7 tavaszváró vezetett séta Budapesten márciusra, amit kár lenne kihagyni

A legizgalmasabb tavaszváró vezetett sétákra invitálunk benneteket ezúttal, ahol a hosszú téli hónapok után újra felfedezhetitek a főváros legszebb épületeinek, városrészeinek titkait.

A főváros ékszerdoboza

Márciusi hétvégéken nemcsak megismerhetitek Ybl Miklós egyik remekművének történetét, hanem végre úgy nézhetitek meg a Várkert Bazárt, ahogy eddig még nem láttátok. A Budai Várséták vezetett sétáján választ kaphattok arra, miért és hogyan épült a Várhegy keleti oldalán, a Duna-parton hosszan elnyúló impozáns, neoreneszánsz épületegyüttes, de megismerhetitek majd a tervező életútját is. A séta során megelevenedik majd az épületegyüttes sorsa a születéstől a pusztuláson át egészen a rekonstrukcióig, hogyan lett középkori védműből szobrászgenerációk alkotóhelyévé, hangos Ifiparkból mára a kultúra és művészet központjává.

A séta időpontjai: 2026. március 8., 14., 22. | Tovább az eseményre >>

Elfelejtett csodák: Kőbánya építészeti kincsei

Budapest egyik legizgalmasabb kerülete páratlan építészeti örökséggel bír, amit azonban szinte senki sem ismer. A hosszúlépés.járunk? csapata március 8-án és 29-én éppen ezért Kőbánya elfelejtett építészeti kincseinek felfedezésére invitál. Itt a remek alkalom tehát, hogy ti magatok is rácsodálkozzatok a városrész csodáira, mely egykor városszéli szőlőhegy volt, ahova gazdag családok nyaralni és gatyás betyárok elrejtőzni jártak. A Monarchia Budapestjén néhány év alatt szédítő ütemben növekvő ipari peremkerületté váló városrészben telepedett le például az ország legnagyobb lengyel közössége is, akik a mai napig saját templomukban imádkoznak.

A séta időpontjai: 2026. március 8., 29. | Tovább az eseményre >>

Szecessziós kincsvadászat Lipótvárosban

Március 14-én, szombaton érdemes lesz Lipótváros felé venni az irányt, ahol 2,5 órát felölelő szecessziós kincsvadászatra invitál a Korzózz Velünk! csapata. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogyan ismerhetitek fel a szecesszió jeleit egy épületen vagy hogyan lett egy mállott homlokzatú pesti bérpalotából mesebeli elvarázsolt kastély, úgy ezen a sétán a helyetek! A különleges épületek és ismertetőjegyek felfedezése után a séta egy különleges tetőterasz meglátogatásával ér véget, a háttérben Budapest elképesztő panorámájával.

A séta időpontja: 2026. március 14. | Tovább az eseményre >>

Kaszinó és imádság – Séta a Tisztviselőtelepen

Március 21-én délelőtt historizáló villák, csipkézett téglák és beszédes utcanevek közt tehettek vezetett sétát. A józsefvárosi Tisztviselőtelep nem véletlenül érdemelte ki a legintelligensebb falu elnevezést, hiszen laktak itt egykor orvosok, tanárok, költők, írók, zeneszerzők, művészek, vegyészek, építészek és az MTA tagjai is. Az ideköltözőknek hála egy élhető sziget született itt, egy családi házas lakónegyed, mely azzal is büszkélkedett, hogy az első telep volt az országban, mely szövetkezeti formába épült meg. A séta a Magyarok Nagyasszonya templomtól indul és a kastélyszerű Tündérpalotában ér véget.

A séta időpontja: 2026. március 21. | Tovább az eseményre >>

Budavári kilátások

Március harmadik szombatján 10 órától a MáraiKult szervezésében a budavári kilátások kerülnek főszerepbe. A vezetett séta ennek megfelelően a mesébe illő Halászbástya kilátóteraszáról indul, ahonnan lélegzetelállító látkép tárul a városra, de lehetőség nyílik majd megismerni a bástya titkait, a középkori várfalak és a Budavári Nagyboldogasszony-templom történetét is. A romantikus, macskaköves utcákon át az út a Mária Magdolna toronyhoz vezeti majd a program résztvevőit, melynek legfelső szintjéről 360 fokos panorámában lesz lehetőség gyönyörködni.

A séta időpontja: 2026. március 21. | Tovább az eseményre >>

A varázslatos Gellérthegy

Március 21-én és 22-én a varázslatos Gellérthegy felfedezésére indulhattok délelőtt 10 órától. A séta résztvevői a Gellért-hegy dunai oldalát járják majd végig, miközben szó esik remetékről, rómaiakról, a Citadelláról, a Szabadság-szoborról, a történeteket pedig fantasztikus panorámapontok színesítik. A 2,5 órát felölelő sétán választ kaphattok olyan izgalmas kérdésekre mint, hogy mi is az a Budai Zöld, honnan ered a Kelenhegyi út neve, vajon kiről mintázták a Szabadság-szobor alakját és hogy miért van a hegy tetején két hatalmas zongora?

A séta időpontjai: 2026. március 21., 22. | Tovább az eseményre >>

Budafok 100: Hagyományos gyógyítási kultúra Budafokon

Várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából idén számtalan izgalmas program ünnepli Budafokot. Március 28-án ebből az alkalomból vezetett sétán ismerhetitek meg a hagyományos gyógyítási kultúrát, ahol szó lesz valahavolt nyavalyákról, kórságokról, az ezek ellen bevetett gyógymódokról, de szó esik majd oltásokról, főzetekről, gyomorforgató és meghökkentő praktikákról is. A séta workshopot is magába foglal, az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatszerzés színesíti, a séta résztvevői kipróbált recepteket tanulhatnak, de megismerkedhetnek a kertekben, járda mellett vadon növő gyógyhatású növényekkel is.

A séta időpontja: 2026. március 28. | Tovább az eseményre >>

