Megújulhat a budai hegyek ikonikus, fejét vesztett kőoroszlánja

Már zajlanak az egyeztetések a vadregényes Glück Frigyes-sétaút jellegzetes kőoroszlánjának helyreállításáról.

Idén száz éve, hogy a Parlamentet őrző bronzoroszlánokat és a Széchenyi Fürdő hattyúit és delfinjeit is jegyző szobrászművész, Markup Béla egy dolomittömbből kifaragta a Kecske-hegy híres kőoroszlánját.

A II. világháborúban fejét vesztett nagymacska hosszú évtizedek óta torzóként várja a megváltást, de talán már nem sokáig: a helyi önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közösen vizsgálja a helyreállítás lehetőségeit.

Amíg a felújítás megkezdődik érdemes felfedezni a környéket, hiszen a 384 méter magasan az erdő felé tornyosuló Oroszlán-sziklát a 12 állomásos Vuk tanösvény is érinti.

A II. kerületi macis játszótérről induló séta, a Digitális Vándor applikáció segítségével a bájos rókakölyök kalandjain keresztül mutatja be az erdő állat- és növényvilágát. A természetjárást és az irodalmat páratlan párosként ötvöző kirándulás nosztalgikus élményt és árnyas kikapcsolódást biztosít a család minden tagjának.

Még több családi élmény Budapesten a nyárra: