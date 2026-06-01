8 bakancslistás élmény természetbarátoknak, amit nem érdemes kihagyni a nyár első hónapjában

A nyár beköszöntével a természet is magára öltötte legszínpompásabb ruháját, hogy ezernyi varázslatos látnivalóval ejtse ámulatba a kíváncsi felfedezőket országszerte. Összegyűjtöttük, hova lesz érdemes ellátogatnotok júniusban.

Szedd magad eperföldek országszerte

Kosarakat elő, hiszen itt az év egyik legjobban várt szakasza: sorra nyitják meg kapuikat az eperföldek, hogy egy percig se szenvedjetek hiányt a pirosló csemegéből! A szüretelés ráadásul nemcsak jó móka, de tudatos döntés is: azon kívül, hogy vásárlásotokkal hazai termelők munkáját támogatjátok, ezeken a földeken garantáltan friss, természetes forrásból származó, óriási szemeket válogathattok. Szerencsére nem feltétlen kell átszelnetek a fél országot a friss gyümölcsökért, hiszen Budapest közelében is számos helyen szamócázhattok, nagyszerű szedd magad akciók keretein belül.

Szentjánosbogár-rajzás az Alcsúti Arborétumban

Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira, a közel 40 hektáron elterülő Alcsúti Arborétumban varázslatos természeti jelenségnek lehettek tanúi rögtön a nyár elején: hazánk legrégebbi angolparkjában ugyanis ezernyi szentjánosbogár tündöklő táncát figyelhetitek meg egy hangulatos, esti séta keretén belül. A látványosság várhatóan június közepétől veszi kezdetét, pontos időpontokért és további információért kövessétek figyelemmel az arborétum Facebook-oldalát, hogy biztosan ne maradjatok le erről a semmihez sem fogható élményről!

8087 Alcsútdoboz, Kastély út 2. | Weboldal | Facebook

Tiszavirágzás

Nem a szentjánosbogarak az egyetlenek, amik rajzásukkal lenyűgözik a természet szerelmeseit: júniusban a kérészek is násztáncot járnak, előidézve ezzel a tiszavirágzás ritka pillanatait. A páratlan nyári jelenségnek nem meglepő módon a Tisza mentén lehettek szemtanúi, így Tivadartól kezdve Tokajon, Tiszafüreden és Szolnokon át egészen Szegedig bezárólag kaphatjátok lencsevégre ezt a különleges látványt. A tiszavirágzás csupán pár napig tart, és leginkább este 6 és 9 óra között lehet rá számítani. Friss információkért böngésszétek az erre az alkalomra készült Facebook-csoportot!

Cziráky Margit Rózsakert, Fertőd

A fertődi Esterházy-kastélyt nem hiába tartják bakancslistás látnivalónak: hazánk legnagyobb – és sokak szerint legszebb – barokk stílusú kastélya kívül-belül lenyűgöző kincseket tartogat. Az épületegyüttest körülölelő park legnépszerűbb része a 13 ezer négyzetméretes Cziráky Margit Rózsakert, mely évről évre közel nyolcezer rózsatővel ejti ámulatba a kíváncsi szemeket. A rózsakertet 2015-ben felújították, így a lugassal, pavilonnal is büszkélkedő látványosság tökéletes úti cél a napsütéses hónapok során. Ha arra jártok, érdemes lesz megkeresni az idei év legszebbjének megválasztott fajtát, a Crimson Ramler futórózsát is.

9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2. | Weboldal

Levendulavirágzás országszerte

A szezon másik legkedveltebb virágja, a levendula is most éri el legszebb formáját, amit nemcsak bájos kinézete és semmihez sem fogható illata, hanem számtalan felhasználási módja miatt is szeretünk: készíthettek belőle szörpöt vagy illatpárnát, sőt, egyesek arra esküsznek, hogy a növény aromája még a szúnyogok elűzésére is kiválóan alkalmas. Érdemes lesz tehát felfedezni hazánk legszebb levendulamezőit, melyek között idén is a legnépszerűbb úti célok közé tartozik a kőröshegyi, a tihanyi, a dörgicsei vagy a tarcali levendulás, ha pedig a fővároshoz közelebb vesznétek el a végtelen, lila mezőkben, vegyétek célba Pilisborosjenőt!

Nősziromvirágzás a Soroksári Botanikus Kertben

Budapest kevésbé ismert botanikus kertjei közé tartozik a Soroksáron található, több mint 60 éves zöldterület, pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez tartozó park igazán megérdemelné, hogy többen látogassák: a helyszín ugyanis elképesztő szibériai nőszirom-gyűjteménnyel büszkélkedhet, ami varázslatos látványt nyújt június elején. A kertet a több színben virágzó mezőkön túl is érdemes felfedezni, hiszen nemcsak érdekfeszítő tanösvényeket járhattok végig, de még az idei év vadvirágának megválasztott árvalányhajat is megcsodálhatjátok.

1238 Budapest, Soroksár-Péteri major | Weboldal

Szent Iván-éji éjszakai túra // Vizitündér Pihenőpark, Újhartyán (2026. június 27.)

Június végén igazi éjjeli kalandban lehet részetek az ErdőTekergők jóvoltából: Szent Iván éjszakájának kapcsán izgalmas, 1,5 órát felölelő túrára invitálnak titeket Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira. A különleges barangoláson zseblámpával fedezhetitek fel a természet ismeretlen arcát és az éjszakai állatok titkos életét, miközben a bátorságotokról is tanúbizonyságot tehettek. A teljesítés után persze a jól megérdemelt jutalom sem maradhat el, amit már a tábortűz mellett vehettek át a szervezők jóvoltából. A túrán való részvétel 5 éves kor felett ajánlott.

Bölömbika‑kilátó túra a Tisza-tavon (2026. június 27.)

A Magyar Vízitúrázás Napján különleges sportos programon vehettek részt a Tisza-tavon. Úti célotok nem más lesz, mint a kizárólag vízről megközelíthető Bölömbika‑kilátó, amelynek tetejéről káprázatos panoráma tárul a szemetek elé. A 8-10 kilométert felölelő kenutúra kezdők számára is bevállalható táv, hiszen a szervezők a felszerelést és az oktatást egyaránt biztosítják, így nektek csupán a jókedvetekről és a minimális összeghez kötött részvételi díjról kell gondoskodnotok. Fontos, hogy a program előzetes regisztrációhoz kötött, amelyhez a linket a Facebook-eseménynél találjátok.

Nyárköszöntő, szabadtéri programokból sem lesz hiány a hónapban: