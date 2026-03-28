7 lenyűgöző vezetett séta a tavaszba öltözött Budapesten áprilisra

A tavasz legszebb ruháját magára öltő fővárosban áprilisban egymást érik a nagyszerűbbnél nagyszerűbb vezetett séták és épületbejárások. Jobb programot aligha tudnánk elképzelni, ha közelebbről ismernétek meg a fővárost.

Cseresznyevirágzás Budán

A húsvéti hosszú hétvégén, majd április 11-én a délelőtti és délutáni órákban is friss, tavaszi séta keretében fedezhetitek fel a rózsaszínbe burkolódzó Budai Arborétumot. A semmihez sem fogható élményért a pompás cseresznyefák felelnek, de a 120 éves famatrónák, a kanyargós ösvények, a tarka tulipánok és tengernyi tavaszi virág éppúgy elbűvölik majd a sétán résztvevőket. Az élmény persze nem lenne teljes, ha a kert titkai és történetei ne kerülnének terítékre.

A séta időpontjai: 2026. április 3., 4., 11.

Amiről a házak suttognak

Erzsébetváros rejtett kincseire derül fény április 11-én, a titkokról pedig Kordos Szabolcs, az Egy város titkai című sorozat szerzője rántja le a képzeletbeli leplet. Ezen az alkalmon úgy ismerkedhettek meg Belső-Erzsébetvárossal, mint még soha: látogatást tehettek Krúdy Gyula lakásánál, Seress Rezső társasházánál, de felnézhettek majd Blaha Lujza erkélyére is. A séta végére magatok is megbizonyosodhattok, hogy Erzsébetváros valójában a nagy történetek szülőhelye.

A séta időpontja: 2026. április 11.

Költészet napi séta Kemény Zsófival

Április 11-én a magyar költészet napja alkalmából történetekkel, régi titkokkal, igéző panorámával és versekkel kísérve járhatjátok be a Pesti Vigadó tereit. Az exkluzív sétán Kemény Zsófi író-költő vezetésével fedezhetitek fel az épület ismert és kíváncsi szemek elől elzárt részeit. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, az épület kalandos sorsa és története éppúgy rivaldafénybe kerül, a séta végén pedig ti magatok is megcsillogtathatjátok költői tehetségeteket.

A séta időpontja: 2026. április 11.

Gutenberg-otthon

Április 25-én vezetett sétára hív a Step by Step Budapest csapata, méghozzá a szecesszió egyik legélhetőbb példájának falai közé. A Gutenberg tér 1910-ben épült bérháza egyszerre testesíti meg a kor művészi igényességét és a technikai modernitást. Az 1 órás séta során bebocsátást nyerhettek az épület színes üvegablakokkal díszített lépcsőházába, miközben megtudhatjátok, hogyan vált ez az épület a nyomdászok, szerkesztők és írók közösségi otthonává.

A séta időpontjai: 2026. április 11., 25.

Bűnügyi krónikák a budai Várban

Csapó Csaba történész és a Viszkisként elhíresült Ambrus Attila kalauzolásában pillanthattok be a budai Vár bűnügyi krónikáiba április 12-én délután. A 15 órakor kezdődő és kb. 135 percet felölelő, méltán nagy népszerűségnek örvendő vezetett sétán megtudhatjátok majd, milyen volt egy postarablás 1954-ben, illetve, hogy hol bújtak meg bordélyházak a vár utcáinak rejtekében. A sétán Ambrus Attila személyes, sosem hallott történeteket is megoszt majd a résztvevőkkel.

A séta időpontja: 2026. április 12.

Mit mesél a Margit-negyed?

Az Építészet Ünnepe és Építészet Éjszakája alkalmából ingyenes vezetett sétára invitál április 25-én a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely. A polgármester a kerület egyik legizgalmasabb városrészében, a Margit-negyedben kalauzolja végig a résztvevőket egy laza, beszélgetős program keretében. Ha mindig is kíváncsiak voltatok a városrész múltjára, a Bem tér és a környező utcák történeteire, ne szalasszátok el ezt a remek lehetőséget!

A séta időpontja: 2026. április 25.

Azt beszélik a városban…

Az Imagine április 25-i sétáján a gyanú árnyéka követi majd a népszerű bűnügyi séta résztvevőinek minden egyes lépését. Az Azt beszélik a városban… eseményén bűnügyi történetekre és pletykákra derül fény, ahol pillanatok alatt gyilkosságra kapható inasok, fondorlatos cselédlányok, rablók és pitiáner bűnözők történetei elevenednek meg. A 2 órát felölelő alvilági sétán árnyék és fény kíséri majd utatokat még a legnyugodtabbnak vélt környéken is.

A séta időpontja: 2026. április 25.

Ha gyalogosan vennétek birtokba a pesti alsó rakpartot: