5 fantasztikus fagyizó a Balatonnál az édes szezonnyitáshoz 2026-ban

Nincs az a hőség, amit ne lehetne kibírni, ha mennyei gombócok olvadoznak a tölcsérben – az alábbi 5 fagyizó a Balatonnál gondoskodik róla, hogy az örök kedvenc ízek mellett idén is újabb arcát ismerhessétek meg a nyalánkságnak.

Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő

A Florida Fagyizó valóságos fogalom a déli parton: nem csoda, hiszen a balatonmáriafürdői fagyiparadicsomban több mint harminc éve mérik már a kézműves gombócokat! Csak úgy roskadozik a pult az ínyencségektől, idén pedig a Florida egyik kreációja lett a Balaton Fagyija cím büszke birtokosa. A díjnyertes, Balaton Noir fantázianevű különlegesség alapja csokoládémaláta, mely rumos szilva variegátóval és maláta ropogóssal nyűgözi le az ízlelőbimbókat – sokak szerint leginkább a Maci kávé ízvilágára hajaz.

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 85. | Facebook

Tejvirág Fagylaltozó, Balatonboglár

Hogy milyen íze van a boldogságnak? Ezt Balatonbogláron könnyen kideríthetitek – csupán meg kell kóstolnotok néhányat a Tejvirág fagylaltkülönlegességei közül. A híres-neves gombócok mindegyike nagy-nagy szakértelemmel, és kizárólag természetes alapanyagokat felhasználva készül el, hogy tölcséretek méltó éke lehessen a hőségben. Legyen szó roppanós bogyósokról, lágyan olvadozó csokoládéról, vagy sütemény-inspirálta kreációkról, kínálatuk idén nyáron is biztosan tömegeket vonz majd a Platán Strandra. Szabadstrand lévén pedig még belépőjegyre sem lesz szükségetek az édesen hűsítő élményekhez!

8630 Balatonboglár, Platán tér 1. | Facebook

Szigligeti Fagylaltozó

Szigligeten járva igazán megadhatjátok a módját a kirándulás utáni, jól megérdemelt fagylaltozásnak – egy helyen, melyet csak úgy szokás emlegetni, mint a kézműves desszertek valóságos fellegvára. A vár mellett megbújó Szigligeti Fagylaltozó hosszú évek óta tölti már meg pultját nyaranta a legkülönlegesebb ízekkel: olyan ínyencségeket hívtak ezalatt életre, mint például a gorgonzolás-diós fagylaltkreáció. Ha pedig ránk hallgattok, bodza sorbet-val indítjátok az idei szezont!

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26. | Facebook

Bringatanya, Somogyi fagylaltműhely, Gyenesdiás

Valóságos művészet az, amit a gyenesdiási Bringatanya fagylaltműhely a vendégeik elé tár, hol merész ízkombinációk, hol hőn szeretett gombócok képében. A Somogyi család közös munkájának gyümölcse 2005-ös indulása óta sok-sok díjat bezsebelt már – és még annál is több törzsvendégre tett szert. Ők pedig egyhangúlag állítják: nem hiába a fagyizót övező felhajtás!

8315 Gyenesdiás, Madách utca 45. | Facebook

Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred

Balatonfüreden járva szinte vétek lenne nem útba ejteni a Bagaméri Fagylaltozót, hiszen díjnyertes finomságokból náluk sincs hiány a pultban. Ott van például a dörgicsei mandulás, mely tavaly az Év Fagylaltja lett – de egy gyümölcsös opcióval sem nyúlhattok mellé, melyekhez a zamatos alapanyagokat helyi termelőktől szerzik be. A hűsítő desszerthez ráadásul még pazar kilátás is jár Füred imádott fagyizójánál.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 2. | Facebook

Még több nyalánkság a magyar tenger partján: