9 remek gasztrohely Budapesten és környékén, ha vízparti élményekre vágytok

A nyártól elválaszthatatlan frissítő vízpart élményéről egy remek hangulatú ebéd vagy romantikus vacsora alkalmával sem kell lemondanotok, sőt! Nincs is annál jobb, mint két nagyszerű fogás, két koccintás között belefeledkezni a lassan fodrozódó hullámok látványába.

Vasmacska Terasz Étterem

A Budafoki kikötőben, a Duna partján ott, ahol a Vasmacska Terasz Étterem ajtaja tárva-nyitva áll, már az 1920-as években is vendéglátóhely működött. A Vasmacska tágas terasza és klimatizált belső tere legalább annyira csábító egy forró nyári napon, mint változatos halételei és frissítő koktéljai. A Vasmacska Terasz Étterem nyári étlapján a legkülönfélébb halételek, vegetáriánus fogások mellett olyan, máshol nem kóstolható ínyencségek is helyet kaptak, mint a budafoki roppanós harcsakolbász, a szilvalekvárral és fahéjfagylalttal tálalt rántott grízpuding vagy az idei nyár új csípős-édes desszertje.

1222 Budapest, Fékező utca 1. | Weboldal

Port de Budapest

Tengerpartok hangulatát idéző látvánnyal, frissítő koktélkölteményekkel és bárételekkel várja vendégeit a Port de Budapest, mint afféle belvárosi oázis. A rooftop hangulat és a dunai panoráma fénysebességgel repíti a szabadtéri bárok top 10-es bakancslistájára, és természetesen nem érdemelné ki ezt az előkelő besorolást, ha a kínálat nem lenne legalább annyira megnyerő, mint a helyszín. Az itallapon több, budapesti jelképek által inspirált koktél kapott helyet, közéjük tartozik a Szabadság- és Erzsébet híd nevét viselő Liberty és Lisa, melyek minden kortyban hordozzák a Duna-parti életérzést.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 23. | Weboldal

VakVarjú Csónakház

A természet ölelésében megbúvó pesterzsébeti VakVarjú Csónakházban a múlt század hangulata találkozik a modern gasztronómia kreativitásával. A vízparti csónakház páratlan atmoszféráját a közvetlenül mellette hullámzó Duna és a békés, zöld környezet teszi varázslatossá. A séfeket az ezerarcú természet is inspirálja: az étlapon a nemzetközi konyha legízletesebb fogásai mellett vízparti élményt megkoronázó halételek sorakoznak. A teraszon estére mécsesek fényei kelnek életre, a háttérben élő zongoraszó szól, miközben egy pohár etyeki ciderrel a kezünkben gyönyörködhetünk a lenyugvó napban.

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal

Duna Garden Étterem és Hotel

Legnagyobb folyónk szomszédságában várja vendégeit a főváros egy nyugodtabb szegletében elhelyezkedő Duna Garden Étterem és Hotel. Szobáit, vendégtereit természetes színekben pompázó, elegáns bútorokkal tették komfortossá, így még annak is kedve támad eltölteni ott egy-két éjszakát, aki egyébként csak egy finom ebédre, vacsorára tért be a szálláshely éttermébe. A kulináris élvezetekért a DODO’s Kitchen felel, étlapján többségében mennyei olasz fogások, köztük fatüzelésű kemencében készült pizzák, és néhány magyar klasszikus szerepel, amelyeket Dunára néző panoráma mellett fogyaszthattok el.

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal

Miamor Rómaim

A Római-part népszerű és egyben egyedülálló étel- és szabadidőudvara, a Miamor Rómaim a hét minden napján felejthetetlen feltöltődést kínál a vízpart szomszédságában. A gasztronómiai felfrissülésre vágyók méltán kedvelt desztinációja idén nyártól már péntekenként és hétvégi reggeleken is a Római-partra csábítja az éheseket. A 9:30-kor nyitó Miamor Rómaim új brunchkínálatának köszönhetően méltóképp indíthatjátok a napot, a megannyi élménynek és szabadidős lehetőségnek hála, a játszótérnek és légváraknak köszönhetően pedig a gyerekek sem fognak unatkozni, amíg készülnek a remek reggelifogások.

1031 Budapest, Római part 47/A | Weboldal

Nádas Étterem, Vasad

A Nádas Pihenőpark éttermében, a Nádas Étteremben egy pillanatra sem kell lemondanotok a vízközeli élményekről. A családi események és esküvők méltán kedvelt helyszíne páratlan természetközeli élménnyel és a tóra nyíló igéző panorámával ajándékozza meg a gasztronómiai élmények szerelmeseit. Az étterem kínálatában nemzetközi ételköltemények éppúgy helyet kaptak, mint a hazai különlegességek, kisebb gasztronómiai ízutazással megajándékozva a vendégeket. A tóparti élményből inspirálódva a halas fogásokra mindenképp érdemes egy pillantást vetni, de igaz ez az ázsiai ihletésű fogásokra és a mennyei desszertekre is.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Kopaszikert

A jobbról és balról is a Duna ölelte Kopaszi-gát szívében méltó helyet foglal el a fák árnyékában berendezkedett, nem akármilyen környezettel megáldott Kopaszikert. A zöld oázis nevet méltán viselő kertben éhesen vagy szomjasan egész biztosan nem maradtok, hiszen streetfood-fogások és szomjoltók számtalanjából válogathattok náluk. Az eseményekkel és programokkal a család egészét megszólító kertben rántott hús, frissen sült belga hasábburgonya, házi, fűszeres lisztben sült hekk, még javában gőzölgő lángos és hamburger is kívánkozik a frissen csapolt, jéghideg sörök és roppanós fröccsök mellé.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 6-8. | Facebook

Szitakötő

A vadregényes Népsziget gasztronómiai és kulturális olvasztótégelye, a Szitakötő idén nyáron is megkerülhetetlen pontja a fővárosi nyüzsgésből kiszakadni vágyóknak. A street food kikötőként is aposztrofált, naplementés helyszínen, a lassan fodrozódó Dunától mindössze egy karnyújtásnyira élvezhetjük a fatüzelésű kemencében, olasz alapanyagokból készített nápolyi pizzák, a hűsítő fröccsök, gin tonicok és koktélok, valamint jéghideg limonádék frissítő élményét. A nápolyi pizzák mellett persze tökéletesen megférnek a smash burgerek, valamint a nyártól elválaszthatatlan grillezett finomságok is.

1138 Budapest, Népsziget út 727. | Weboldal

A Guttmannhoz

A kőbányai Újhegyi lakótelep szívében található Guttmann, vagy más néven Újhegyi-tó partján nemcsak vízközeli, de egyben gasztronómiai élményekben is lehet részetek. A vízparti kikapcsolódással kecsegtető A Guttmannhoz kínálatában frissen csapolt cseh kisüzemi sörök és sörkülönlegességek, továbbá hozzájuk tökéletesen passzoló tartalmas ételek és sörkorcsolyák csillapítják a vendégek éhségét és szomját. A tó partján ülve, a tó vizén tükröződő esti fényeket figyelve itt másra nem is vágyik az ember, mint jó társaságra, akikkel jókedvűen koccinthat a rohanó idő egy pillanatnyi megtorpanására.

1108 Budapest, Újhegyi út 8-12. | Facebook

