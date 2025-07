Pincér hozza ki a lazacos lángost – új étterem nyílt a Parlament szomszédságában

Új éttermet nyitott a Retro Lángos Budapest – a Parlamenttől néhány lépésre, a Vécsey utcában is kérhetjük kedvenceinket és néhány újdonságot. Megkóstoltuk az étlap leggusztusosabb tételeit.

Az egykori kultikus kis sütöde csillaga töretlenül emelkedik felfelé: a Bajcsy-Zsilinszky út mellett most már a Parlament közelében is találunk Retro Lángos Budapest lángosozót. A lokáció miatt adta magát, hogy ez egy kicsit exkluzívabb profilú egység legyen – a Vécsey utcában a minőségi street food ízek mellé igazi éttermi élményt kapunk.

Helyet foglalunk a hangulatos teraszon, ahol pincér veszi fel a rendelésünket – egy lángosozó esetében ez sem mindennapos dolog. Bár a jó idő miatt most mindenki a kinti asztalokhoz ül, a kétszintes belső tér is rendkívül szép és tágas, sőt a retró életérzés megkoronázásaként még egy játékgép is helyet kapott. Jó ebédhez szól a Mortal Kombat!

Ha már van gulyásleves az étlapon – elvégre minden lángosozó közvetetten a magyar gasztronómiát képviseli –, előétel gyanánt azt is megkóstoljuk néhány kanállal, és nem ér csalódás minket. Érezhetően minőségi húsból főzik a levest, ami mindent tud, amit egy jó gulyásnak tudnia kell. A csípős paprikát ízlés szerint adagolhatjuk magunknak.

Apró csavar, de micsoda csavar!

Mivel a gyomrunk űrtartalma véges, hamar áttérünk az ebéd – és a vendéglátóhely – főattrakciójára: a lángosok széles választékára. Úgy döntünk, ezúttal kihagyjuk a klasszikusnak számító, sima sajtos-tejfölös változatot, és kapásból eggyel merészebb vizekre evezünk. Kezdjük a kecskesajtossal!

Látszólag nem nagy különbség, hogy a jól ismert feltétek mellé plusz egy tejtermék kerül, de hamar rájövünk, mennyire jó döntést hoztunk. A lágy kecskesajt nagyszerűen harmonizál a reszelt trappistával, a friss újhagymakarikák pedig tökéletesen megbolondítják az összhatást.

Hagyomány és újítás

Egyébként az első falatoknál – pozitív értelemben – meglepődöm. Talán a rengeteg választható, fantáziadús feltét miatt arra számítok, hogy lesz valami „trükk”, merész gasztronómiai újítás a lángos tésztájában is. Szó sincs róla. Kívül ropogós, belül foszlós – éppen ahogy nagyszüleink tanították. És az az igazság, hogy el sem tudok képzelni ennél jobb receptet.

A hagyománytisztelet viszont nem jelenti azt, hogy ne szerepelnének magyar szemmel szokatlannak tűnő változatok is az étlapon. Ilyen például a hónap terméke, a lazacos lángos. Kapros sajtkrém, harsogóan zöld rukkola, tűzpiros koktélparadicsom, egy élénksárga citromgerezd, na meg a füstölt lazac gusztusosan rózsaszín húsa… Nem csak a színvilág üde: a különleges, mediterrán ízek is emlékezetesek maradnak.

Gluténmentes és töltött lángosok a Vécsey utcában

Nemcsak a helyszín új, de az étlap is bővült: a Vécsey utcai étteremben egyedülálló módon kérhetünk szeparált konyhában készülő, gluténmentes lángost is (vegánként is több opció áll rendelkezésünkre), valamint megkóstolhatjuk a különleges, ránézésre kicsit cordon bleu-szerűen összesütött töltött lángosokat, amelyeket ízléses dressinggel és mártogatóssal szolgálnak fel.

„Ha már lúd, legyen kövér” alapon a legkiadósabbnak tűnő BBQ pulled porkba kóstolunk bele, és bár általában ódzkodom attól, hogy nehezebb húsokkal pakoljam meg az alapból sem könnyű tésztát, most megéri kivételt tenni: ez a tépett malac szinte megszólal a tányéron. De csak szinte, mert villámgyorsan befalom – életemben először késsel-villával.

Ismerősök ajánlották a dinsztelt káposztás töltött lángost is, amely méltó zárása a főételeknek. Egyszerre rendkívül magyaros és újszerű gasztronómiai élményt nyújtanak a rájuk csorgatott tejföl miatt töltött káposztára emlékeztető tekercsek. Ha csak egyetlen specialitást ajánlhatnék a Retro Lángos Budapestből, ismerőseimhez hasonlóan talán nekem is erre esne a választásom.

Bővült a desszertválaszték is

Bár az étlapon ottjártunkkor még csak palacsinta van feltüntetve, figyelmünkbe ajánlják, hogy éppen aznaptól somlói galuska és gyümölcskehely is szerepel a desszertválasztékban. Nem bánjuk meg, hogy igent mondunk: ezek is abszolút cukrászdai minőségben szállítják a megszokott ízeket.

Ebéd után kérünk egy-egy frissítőt – ki gyümölcsös limonádét, ki egy Aperol Spritzet –, és egy félórát még kényelmesen elücsörgünk az árnyas teraszon. Nem mi vagyunk az egyetlenek: a szomszéd asztaloknál ülő turisták és magyar vendégek is élvezettel figyelik a hangulatos sétálóutcai forgatagot.

Van még néhány budapesti lángosozó a tarsolyunkban: