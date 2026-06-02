5 kihagyhatatlan kiállítás Budapesten, ha kultúrával indítanátok a nyarat

Ha a nyarat kultúrával indítanátok, a főváros kiállítóhelyei most sem hagynak cserben, legyen szó kortárs művészetről vagy nagyobb kiállításokról.

DeForma kiállítás // Virág Judit Galéria (2026. június 27-ig)

A nagy sikerű, több tízezer látogatót vonzó szecessziós Zsolnay-tárlat után a Virág Judit Galéria most egy kortárs, posztmodern kiállítással jelentkezik. A FormabontóDeForma című tárlat a DeForma Csoport legizgalmasabb munkáiból válogat, és nemcsak bemutatja, hanem meg is vásárolhatóvá teszi a különleges darabokat. A látogatók díszes és modern használati tárgyakkal, teás- és kávéskészletekkel, valamint fantáziadús kerámiákkal találkozhatnak, amelyek egyenként is egyedi műtárgyak. A kézzel festett alkotások egy része magastüzű eljárással készült, a Zsolnay-hagyományokhoz hasonló technológiát követve.

Lelkes gyakornokot keresünk! A gyakornoki rendszer láthatatlan struktúrái a kortárs művészetben // aqb Project Space (2026. július 3-ig)

A Lelkes gyakornokot keresünk! projekt a kortárs művészeti világ egyik legkevésbé kimondott, mégis alapvető jelenségét, a gyakornokságot vizsgálja, amely egyszerre jelent belépőt és akadályt a szakmai érvényesülésben. A kiállításhoz kapcsolódó kutatás azt térképezi fel, mennyire váltják be a gyakornoki pozíciók az ígéreteiket Magyarországon, milyen rejtett mechanizmusok tartják fenn ezt a rendszert, és milyen más utak lennének elképzelhetők. A projekt egy anonim kérdőívre épül, amelyben gyakornokok osztják meg tapasztalataikat, az eredmények pedig kiadványok és intézményi terjesztés révén visszakerülnek a művészeti közegbe. A kiállítás nemzetközi művészek munkáin keresztül mutat rá a gyakornoki lét ellentmondásaira, miközben olyan kérdéseket vet fel, mint a kizsákmányolás, az esélyegyenlőtlenség és az intézményi működés újragondolása.

Metallica kiállítás // Rockmúzeum (2026. augusztus 1-ig)

2026 júniusában Magyarországon két koncerttel tér vissza a világ egyik legmeghatározóbb metálzenekara, a Metallica. A budapesti eseményhez kapcsolódva 10 év után újra nagyszabású kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rockhírességek Csarnokában, ahol magángyűjteményekből származó Metallica-relikviák láthatók. A 2026. június 6. és augusztus 1. között nyitva tartó tárlat a zenekar emlékei mellett a magyar rocktörténet állandó kiállítását is bemutatja, így egyedülálló zenei időutazást kínál a látogatóknak.

Bejelentkezve maradok? // Budapest Galéria (2026. augusztus 9-ig)

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák villámgyors fejlődése alapjaiban formálta át a mindennapjainkat: kényelmesebbé tették az életet, felgyorsították a munkát és új távlatokat nyitottak a tudományban. De a fényes felszín mögött egyre több kérdés rajzolódik ki: a túlzott képernyőhasználat testi és mentális hatásai, az online jelenlét láthatatlan következményei, valamint a technológiai ipar globális környezeti terhei. A kiállítás erre a kettősségre reagál: hogyan alakítja át az életünket az állandó online lét, és mennyire látunk rá valójában azokra a rendszerekre, amelyekben nap mint nap mozgunk. A tárlat egyik része kritikusan vizsgálja az AI, a megfigyelés és a digitális infrastruktúrák működését, a másik pedig az online tér pszichológiai hatásait, a test és a technológia összefonódását, valamint az internet egyre fragmentáltabb, sokszor szélsőségek felé sodródó közegét.

Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből // Mai Manó Ház (2026. augusztus 23-ig)

A Felvétel! című kiállítás a film és a fotográfia 125 éve összefonódó történetét mutatja be a magyar stand- és werkfotókon keresztül. A Mai Manó Házban látható tárlat ikonikus filmek, többek között a Körhinta, az Egri csillagok, A tanú vagy a Szerelem forgatásain készült képeken keresztül enged betekintést a kulisszák mögé, a filmes pillanatok születésébe és a magyar filmemlékezet legendás jeleneteibe. A második emeleten a magyar standfotós szakma közel kilencven, eddig nagyrészt nem látott felvételén keresztül rajzolódik ki a filmkészítés láthatatlan világa. A kiállítás egyszerre dokumentum és vizuális élmény, amely a mozgókép és a fotó közös történetét idézi meg.

A Szépművészeti Múzeum időszaki kiállítása is izgalommal kecsegtet: