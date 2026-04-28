6 lebilincselő vezetett séta Budapesten a kulisszatitkok kedvelőinek májusra

Ha szeretnétek igazán emlékezetessé tenni az idei májust, vessétek bele magatokat a főváros titkaiba, ismerjétek meg a város szövetét és történetét egy izgalmas vezetett séta alkalmával.

Radnóti nyomában – helytörténeti séta

Május 5-én, kedden a Kult13 szervezésében, helytörténeti séta rántja le a leplet Radnóti Miklós életéről. Az ingyenes vezetett séta a résztvevőket Újlipótváros utcáin és a múltban egyaránt kalauzolja majd, hiszen a költő életének olyan fontos állomásairól lesz szó többek között, mint a születéskor átélt tragédia, a szegedi ifjakkal való kapcsolat vagy épp Fannival kötött házassága. De nem marad majd felfedezetlen a költő utolsó, Jászai Mari téri otthona sem.

A séta időpontja: 2026. május 5.

Tücsöktúra a Látó-hegyen

Május 9-én ti is a nyakatokba vehetitek a budai hegyeket a Kult13 szervezésében megvalósuló vezetett kirándulás során. A GreenWalks Budapest túravezetőjével közösen a madarak és fák napja alkalmából a Látó-hegyet hódíthatjátok meg. A kirándulás 4-10 éves kisgyermekes családoknak ajánlott, a túra során bőven lesz idő piknikre, illetve játékos keretek között új ismereteket szerezni a természetről. A 3,5-4 km hosszú túra 9:30-kor indul és körülbelül 12:30-ig tart.

A séta időpontja: 2026. május 9.

Mindent a Lánchídról

Május 10-én, vasárnap mindent, sőt, még annál is többet tudhattok meg az elmúlt években teljes felújításon átesett Lánchídról és történetéről. Buda és Pest első, állandó hídján állva felmerül persze a kérdés, vajon hogyan közlekedtek az emberek a Lánchíd megépülte előtt? Többek között szerencsére erre is választ ad majd a Korzózz Velünk sétavezetője, aki izgalmas kulisszatitkok sokaságával készül a programon résztvevőknek.

A séta időpontja: 2026. május 10.

Tematikus séta a Füvészkertben

Igazán kellemes tavaszi sétára invitál május 10-én a Füvészkert, ahol a kert 250 évet felölelő története mellett a növénygyűjtemény ritkaságait is lesz lehetőség közelebbről megismerni. A Füvészkert növényei között nemcsak a honos, de számos messzi tájról érkezett növényt is megfigyelhettek, képzeletben pedig végigjárhatjátok a világ hegységeinek fenyveseit éppúgy, mint a Szahara száraz homokdűnéit. A sétát Kiss Noémi, kertészmérnök vezeti.

A séta időpontja: 2026. május 10.

Zsenik és Zsigulik

Május 16-án a Sétaműhely csapatának kalauzolásában kétórás időutazásban lehet részetek. A vezetett séta keretében megismerhetitek többek között a Városligeti fasor több mint 200 éves múltját, és ízelítőt kaphattok, milyen is volt, amikor még csak ez az egyetlen út kötötte össze a belvárost a Városligettel. Századfordulós villák és szecessziós remekművek fedik majd fel titkaikat és megmutatják, merre találjátok a magyar „zseniképző” épületét.

A séta időpontja: 2026. május 16.

A termálvíz palotája

Május 30-án 10 órától különleges sétára indulhattok a Városligetben, ahol ezúttal a főváros ikonikus fürdőpalotája tárja fel titkait a résztvevők előtt. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 60 percet felölelő épületsétája egyedülálló alkalmat kínál, hogy megismerhessétek a Városliget mélyéből feltörő termálvíz történetét, Zsigmondy Vilmos artézi kútját, valamint a Széchenyi Fürdő születésének izgalmas, olykor fordulatokban gazdag históriáját.

A séta időpontja: 2026. május 30.

Madárcsicsergős hegyvidéki kalandok várnak rátok: