Teljes pompájában tündököl a Dél-Dunántúl mediterrán hangulatú városának rózsakertje

Vannak helyek, amelyek nem hangos látványosságként hódítanak, hanem észrevétlenül lopják be magukat az ember szívébe. Ha mostanság a Dél-Dunántúlon jártok, kirándultok, ne hagyjátok ki Pécs szívének teljes pompájában tündöklő rózsakertjét!

Pécs mediterrán hangulatú városában, a pécsi székesegyháztól nem messze egy teljes pompájában tündöklő, bájos rózsakert várja a virágok közt megpihenni vágyókat.

A gondosan felújított park színpompás virágágyásaival, dús növényzetével és harmonikus kialakításával valódi ékszerdoboz a történelmi belváros szívében. A rózsák mellett olyan különleges növények is helyet kaptak itt, amelyeket a kert múltjához hűen választottak ki.

A rózsakert nemcsak szépsége, hanem hangulata és nyugalma miatt is említésre méltó. A virágillat, a kényelmes padok és a rendezett zöldfelületek békés menedéket kínálnak a közelről és távolról érkező látogatóknak. A rózsakert értékét tovább emeli, hogy története egészen a késő római korig nyúlik vissza, emlékeztetve ezzel Pécs gazdag múltjára.

A kert mára több pihenőligetnél: közösségi tér is, ahol helyet kapnak kulturális programok, kisebb koncertek és gasztronómiai események egyaránt. Az események amellett hogy színesítik az itt eltöltött időt, a kert mindeközben megőrzi azt a nyugodt, bensőséges hangulatot, amely miatt sokan újra és újra visszatérnek ide.

A rózsakertet a Janus Pannonius utca 10-es szám alatt találjátok, itt lelt otthonra a Rózsakert Bisztró is, ami a kertben tett séta után remek frissítőket, kávét és finom falatokat kínál.

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Ha Budapesten merülnétek el pompás rózsakertek hangulatában: