6 fergeteges családi úti cél a felejthetetlen téli kiruccanáshoz

Az adventi időszak csodálatos lehetőség arra, hogy több időt töltsünk együtt szeretteinkkel – mutatunk hat olyan programot szerte az országban, amit garantáltan élvezni fog a család minden tagja.

Story of Lights

Az ország legnagyobb fénykiállítása, a Story of Lights idén öt városban, 400 fényinstallációval, 1,2 millió izzóval és 40 kilométernyi fényfüzérrel kápráztatja el a fények szerelmeseit. A fénydekorációk kivétel nélkül a helyszínek nevezetességeire reflektálnak – megcsodálhatjátok így a fényekben úszó fertődi Esterházy-kastélyt, Erzsébet királyné fénykertjét Gödöllőn, de barangolhattok a zalaegerszegi fényfaluban, a pécsi fényerdőben, de felfedezhetitek a szolnoki vadaspark fényállatait is. A kiállítások februárig várják a látogatókat, így lesz lehetőség akár több helyszín meglátogatására is.

Téli nyugalom Füzérradvány ba n

A füzérradványi Károlyi-kastély a téli időszakban is várja az értékekben gazdag környezetben feltöltődni vágyókat. December 6-án adventi készülődés keretében kapcsolódhat ki a család apraja-nagyja: kézműves foglalkozások és ünnepi programok segítik az ünnepre hangolódást. Az egykori kastélyszállóban interaktív kiállítás fedi fel a kastély múltját, amit szabadulószoba tesz még izgalmasabbá, az élményeket pedig egy csésze forró ital társaságában pihenhetjük ki a kávézóban. A programok mellett itt a feltöltődésről sem kell lemondanunk, a kastélyparkban ugyanis 9 kifogástalan apartman várja a lazítani vágyókat. (x)

3993 Füzérradvány, Károlyi Ede út 1.

Mesés ünnepi élmények Geszten

A geszti Tisza-kastély az adventi időszak alatt is a nyugalom, a kultúra és a családi harmónia megkerülhetetlen találkozási pontja. A kastély december 13-án például egy igazán izgalmas ünnepi programkavalkádot ígér: a délutáni élményfestő workshop után Joós Tamás Szelíd, karácsonyi ének c. interaktív koncertje varázsolja el a család minden tagját. A kastély étterme mindeközben helyi ízekkel és forró téli ételkülönlegességekkel várja az ínyenceket. A mesés ünnepi és gasztronómiai élmények utáni zavartalan pihenésről pedig az egyszerre elegáns, mégis otthonos Arany János Vendégház szobái gondoskodnak. (x)

5734 Geszt, Arany János utca 1.

Európa legnagyobb beltéri betleheme

Csupán a Somogy vármegyei Vörsig kell mennünk, ha Európa legnagyobb beltéri betlehemét szeretnénk megnézni, amit november 30-tól január 26-ig látogathatunk. A nevezetesség története egészen 1948-ig nyúlik vissza: ekkor bontották le a Szent Márton püspök-templom oltárát, melynek helyére a betlehemet építették. A betlehem mára több mint 60 négyzetméteren várja a látogatókat, ezzel a Kis-Balaton fővárosának is nevezett község évente több tízezer látogatót vonz a településre. A templomból kilépve 50 méterre található az idén is megrendezett adventi vásár, amit szintén kár lenne kihagyni.

8711 Vörs, Ady Endre utca

Imádnivaló mézeskalácsfalvak

Az ország több pontján is találkozhatunk mézeskalácsfalvakkal és -városokkal, Budapesthez legközelebb például Csömörön. A geresdlaki mézeskalácsfalu több mint tíz éve kihagyhatatlan program, ahol a Baranya vármegyei község miniatűr, ehető változatát tekinthetjük meg. A Balaton szerelmeseinek jó választás a siófoki mézeskalácsváros, ahol a házikókból származó bevételt idén is jótékony célokra ajánlják fel. Az ország északi határánál lévő Somoskőújfaluba nemcsak a mézeskalácsfaluért érdemes ellátogatni: a közelben lévő Karancs-kilátó és Somoskő vára is izgalmas kikapcsolódást nyújt a téli hónapokban.

Az ország legjobb szánkópályái

Ha idén télen abban a szerencsében lesz részünk, hogy leesik a hó, érdemes lesz felkeresni hazánk legjobb szánkópályáinak egyikét. Budapest ikonikus helyszínén, a Normafán található Anna-rét domboldala például tökéletes választás, ha nem akarjuk magunk mögött hagyni a fővárost. Merészebbek figyelmébe ajánljuk a Visegrádon található Nagyvillám Sípályát, ahol 170 méter hosszú pálya áll a szánkózás szerelmeseinek rendelkezésére. Mátrafüreden ezzel szemben két szánkópályát is kipróbálhatunk, de Mátraháza és Bánkút is fantasztikus téli helyszíneket kínál, utóbbi esetében még felvonóval is utazhatunk.

