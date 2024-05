Fagyi világnapja 2024: 7 nagyszerű fagyizó Budapesten, amiben nem fogtok csalódni

A Múzeumkertben tett kellemes tavaszi séták alkalmával érdemes betérni a jó időben hangulatos terasszal kiegészülő Auguszt cukrászdába is, legalább egy finom fagylalt erejéig. Kínálatukban cukormentes verziókkal is találkozhattok, mangó és eper ízekben, illetve gyümölcsfagylaltjaikat az ételérzékenyek is fogyaszthatják, hiszen tej- és tojásmentesek.

Az olasz fagyigyártás hagyományait szerte a világban népszerűsítő MAMO fagyizó idén is megannyi újdonsággal, például egy teljesen új helyszínnel, az Andrássy út 57. szám alatt vár benneteket. A május 10-12-ei nyitóhétvége során rengeteg meglepetéssel és finomsággal készülnek nektek, de addig is, a fagyi világnapján látogassatok el a Budapesten fellelhető két másik egységükbe!

