyanánt mi a tokaji borzselé alatt rejtőző kacsamájmousse-ra esküszünk, melyet körtetextúrákkal és pirított kaláccsal tálalnak. Külön jó hír, hogy utóbbiból gluténmentes opció is elérhető. Érdemes még megkóstolni a fokhagymán pirított tigrisrákot is, amely a tejszínes-bébiparajos tagliatellével a mediterrán nyarak hírvivője. Mindemellett a vegán életmódot követő vendégekre is gondoltak az étlap összeállításakor, rájuk egy isteni vegán töltött káposzta vár füstös ízekkel, vöröslencsével és bulgurral.

És hát vétek lenne édesség nélkül zárni a VakVarjú-féle gasztrokalandot! Nehéz választani a jobbnál jobb desszertek közül; ha ránk hallgattok, a szájban elolvadós császármorzsa és a habkönnyű túrógombóc mellett teszitek le a voksotokat.

A kiváló ízek mellé széles italválasztékból szemezgethetünk: 50+ tételes borlap főként magyar borokkal, irigylésre méltó pálinkaszortiment, különleges ízvilágú gin-tonicok, házi gyümölcsteák, gyümölcsfröccsök, valamint a hütték hangulatát idéző forró téli italok is felsorakoznak a kínálatban.

Nem is lesz tehát kérdés, hogy tudunk-e mit választani a VakVarjú Budában, ahogy az sem, jól fogjuk-e érezni magunkat egy ennyire odafigyelő, barátságos közegben. Ha egy biztos választást kerestek nagycsaládos, romantikus, vagy épp céges összejövetelekhez, jó szívvel ajánljuk ezt a bájos budai vendéglőt és csapatát!

VakVarjú Buda 1116 Budapest, Érem utca 2. buda.vakvarju.com

Nem messze innen felkutathatjátok Budapest rejtett kastélyait: