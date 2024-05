A főváros zöld oázisai: 5 növényekkel teli kerthelyiség Budapesten

Buda titkos kertje április végén újra megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, ezzel együtt pedig számos újdonsággal készülnek az idei szezonra. Elsőként a helyszín vizuálisan teljesen megújul, ezért érdemes lesz figyelemmel kísérni a DJ-pult mögötti hatalmas fát, de a már megszokott étel-ital kínálat is kiegészül egy finomsággal, a Rebel Burger & More mexikói választékával. A már megszokott zenei és kutyás programok mellett idén kulturális és irodalmi programokkal is találkozhatnak a vendégek, valamint egy könyvespolcot is kihelyeznek a zölddel övezett oázisban, ahová bárki felteheti a már megunt könyvét és hazavihet helyette egy másikat.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool